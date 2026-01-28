4種卜卜蜆、6款港式雞煲！全新港式鍋物「如嫦」開幕送「活體鮮鮑魚」

繼推出「如嬌 花膠雞．鍋物」、「如嫣 私廚．職人料理」後，如嬌餐飲團隊自即日起推出全新港式料理品牌「如嫦 卜卜蜆．港式雞煲」，主打4種口味的「卜卜蜆」，與6種口味的「港式雞煲」，店內並同步供應鹹蛋臭豆腐肉餅飯、港式蒸臘味飯、港式辣味咖哩雙蛋等十餘款特色熟食。為歡慶新店開幕，即日起至2月28日期間，凡到店消費用餐，每人頭贈送「活體鮮鮑魚」一隻。

新開幕的如嫦，店址位於台北錦州街商圈，規劃有開放式客席區與包廂，滿足不同團體的用餐需求。店內並加入港式大排檔、茶餐廳的元素，運用綠皮沙發、復古磁磚，搭配霓虹燈招牌、地鐵站牌卡等細節，營造出極具韻味的港島印象。

「卜卜蜆」源自廣東，並盛行於港澳地區，特色在於使用大量鮮蜆烹煮湯底，加熱時因蜆殼打開會發出「卜卜」聲響而得名。如嫦選用老母雞、赤肉、豬排骨與多種蔬果食材燜煮10小時製成香醇上湯，並添加特製「金銀蒜（炸蒜頭、生蒜頭）」入湯，凸顯湯頭結構層次。同時並選用雲嘉產地直送、尺寸達9分以上的新鮮文蛤作為卜卜蜆主角，每鍋文蛤總用量達1.5斤。

品嚐卜卜蜆時，可先趁鍋內文蛤開殼後趁熱撈出品嚐，然後再加入肉品、火鍋配料烹煮。除了原味之外，店內還提供正宗辣味、粵式胡椒風味、西瓜綿酸白菜風味。其中西瓜綿酸白菜風味卜卜蜆，選用鹽漬發酵的西瓜綿與酸白菜蒸煮入味，將酸感結合文蛤鮮甜，帶來立體又生津解膩的風味。每鍋售價980～1,280元。

強調「一鍋兩吃」的港式雞煲，先將多種辛香料下鍋爆香，並加入仿土雞煎至表皮金黃，再加入特製醬汁調味，整體風味濃厚並帶著香辣氣息。開鍋後加入新鮮香菜，先品嚐乾鍋嫩雞，然後可再注入高湯，化身成為港式麻辣火鍋，並依照個人喜好加入火鍋食材，享受先乾吃、後涮煮的雙重樂趣。

港式雞煲系列共計有6種品項選擇，以「嫦嫦招牌港式麻辣雞煲」為基礎，衍生出「麻辣響螺雞煲」、「麻辣鮑魚雞煲」、「麻辣田雞雞煲」以及「麻辣花膠雞煲」、「麻辣龍蝦雞煲」，每鍋1,280～2,680元。其中「麻辣花膠雞煲」，選用每斤要價萬元的野生鱸魚花膠置入雞煲湯汁中，讓花膠徹底吸附湯底精華，帶來彈牙口感。

針對兩大系列鍋物，如嫦提供超過60種火鍋食材，包括產地直送的溫體牛，還有A5日本和牛、美國無骨牛小排、澎湖現抓小卷、現流龍膽石斑、鮮活波士頓龍蝦等海陸食材，選擇多元。

除此之外，店內也提供多種熟食料理，重現港式大排檔的特色。「鹹蛋臭豆腐肉餅飯」選用溫體豬後腿肉搭配鹹蛋、馬蹄等配料製成肉餅，底部鋪上嘉義老舖的軟嫩臭豆腐，帶來大膽又具樂趣的組合，每份188元。「港式蒸臘味飯」選用港式肝腸與臘腸，搭配特製醬汁，呈現油潤鹹香的港島情懷，每份188元。

如嫦還供應「招牌花枝玉米煎餅」、「港式辣味咖哩雙蛋」、「嬌鹽酸白菜脆皮肥嫦」、「手作韭菜餅」、「港式鹹蛋黃蘿蔔糕」、「嫦嫦蘿蔔絲酥餅」等特色餐點，增添餐桌豐富度。為慶祝新店開幕，即日起至2月28日期間，凡到店消費用餐，每人頭贈送「活體鮮鮑魚」一隻。

【如嫦 卜卜蜆‧港式雞煲】

地址：台北市中山區民權東路三段60巷11號1樓