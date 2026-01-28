奇美埃及特展正夯！全台金色三麥憑票券內用 蜂蜜啤酒「買一送一」

隨著台南奇美博物館重量級特展「埃及之王：法老」即將登場，全台掀起埃及展熱潮，這股對古文明的想像不只停留在博物館展廳，也延伸到了餐桌上。金色三麥以古埃及文化為靈感，自1月29日至2月12日於全台門市推出期間限定主題企劃「法老的盛宴」，讓民眾在用餐時，也能感受古文明的魅力。

活動期間，凡於金色三麥門市消費任一道埃及主題限定餐點，即可隨機獲得品牌獨家設計的燙金埃及主題收藏卡牌，全套共10款，數量有限，送完為止。另於活動期間，民眾持「埃及之王：法老」特展展覽票券至全台金色三麥餐廳內用，還可享杯裝蜂蜜啤酒「買一送一」優惠（每人每張票券限換購乙次），讓觀展體驗從展場一路延續至餐桌。

金色三麥強調，此次企劃為品牌主題發想的文化致敬行動，並非展覽官方聯名，希望透過飲食創作，讓更多人以輕鬆方式親近歷史，讓古文明不再只是課本與展櫃裡的記憶，而是能被品嚐、被分享的生活風景。

這次最吸睛的餐點之一「法老王海鮮棺材板」，以台南經典小吃棺材板為創作基底，厚切吐司盛裝香料海鮮濃湯，濃郁海味交織異國辛香，並搭配法老王造型的黃金餅乾，將古埃及意象轉化為趣味十足的視覺巧思，為熟悉的小吃注入全新文化層次。

調酒「日落埃及花果調酒」則以象徵埃及的木槿花為靈感，融合芒果果香，呈現酸甜平衡、層次鮮明的酒感。杯中法老造型芒果冰塊隨著融化，色澤宛如尼羅河畔的夕陽，為夜晚增添一抹成熟而溫暖的異國氛圍。

「太陽神蜂蜜啤酒冰沙」則以蜂蜜啤酒與蘭姆酒為基底，金黃色澤呼應古埃及對太陽神的崇敬。啤酒花香與蜂蜜甜韻層層堆疊，冰沙口感清爽細緻，在寒涼中仍保有成熟風味，成為本次企劃中最具話題性的飲品之一。

金色三麥表示，埃及被視為世界上啤酒起源地之一，早在數千年前，啤酒便是古埃及人日常飲食的重要能量來源，不僅與勞動、社會結構緊密相連，也深植於文化之中；而蜂蜜在古埃及則象徵富饒與神聖，是王族與祭祀階層才能享用的珍貴滋味。此次「法老的盛宴」正是以這段歷史為靈感，透過當代料理語言，向古文明致敬。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「日落埃及花果調酒」（250元）以象徵埃及的木槿花為靈感，融合芒果果香，杯中法老造型芒果冰塊隨著融化，映照出如尼羅河畔日落般的溫暖色澤。圖／金色三麥提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「法老王海鮮棺材板」(320元)以台南經典小吃棺材板為創作靈感，厚切吐司盛裝香料海鮮濃湯，搭配法老王造型黃金餅乾，將古埃及意象轉化為吸睛又趣味十足的餐桌亮點。圖／金色三麥提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康