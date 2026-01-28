快訊

國造潛艦海鯤艦明天下水潛航 台船稱整體進度未落後

龐大艦隊進逼！川普揚言若伊朗不放棄核武 下次襲擊將更慘烈

人物側寫／民進黨第1代南霸天 當年「蔡賴之爭」陳菊表態成重要分水嶺

4種卜卜蜆、6款港式雞煲！全新港式鍋物「如嫦」開幕送「活體鮮鮑魚」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
鹹蛋臭豆腐肉餅飯，每份188元。圖／如嫦提供
鹹蛋臭豆腐肉餅飯，每份188元。圖／如嫦提供

繼推出「如嬌 花膠雞．鍋物」、「如嫣 私廚．職人料理」後，如嬌餐飲團隊自即日起推出全新港式料理品牌「如嫦 卜卜蜆．港式雞煲」，主打4種口味的「卜卜蜆」，與6種口味的「港式雞煲」，店內並同步供應鹹蛋臭豆腐肉餅飯、港式蒸臘味飯、港式辣味咖哩雙蛋等十餘款特色熟食。為歡慶新店開幕，即日起至2月28日期間，凡到店消費用餐，每人頭贈送「活體鮮鮑魚」一隻。

新開幕的如嫦，店址位於台北錦州街商圈，規劃有開放式客席區與包廂，滿足不同團體的用餐需求。店內並加入港式大排檔、茶餐廳的元素，運用綠皮沙發、復古磁磚，搭配霓虹燈招牌、地鐵站牌卡等細節，營造出極具韻味的港島印象。

「卜卜蜆」源自廣東，並盛行於港澳地區，特色在於使用大量鮮蜆烹煮湯底，加熱時因蜆殼打開會發出「卜卜」聲響而得名。如嫦選用老母雞、赤肉、豬排骨與多種蔬果食材燜煮10小時製成香醇上湯，並添加特製「金銀蒜（炸蒜頭、生蒜頭）」入湯，凸顯湯頭結構層次。同時並選用雲嘉產地直送、尺寸達9分以上的新鮮文蛤作為卜卜蜆主角，每鍋文蛤總用量達1.5斤。

品嚐卜卜蜆時，可先趁鍋內文蛤開殼後趁熱撈出品嚐，然後再加入肉品、火鍋配料烹煮。除了原味之外，店內還提供正宗辣味、粵式胡椒風味、西瓜綿酸白菜風味。其中西瓜綿酸白菜風味卜卜蜆，選用鹽漬發酵的西瓜綿與酸白菜蒸煮入味，將酸感結合文蛤鮮甜，帶來立體又生津解膩的風味。每鍋售價980～1,280元。

強調「一鍋兩吃」的港式雞煲，先將多種辛香料下鍋爆香，並加入仿土雞煎至表皮金黃，再加入特製醬汁調味，整體風味濃厚並帶著香辣氣息。開鍋後加入新鮮香菜，先品嚐乾鍋嫩雞，然後可再注入高湯，化身成為港式麻辣火鍋，並依照個人喜好加入火鍋食材，享受先乾吃、後涮煮的雙重樂趣。

港式雞煲系列共計有6種品項選擇，以「嫦嫦招牌港式麻辣雞煲」為基礎，衍生出「麻辣響螺雞煲」、「麻辣鮑魚雞煲」、「麻辣田雞雞煲」以及「麻辣花膠雞煲」、「麻辣龍蝦雞煲」，每鍋1,280～2,680元。其中「麻辣花膠雞煲」，選用每斤要價萬元的野生鱸魚花膠置入雞煲湯汁中，讓花膠徹底吸附湯底精華，帶來彈牙口感。

針對兩大系列鍋物，如嫦提供超過60種火鍋食材，包括產地直送的溫體牛，還有A5日本和牛、美國無骨牛小排、澎湖現抓小卷、現流龍膽石斑、鮮活波士頓龍蝦等海陸食材，選擇多元。

除此之外，店內也提供多種熟食料理，重現港式大排檔的特色。「鹹蛋臭豆腐肉餅飯」選用溫體豬後腿肉搭配鹹蛋、馬蹄等配料製成肉餅，底部鋪上嘉義老舖的軟嫩臭豆腐，帶來大膽又具樂趣的組合，每份188元。「港式蒸臘味飯」選用港式肝腸與臘腸，搭配特製醬汁，呈現油潤鹹香的港島情懷，每份188元。

如嫦還供應「招牌花枝玉米煎餅」、「港式辣味咖哩雙蛋」、「嬌鹽酸白菜脆皮肥嫦」、「手作韭菜餅」、「港式鹹蛋黃蘿蔔糕」、「嫦嫦蘿蔔絲酥餅」等特色餐點，增添餐桌豐富度。為慶祝新店開幕，即日起至2月28日期間，凡到店消費用餐，每人頭贈送「活體鮮鮑魚」一隻。

