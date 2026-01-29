新竹 SOGO 祭最高12%回饋 搶攻歲末採購商機

農曆春節進入倒數階段，家家戶戶歲末汰舊換新、採購年貨需求日增，百貨商場湧入滿滿人潮。新竹SOGO即日起推出最高12%回饋優惠，同時規劃過年團圓饗宴、「馬上有福好運抽」、「扣點88 一起發發」、「愛心奔馳幸福傳遞市集」系列活動，打造親子共樂、喜氣洋洋的春節氛圍，陪伴民眾迎接馬年。

1/29(四)-2/22(日)新竹SOGO攜手九大銀行推出「金馬送福刷好康」促銷回饋，百貨服飾刷指定銀行信用卡單日單卡累計滿5,000元送400元電子十足抵用券，刷中國信託SOGO聯名卡最高享12%回饋，讓精打細算的消費者買得安心又實惠；同期，全館單筆消費2,000元(含)以上，1/29(四)-1/30(五)有洗手露、泡泡露來店禮、2/11(三)-2/12(四)送金滿堂「黑糖老薑厚奶」三入一盒；再抽單人馬術體驗課程，採購年節商品，現在正是絕佳時機。

苦惱除夕夜團圓飯吃什麼嗎？新竹SOGO推薦參考：精緻鐵板料理「舞紅花鐵板燒」、經典港粵合菜「三合院」、正宗泰式料理「Nara Thai」均有推出多人套餐優惠，是輕鬆團聚饗美食的好選擇，新竹SOGO表示目前已訂席超過8成，民眾可把握最後訂席機會。此外，3F活動區設有年貨大街，蒐羅人氣伴手禮，馬家麵線、陳家烏魚子、金門天王貢糖等，應景禮盒一應俱全；1/31前還可在1F服務台預訂SOGO獨賣馬年限定版日本四百年老店福砂屋長崎蛋糕，滿足拜年送禮需求。

農曆新年重頭戲「馬上有福好運抽」，即將在2/17(二)大年初一於1F地球廣場熱鬧登場，民眾以500元現金購買獨家設計的「駿馬迎福大型環保購物袋」內含香山財神廟招財御守、馬上發財小馬吊飾、「永恆畢卡索」光影藝術展票券及馬年紅包袋一束，象徵新年開運納福，還可再抽紅包試手氣，頭獎是「長榮航空台北-米蘭單人來回機票」（價值185,000元），貳獎為「愛維福雙人特大和風薄墊」，叁獎是「PS 5數位版主機」，現場共準備300份好禮，讓民眾開年迎福，一馬當先迎接好彩頭。2/17(二)初一-2/22(日)初六，扣快樂購點數88點還可參加現場抽獎活動，將有機會抱走最大獎「煙波大飯店宜蘭館住宿券(市價9,900元)」