快訊

洗完還是殘留一層油及異味？譚敦慈教你如何徹底清潔保鮮盒

性侵殺害馬國女大生三度判死！凶嫌更二審逆轉判無期理由曝光

海鯤艦今展開首度潛航 學者：測試順利6月有機會交艦

餐飲業搶年菜商機 王品嚴選套組銷售破8成、目標年增20%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
為回饋社會，「王品嚴選」攜手「1919食物銀行」開展公益年菜計畫，即日起特別加開299元的「暖心雙饗組」公益年菜組合。王品／提供
為回饋社會，「王品嚴選」攜手「1919食物銀行」開展公益年菜計畫，即日起特別加開299元的「暖心雙饗組」公益年菜組合。王品／提供

年菜預購進入倒數計時，王品（2727）推出「王品嚴選」冷凍年菜套組銷售火熱，銷售目標估年增20%，目前7-11與家樂福的套組已全數完售，僅剩單品年菜。「王品瘋美食購物網」及momo購物網的套組銷售也超過8成，早鳥預購優惠至2月8日。品牌同步回饋社會，再推出新公益年菜組合，最低只要299元即可支援弱勢家庭。

「王品嚴選」冷凍年菜銷售第7年，成功搶佔消費者餐桌，今年以龍蝦、鮑魚與「食品界米其林」得獎料理組成多樣套組，在各大網路、實體門市銷售，隨著農曆年節腳步更近，銷售更加火熱，全台7-11及家樂福門市的年菜套組已被搶購一空，僅剩單品年菜還能買得到。

官方網站「王品瘋美食購物網」及momo購物網的套組預購超過8成，人氣最高的「御品豐饌開運宴」已銷售一空，中式年菜組「珍味團聚春饗宴」與小家庭最適合的「五品福饌好年宴」也僅剩零星數量，今年冷凍年菜總銷售目標估年增20%。2月8日前預購「王品嚴選」年菜套組還可獲得「北港武德宮」的限量開運錢母，除夕夜全家圍爐共享福氣。

為回饋社會，「王品嚴選」攜手「1919食物銀行」開展公益年菜計畫，即日起特別加開299元的「暖心雙饗組」公益年菜組合，包含「香菇燉雞湯」與「富貴XO醬蘿蔔糕」，除了為自家準備年菜，也能以更實惠的價格幫助弱勢家庭，傳遞溫暖。「王品嚴選」更豪氣加碼，如在「王品瘋美食購物網」認購內含5道大菜的「王品嚴選益起團圓宴」套組，愛心認購價999元，只要買1組就可獲得1,000元購物金，買2組贈2,000元，均可用於「王品瘋美食購物網」內消費各式零售商品，買越多回饋越多。

年菜 購物網 王品

延伸閱讀

生肖錢母年年換 越堆越多怎麼辦？專家揭正確處理方式

量販四雄動員搶年節商機 全聯、愛買推出多款年菜

桃美館2026春節看什麼？微縮年菜、皮影戲、名家書法一次看

嘉義縣年菜14年送暖 結合台灣燈會邀弱勢家戶開春賞燈趣

相關新聞

台灣虎航全航線促銷799元起 上午10時手刀開搶

看準虎迷最近年終入袋，台灣虎航推出全航線促銷活動，「年終不只是用來存，還可以換回生活的快樂，現在最該做的就是把它換成一趟...

餐飲業搶年菜商機 王品嚴選套組銷售破8成、目標年增20%

年菜預購進入倒數計時，王品（2727）推出「王品嚴選」冷凍年菜套組銷售火熱，銷售目標估年增20%，目前7-11與家樂福的...

將有強冷空氣襲捲東亞 粉專示警這期間日本韓國恐暴風雪 台灣也逃不過

出國旅遊民眾要注意了，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據最新模式資料顯示，2月7日至9日之間，預估將有一波相當...

有行旅／搭乘最奢列車 探訪馬丘比丘

秘魯崎嶇地形與高海拔挑戰，使許多旅人卻步，二月六日來聽旅程說明會，一探有行旅秘魯旅程的悉心安排。有行旅精選LVMH所屬的...

有行旅／紐西蘭南島 包船賞豚

紐西蘭南島是一幅由山巒、湖泊、星空與海洋共同織就的壯麗畫卷。從靜謐的蒂卡波湖畔，到壯闊的庫克山雪峰，再到浪漫的阿卡羅瓦法...

4種卜卜蜆、6款港式雞煲！全新港式鍋物「如嫦」開幕送「活體鮮鮑魚」

繼推出「如嬌 花膠雞．鍋物」、「如嫣 私廚．職人料理」後，如嬌餐飲團隊自即日起推出全新港式料理品牌「如嫦 卜卜蜆．港式雞...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。