【如嫦 卜卜蜆‧港式雞煲】

地址：台北市中山區民權東路三段60巷11號1樓

電話：02-25047777

麻辣龍蝦雞煲，每份2,680元。圖／如嫦提供
麻辣龍蝦雞煲，每份2,680元。圖／如嫦提供
嫦嫦招牌港式麻辣雞煲，每份1,280元。圖／如嫦提供
嫦嫦招牌港式麻辣雞煲，每份1,280元。圖／如嫦提供
如嫦店內運用許多港式大排檔與茶餐廳元素，復刻出港島印象 。圖／如嫦提供
如嫦店內運用許多港式大排檔與茶餐廳元素，復刻出港島印象 。圖／如嫦提供
港式蒸臘味飯，每份188元。圖／如嫦提供
港式蒸臘味飯，每份188元。圖／如嫦提供
西瓜綿酸白菜卜卜蜆，每份980元。圖／如嫦提供
西瓜綿酸白菜卜卜蜆，每份980元。圖／如嫦提供
嫦嫦正宗招牌卜卜蜆，每份980元。圖／如嫦提供
嫦嫦正宗招牌卜卜蜆，每份980元。圖／如嫦提供
「如嫦 卜卜蜆．港式雞煲」主打卜卜蜆、港式雞煲與港式大排檔料理。圖／如嫦提供
「如嫦 卜卜蜆．港式雞煲」主打卜卜蜆、港式雞煲與港式大排檔料理。圖／如嫦提供
麻辣花膠雞煲，每份2,280元。圖／如嫦提供
麻辣花膠雞煲，每份2,280元。圖／如嫦提供
港式鹹蛋黃蘿蔔糕（左）每份158元。嫦嫦蘿蔔絲酥餅，每份228元。圖／如嫦提供
港式鹹蛋黃蘿蔔糕（左）每份158元。嫦嫦蘿蔔絲酥餅，每份228元。圖／如嫦提供
粵式胡椒風味卜卜蜆，每份1,280元。圖／如嫦提供
粵式胡椒風味卜卜蜆，每份1,280元。圖／如嫦提供
溫體台灣牛，提供有吊龍、肋眼蓋等不同部位選擇。圖／如嫦提供
溫體台灣牛，提供有吊龍、肋眼蓋等不同部位選擇。圖／如嫦提供
招牌花枝玉米煎餅（左），每份268元。手作韭菜餅，每份168元。圖／如嫦提供
招牌花枝玉米煎餅（左），每份268元。手作韭菜餅，每份168元。圖／如嫦提供

臭豆腐 食材 火鍋

延伸閱讀

南投市「超狂夜景餐廳」！約會神級景點 180度零死角百萬夜景收眼底

冬天就是要泡湯！來福隆泡海底溫泉 只要299再贈溫泉粉

路易莎火鍋插旗台中 「丹生炊事」進駐台中麗寶福容大飯店

福隆海底溫泉推冬季優惠 大眾湯只要299元、湯屋再加碼鍋物

相關新聞

4種卜卜蜆、6款港式雞煲！全新港式鍋物「如嫦」開幕送「活體鮮鮑魚」

繼推出「如嬌 花膠雞．鍋物」、「如嫣 私廚．職人料理」後，如嬌餐飲團隊自即日起推出全新港式料理品牌「如嫦 卜卜蜆．港式雞...

剪輯到設計一次到位！Apple Creator Studio上手體驗感受創作者新日常

Apple全新訂閱服務「Apple Creator Studio」正式上線，一口氣整合旗下最具代表性的專業創作軟體，包括...

過年前採購動能爆發！新光三越卡利High買氣衝高2成 熱門品項公開

為過年採購做準備，主打不限日、不限店、不限線上線下、不限大額小額都可累積的新光三越「金馬卡利High」，在天冷帶動禦寒需...

醫護專屬！金門酒廠推出杏林酒窖 20公升坑道窖藏酒限量認購

金門酒廠於今（28）日正式發表醫界專屬典藏酒款「杏林酒窖」金門高粱酒，將品牌深耕多年的「儲酒銀行」服務推向專業領域，以此...

SOGO台北店新春Sale 攜手9大銀行刷滿5000送400

即將準備過年，正值新春採購旺季，遠東SOGO台北店(忠孝館、復興館)1月29日起至2月22日展開新春歲末Sale，攜手9...

奇美埃及特展正夯！全台金色三麥憑票券內用 蜂蜜啤酒「買一送一」

隨著台南奇美博物館重量級特展「埃及之王：法老」即將登場，全台掀起埃及展熱潮，這股對古文明的想像不只停留在博物館展廳，也延...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。