醫護專屬！金門酒廠推出杏林酒窖 20公升坑道窖藏酒限量認購

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
金門酒廠董事長吳昆璋（右）與總經理王中聖，共同為「杏林酒窖」金門高粱酒揭幕。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金門酒廠於今（28）日正式發表醫界專屬典藏酒款「杏林酒窖」金門高粱酒，將品牌深耕多年的「儲酒銀行」服務推向專業領域，以此向守護國人健康的醫護人員致敬。

此次推出的「杏林酒窖」選用「夏興酒窖」作為儲存場域，酒款規格為20公升、58.2度。這款專為醫界量身打造的作品，不僅象徵醫者仁心的專業價值，更透過金門特有的花崗岩坑道環境，將優質原酒轉化為具備時間增值潛力的收藏佳釀。本專案銷售對象限領有醫事專門職業證書之人員，包含醫師、護理師、藥師及相關醫事菁英，即日起至115年底前開放認購（數量有限，售完為止），要讓金門高粱的「時間魅力」，成為醫界專屬的榮耀象徵。

金酒公司表示，這款酒嚴選金城廠與金寧廠的優質酒基為核心，並特別勾調陳年老酒以穩定酒體骨架，風味層次涵蓋糧香、醇香與天然穀物韻味，口感甘潤順口且層次豐富。訂購者將獲得「儲酒券」作為憑證，酒品將在坑道中免費窖藏三年，訂購人/持券人亦可預付費用，延長窖藏保管年限，保管年限屆滿後，憑儲酒券領回，將獲得酒品窖藏證書。

金門酒廠自2007年首度推出限量「經武酒窖」窖藏商品以來，陸續於2021年推出「長江酒窖」窖藏儲酒方案，持續吸引藏家與企業認購，部分早期窖藏品項亦因時間熟成與稀缺性，早已銷售一空、充分展現收藏價值，讓金門高粱酒以「時間窖藏」的獨特魅力，走向更具辨識度的典藏市場。

金門酒廠董事長吳昆璋強調，醫道以仁為本，釀酒則與時共醞，「杏林酒窖」正是將醫者的專業付出轉化為可被時間珍藏的紀錄。總經理王中聖則指出，繼2025年針對將領推出的「將軍酒窖」大獲好評後，此次首度為醫事人員打造專屬方案。未來也將持續以不同主題酒窖，深化「窖藏陳釀、點『時』成金」的理念。

近年在金門縣政府與相關單位推動下，持續盤點並維護夏興、林兜、山前、光華園、長江等坑道資源，期盼讓坑道獲得活化新生，金門酒廠在縣府的帶領下，以「儲酒銀行」方案，串聯歷史文化與產業發展。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門酒廠新任總經理王中聖於「杏林酒窖」上市記者會中致詞。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金門酒廠董事長吳昆璋於「杏林酒窖」金門高粱酒上市記者會中致詞。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金門酒廠「儲酒銀行－夏興坑道「杏林酒窖」金門高粱酒」正式亮相。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
