即將封箱！「婚內失戀」舞台劇超強卡司4月登場 票券現正熱賣中

舞台劇「婚內失戀」改編自鄧惠文醫師的同名著作，從 2022 年起連續三年口碑爆棚、場場完售，並將於 2026 年 4 月在水源劇場加演回歸，迎來最終的「封箱演出」。本次除延續熟悉的「經典場」劇場卡司——吳世偉、杜思慧、莊凱勛、張詩盈、黃人傑、蔡亘晏（爆花）——更推出備受矚目的「星光場」，邀請觀眾熟識的電視、電影圈人氣演員柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽（Dino）及項婕如共同演出，星味十足，令人期待。

舞台劇「婚內失戀」聚焦婚姻中長時間面對同一個人與日常瑣事所累積的情緒變化，揭示那些因時間推移而悄然轉折的感受：過去熱戀時恨不得時時看著對方，婚後朝夕相處卻往往只剩下一眼望去的缺點。劇中真實呈現三對不同婚齡夫妻的生活樣貌，讓觀眾一次看見婚姻走過 5 年、15 年與 30 年所必然面對的光景。此次 2026 年為最終回封箱演出，期待更多觀眾走進劇場，一同觀賞熱搜 NO.1 的「婚姻必修課」。今年演出同樣的重量級卡司、也一樣採用三面舞台設計讓情緒 360 度貼近觀眾，更加碼沉浸式香味劇場，觀眾將在觀賞的同時聞到限定「重修愛的特調香」，深度體驗婚姻情感的多層次感受。舞台劇「婚內失戀」票券目前熱賣中，購票請至 Opentix 。