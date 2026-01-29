新春送禮最佳選 勞動部推薦庇護工場 easy 購

隨著農曆春節即將來臨，全國各庇護工場已推出多樣化的春節好禮、團圓年菜及專業大掃除服務，勞動部勞動力發展署除彙蒐精選各式庇護產品及服務，製作精美的春節採購電子型錄供民眾參考，更呼籲各界踴躍採購，支持庇護工場。

據統計，至2025年底，全國有163家庇護工場，僱用2,014名身心障礙庇護員工。

今年春節，喜憨兒台南庇護工場推出「馬到幸福團圓組」，與漢典食品技術合作，提供石斑魚、西魯肉等傳統4菜 1 湯組合，冷凍包裝加熱即食，適合忙碌的家庭輕鬆準備星級年夜飯。

另喜憨兒庇護工場推出的「馥．御春節禮盒」，內含香氣十足的夏威夷塔、外酥內軟且酸甜平衡的鳳梨酥、甜而不膩南棗核桃糕與濃郁奶香的蔓越莓牛軋糖，產品均堅持使用進口天然奶油，細膩風味為您傳遞最溫暖的年節心意。

台北市的馬偕醫院喜樂工作坊精選「喜樂綜合禮盒」，內含100%有機公平貿易咖啡與臺灣蜜香紅茶，深烘醇香與蜜香回甘交織，是拜年時優質的伴手禮選擇。新北市集賢庇護工場的「暖心茶磚禮盒」，包含黑金桂圓紅棗、澎大海雪梨等漢方養生飲，最適合冬日取暖、舒緩身心。

愛不囉嗦的捷運南港展覽館庇護工場推出「馬騰富貴 綜合餅乾年糖禮盒」，集結南棗核桃糕、娃娃酥等傳統年味，禮盒內附特色聯名平安符，象徵新的一年順風平安。

新年新氣象，居家布置想要煥然一新，雲林的緣享庇護養花場提供「乾燥花香氛瓶禮盒」，結合天然精油與手紮乾燥花束，讓居家空間充滿舒壓香韻，另有「喜慶盆栽-蝴蝶蘭」能為新年增添富貴氣息。

新北市小羊苗庇護工場打造「為愛點燈」羊毛氈桌燈，以溫暖的光影守護家庭幸福，每一盞都是獨一無二的藝術心意。

全國各地區清潔服務類型的庇護工場，如阿萬師清潔工作隊、瑪利媽媽清潔高手工作隊等，提供大樓及室內外全方位清潔服務；南投吉富、彰化陽光愛心及嘉義微笑工坊，以精緻手工洗車與鍍膜，讓您的愛車如新車般迎接新年。