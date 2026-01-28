SOGO台北店新春Sale 攜手9大銀行刷滿5000送400
即將準備過年，正值新春採購旺季，遠東SOGO台北店(忠孝館、復興館)1月29日起至2月22日展開新春歲末Sale，攜手9大銀行推出最高8%回饋，可累贈最高回饋10萬元電子抵用券，刷中國信託SOGO聯名卡則享指定業種最高12%回饋。
9大銀行回饋包括全館(部分除外)刷卡滿5,000元送400元電子抵用券；珠寶黃金、家電、3C、食品銘店滿1萬元送400元電子抵用券、指定精品滿2萬元送1,500元電子抵用券等。另有銀行分期加碼禮、HAPPY GO Pay期間限定8倍贈，各館於指定期間消費滿額還可再兌換「OSTMARS多功能食物料理壺」、「Nikko日光10人份不鏽鋼電鍋」、「馬上發財存錢筒」等消費禮。
新年總要添新才有年味，過年必備的團員美食，忠孝館Fresh Mart超市祭出多款商品下殺優惠價、買一送一等好康。想要買精品犒賞自己，復興館帶來LOUIS VUITTON 130周年限定早春新品、GUCCI新包款。復興館B1單筆消費滿8,000元憑銷貨明細送「B1化妝品區電子購物抵用券300元」；忠孝館、復興館家電寢飾區也同步推出頂級消費禮，指定日期消費達指定門檻可獲得Dyson吹風機、Apple iPad mini、PHILIPS氣炸鍋、BALMUDA蒸氣烤麵包機等實用好禮。
SOGO台北店也帶來一系列期間限定快閃店，忠孝館有神戶風月堂、1st MEISTER知名日系伴手禮快閃，2月9日起1樓廣場「反應過激的貓」有4公尺高的吾輩招財貓首度登場。復興館有頂級法式甜點Pierre Hermé、日本伴手禮PRESS BUTTER SAND、東京伴手禮大賞冠軍Butter Butler、香港烘焙品牌望月期間限定快閃，9樓春節市集也匯集20家品牌帶來年貨熟食禮盒、伴手禮、花藝、好茶等眾多商品，滿足年節採買需求。
