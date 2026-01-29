餐飲業搶年菜商機 王品嚴選套組銷售破8成、目標年增20%

年菜預購進入倒數計時，王品（2727）推出「王品嚴選」冷凍年菜套組銷售火熱，銷售目標估年增20%，目前7-11與家樂福的套組已全數完售，僅剩單品年菜。「王品瘋美食購物網」及momo購物網的套組銷售也超過8成，早鳥預購優惠至2月8日。品牌同步回饋社會，再推出新公益年菜組合，最低只要299元即可支援弱勢家庭。

「王品嚴選」冷凍年菜銷售第7年，成功搶佔消費者餐桌，今年以龍蝦、鮑魚與「食品界米其林」得獎料理組成多樣套組，在各大網路、實體門市銷售，隨著農曆年節腳步更近，銷售更加火熱，全台7-11及家樂福門市的年菜套組已被搶購一空，僅剩單品年菜還能買得到。

官方網站「王品瘋美食購物網」及momo購物網的套組預購超過8成，人氣最高的「御品豐饌開運宴」已銷售一空，中式年菜組「珍味團聚春饗宴」與小家庭最適合的「五品福饌好年宴」也僅剩零星數量，今年冷凍年菜總銷售目標估年增20%。2月8日前預購「王品嚴選」年菜套組還可獲得「北港武德宮」的限量開運錢母，除夕夜全家圍爐共享福氣。

為回饋社會，「王品嚴選」攜手「1919食物銀行」開展公益年菜計畫，即日起特別加開299元的「暖心雙饗組」公益年菜組合，包含「香菇燉雞湯」與「富貴XO醬蘿蔔糕」，除了為自家準備年菜，也能以更實惠的價格幫助弱勢家庭，傳遞溫暖。「王品嚴選」更豪氣加碼，如在「王品瘋美食購物網」認購內含5道大菜的「王品嚴選益起團圓宴」套組，愛心認購價999元，只要買1組就可獲得1,000元購物金，買2組贈2,000元，均可用於「王品瘋美食購物網」內消費各式零售商品，買越多回饋越多。