快訊

馬年生肖套幣漲價熱賣 台銀嘉義分行清晨排人龍「火速完售」

海鯤艦出海潛航了！高雄港至左營操演區潛水 軍事迷歡呼爭睹

身心靈療癒變煉獄！預約吃月餅被打死 藝識流創辦人、網紅牙醫4人起訴

新春送禮最佳選 勞動部推薦庇護工場 easy 購

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部推薦春節採購庇護產品及服務型錄。勞動部／提供
勞動部推薦春節採購庇護產品及服務型錄。勞動部／提供

隨著農曆春節即將來臨，全國各庇護工場已推出多樣化的春節好禮、團圓年菜及專業大掃除服務，勞動部勞動力發展署除彙蒐精選各式庇護產品及服務，製作精美的春節採購電子型錄供民眾參考，更呼籲各界踴躍採購，支持庇護工場。

據統計，至2025年底，全國有163家庇護工場，僱用2,014名身心障礙庇護員工。

今年春節，喜憨兒台南庇護工場推出「馬到幸福團圓組」，與漢典食品技術合作，提供石斑魚、西魯肉等傳統4菜 1 湯組合，冷凍包裝加熱即食，適合忙碌的家庭輕鬆準備星級年夜飯。

另喜憨兒庇護工場推出的「馥．御春節禮盒」，內含香氣十足的夏威夷塔、外酥內軟且酸甜平衡的鳳梨酥、甜而不膩南棗核桃糕與濃郁奶香的蔓越莓牛軋糖，產品均堅持使用進口天然奶油，細膩風味為您傳遞最溫暖的年節心意。

台北市的馬偕醫院喜樂工作坊精選「喜樂綜合禮盒」，內含100%有機公平貿易咖啡與臺灣蜜香紅茶，深烘醇香與蜜香回甘交織，是拜年時優質的伴手禮選擇。新北市集賢庇護工場的「暖心茶磚禮盒」，包含黑金桂圓紅棗、澎大海雪梨等漢方養生飲，最適合冬日取暖、舒緩身心。

愛不囉嗦的捷運南港展覽館庇護工場推出「馬騰富貴 綜合餅乾年糖禮盒」，集結南棗核桃糕、娃娃酥等傳統年味，禮盒內附特色聯名平安符，象徵新的一年順風平安。

新年新氣象，居家布置想要煥然一新，雲林的緣享庇護養花場提供「乾燥花香氛瓶禮盒」，結合天然精油與手紮乾燥花束，讓居家空間充滿舒壓香韻，另有「喜慶盆栽-蝴蝶蘭」能為新年增添富貴氣息。

新北市小羊苗庇護工場打造「為愛點燈」羊毛氈桌燈，以溫暖的光影守護家庭幸福，每一盞都是獨一無二的藝術心意。

全國各地區清潔服務類型的庇護工場，如阿萬師清潔工作隊、瑪利媽媽清潔高手工作隊等，提供大樓及室內外全方位清潔服務；南投吉富、彰化陽光愛心及嘉義微笑工坊，以精緻手工洗車與鍍膜，讓您的愛車如新車般迎接新年。

庇護工場 禮盒 春節

延伸閱讀

衛福部投入16億避免春節急診再塞車 開診率曝光 醫院逾7成 診所1成

部基醫院春節醫療服務不打烊 公告每天門診科別…看病不用都掛急診

影／獎勵奏效 衛福部預估診所春節開診率上升

春節9天長 基隆分流確保急診量能…開特別門診

相關新聞

華航升級豪經艙服務 享優先報到櫃台、新機上備品

中華航空今宣布全面升級豪華經濟艙產品，從機場報到、機上備品、餐飲設計到服務流程皆同步優化，周日起更推出全新豪華經濟艙餐具...

即將封箱！「婚內失戀」舞台劇超強卡司4月登場 票券現正熱賣中

舞台劇「婚內失戀」改編自鄧惠文醫師的同名著作，從 2022 年起連續三年口碑爆棚、場場完售，並將於 2026 年 4 月在水源劇場加演回歸，迎來最終的「封箱演出」。本次除延續熟悉的「經典場」劇場卡司——吳世偉、杜思慧、莊凱勛、張詩盈、黃人傑、蔡亘晏（爆花）——更推出備受矚目的「星光場」，邀請觀眾熟識的電視、電影圈人氣演員柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽（Dino）及項婕如共同演出，星味十足，令人期待。

台灣虎航全航線促銷799元起 上午10時手刀開搶

看準虎迷最近年終入袋，台灣虎航推出全航線促銷活動，「年終不只是用來存，還可以換回生活的快樂，現在最該做的就是把它換成一趟...

餐飲業搶年菜商機 王品嚴選套組銷售破8成、目標年增20%

年菜預購進入倒數計時，王品（2727）推出「王品嚴選」冷凍年菜套組銷售火熱，銷售目標估年增20%，目前7-11與家樂福的...

將有強冷空氣襲捲東亞 粉專示警這期間日本韓國恐暴風雪 台灣也逃不過

出國旅遊民眾要注意了，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據最新模式資料顯示，2月7日至9日之間，預估將有一波相當...

有行旅／搭乘最奢列車 探訪馬丘比丘

秘魯崎嶇地形與高海拔挑戰，使許多旅人卻步，二月六日來聽旅程說明會，一探有行旅秘魯旅程的悉心安排。有行旅精選LVMH所屬的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。