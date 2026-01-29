快訊

台中大雅6旬婦遭砍8刀…凶嫌找到了 跑上國道被車撞倒送醫急救

幼教缺師／代理教師年資敘薪上路 公幼教保員掀離職潮

國土署官網不藏了！新任署長確定是高雄幫蔡長展

聽新聞
0:00 / 0:00

即將封箱！「婚內失戀」舞台劇超強卡司4月登場 票券現正熱賣中

聯合新聞網／ 聯合數位文創
超好評舞台劇「婚內失戀」2026 年為最終回封箱演出，特別推出「經典場」、「星光場」兩組演員陣容。圖／艾彼新創股份有限公司提供
超好評舞台劇「婚內失戀」2026 年為最終回封箱演出，特別推出「經典場」、「星光場」兩組演員陣容。圖／艾彼新創股份有限公司提供

舞台劇「婚內失戀」改編自鄧惠文醫師的同名著作，從 2022 年起連續三年口碑爆棚、場場完售，並將於 2026 年 4 月在水源劇場加演回歸，迎來最終的「封箱演出」。本次除延續熟悉的「經典場」劇場卡司——吳世偉、杜思慧、莊凱勛、張詩盈、黃人傑、蔡亘晏（爆花）——更推出備受矚目的「星光場」，邀請觀眾熟識的電視、電影圈人氣演員柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽（Dino）及項婕如共同演出，星味十足，令人期待。

舞台劇「婚內失戀」聚焦婚姻中長時間面對同一個人與日常瑣事所累積的情緒變化，揭示那些因時間推移而悄然轉折的感受：過去熱戀時恨不得時時看著對方，婚後朝夕相處卻往往只剩下一眼望去的缺點。劇中真實呈現三對不同婚齡夫妻的生活樣貌，讓觀眾一次看見婚姻走過 5 年、15 年與 30 年所必然面對的光景。此次 2026 年為最終回封箱演出，期待更多觀眾走進劇場，一同觀賞熱搜 NO.1 的「婚姻必修課」。今年演出同樣的重量級卡司、也一樣採用三面舞台設計讓情緒 360 度貼近觀眾，更加碼沉浸式香味劇場，觀眾將在觀賞的同時聞到限定「重修愛的特調香」，深度體驗婚姻情感的多層次感受。舞台劇「婚內失戀」票券目前熱賣中，購票請至 Opentix

婚內失戀 觀眾 婚姻

延伸閱讀

吳念軒拍完動作戲「痛到不舉」 肩膀撕裂傷復健2年才好

《羅密歐與茱麗葉》25週年初代卡司全球告別巡演！臺北壓軸登場 9折優惠即將完售

真實記錄安寧病房的掙扎！臨終病人「完美的一天」殘酷處境告白

金馬女配張詩盈曝有「三任老公經驗」 首搭他揭10年婚姻真實面

相關新聞

華航升級豪經艙服務 享優先報到櫃台、新機上備品

中華航空今宣布全面升級豪華經濟艙產品，從機場報到、機上備品、餐飲設計到服務流程皆同步優化，周日起更推出全新豪華經濟艙餐具...

即將封箱！「婚內失戀」舞台劇超強卡司4月登場 票券現正熱賣中

舞台劇「婚內失戀」改編自鄧惠文醫師的同名著作，從 2022 年起連續三年口碑爆棚、場場完售，並將於 2026 年 4 月在水源劇場加演回歸，迎來最終的「封箱演出」。本次除延續熟悉的「經典場」劇場卡司——吳世偉、杜思慧、莊凱勛、張詩盈、黃人傑、蔡亘晏（爆花）——更推出備受矚目的「星光場」，邀請觀眾熟識的電視、電影圈人氣演員柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽（Dino）及項婕如共同演出，星味十足，令人期待。

台灣虎航全航線促銷799元起 上午10時手刀開搶

看準虎迷最近年終入袋，台灣虎航推出全航線促銷活動，「年終不只是用來存，還可以換回生活的快樂，現在最該做的就是把它換成一趟...

餐飲業搶年菜商機 王品嚴選套組銷售破8成、目標年增20%

年菜預購進入倒數計時，王品（2727）推出「王品嚴選」冷凍年菜套組銷售火熱，銷售目標估年增20%，目前7-11與家樂福的...

將有強冷空氣襲捲東亞 粉專示警這期間日本韓國恐暴風雪 台灣也逃不過

出國旅遊民眾要注意了，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據最新模式資料顯示，2月7日至9日之間，預估將有一波相當...

有行旅／搭乘最奢列車 探訪馬丘比丘

秘魯崎嶇地形與高海拔挑戰，使許多旅人卻步，二月六日來聽旅程說明會，一探有行旅秘魯旅程的悉心安排。有行旅精選LVMH所屬的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。