過年前採購動能爆發！新光三越卡利High買氣衝高2成 熱門品項公開

為過年採購做準備，主打不限日、不限店、不限線上線下、不限大額小額都可累積的新光三越「金馬卡利High」，在天冷帶動禦寒需求、股市亮眼、以及新櫃、新品期等多重利多帶動下，活動開跑首周整體業績近2成成長，越近過年，化妝品、名品、黃金、家電、服飾等各業種買氣、需求持續攀高，新光三越也觀察首周消費者購買趨勢與熱門品項。

年終犒賞商機發酵，化妝品部分，以頂級保養護膚品最為熱銷，由La Mer、Helena Rubinstein、Sisley等品牌領軍，帶動化妝品整體買氣成長超過3成，熱銷商品包含Kiehl's急護保濕修復組、La Mer創世紀原晶逆時抗皺安瓶、CLARINS黃金雙萃精華馬年限定版組合等。

隨著2月14日情人節即將到來，具話題性與節慶限定的美妝商品也快速竄升為送禮首選，包括PRADA莫測藍尼龍氣墊粉餅、LANCOME 2026情人節限定絕對完美唇膏絲絨霧感等亦成為情人送禮熱門品項。

領到年終的春節檔期，也是高端消費市場的重點大檔，今年在多家精品在新任設計師首季作品上市帶動下，表現持續亮眼，帶動整體業績雙位數成長。

另一方面，隨著國際金價漲勢強烈，主打保值、重量實在的黃金商品詢問度大幅提升，帶動相關業績成長近45%，其中又以馬年主題黃金及飾品最受消費者青睞，熱銷金飾有Just Gold鎮金店佑玲瓏十二生肖純金串珠系列、PANDORA駿馬迎福Murano琉璃吊飾等。

天冷加上年終家電汰舊換新需求，家電、臥室與家飾買氣全面升溫，整體業績成長超過6成，其中Dyson HushJet Purifier Compact噴射氣流空氣清淨機HJ10熱銷突破百台，另外SAMSUNG 75型Neo QLED 4K Vision AI智慧顯示器、LG 洗22公斤+乾20公斤 WashTower AI智控洗乾衣機第二代熱泵除濕等表現同樣亮眼。

保暖穿搭需求，帶動休閒服飾整體成長近1成，其中新春限定商品成為消費者購入首選，以adidas、Nike、New Balance、Hoka等品牌最受到消費者青睞。