快訊

撞擊瞬間曝光！台13線2大學生撞電桿噴飛 1人躺水溝1人掛鐵絲網皆不治

獨／遭爆大量死雞埋花園…豐原「豐康牧場」爆禽流感 老闆拒訪：我很忙

獨／沈玉琳結束4個療程！醫判不必骨髓移植 確定可以返家過年

聽新聞
0:00 / 0:00

奇美埃及特展正夯！全台金色三麥憑票券內用 蜂蜜啤酒「買一送一」

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
金色三麥推出埃及主題期間限定餐點「法老的盛宴」，以料理與調酒向古埃及文明致敬，讓文化體驗不只停留在展廳，更走進現代人的餐桌與酒杯。圖／金色三麥提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金色三麥推出埃及主題期間限定餐點「法老的盛宴」，以料理與調酒向古埃及文明致敬，讓文化體驗不只停留在展廳，更走進現代人的餐桌與酒杯。圖／金色三麥提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

隨著台南奇美博物館重量級特展「埃及之王：法老」即將登場，全台掀起埃及展熱潮，這股對古文明的想像不只停留在博物館展廳，也延伸到了餐桌上。金色三麥以古埃及文化為靈感，自1月29日至2月12日於全台門市推出期間限定主題企劃「法老的盛宴」，讓民眾在用餐時，也能感受古文明的魅力。

活動期間，凡於金色三麥門市消費任一道埃及主題限定餐點，即可隨機獲得品牌獨家設計的燙金埃及主題收藏卡牌，全套共10款，數量有限，送完為止。另於活動期間，民眾持「埃及之王：法老」特展展覽票券至全台金色三麥餐廳內用，還可享杯裝蜂蜜啤酒「買一送一」優惠（每人每張票券限換購乙次），讓觀展體驗從展場一路延續至餐桌。

金色三麥強調，此次企劃為品牌主題發想的文化致敬行動，並非展覽官方聯名，希望透過飲食創作，讓更多人以輕鬆方式親近歷史，讓古文明不再只是課本與展櫃裡的記憶，而是能被品嚐、被分享的生活風景。

這次最吸睛的餐點之一「法老王海鮮棺材板」，以台南經典小吃棺材板為創作基底，厚切吐司盛裝香料海鮮濃湯，濃郁海味交織異國辛香，並搭配法老王造型的黃金餅乾，將古埃及意象轉化為趣味十足的視覺巧思，為熟悉的小吃注入全新文化層次。

調酒「日落埃及花果調酒」則以象徵埃及的木槿花為靈感，融合芒果果香，呈現酸甜平衡、層次鮮明的酒感。杯中法老造型芒果冰塊隨著融化，色澤宛如尼羅河畔的夕陽，為夜晚增添一抹成熟而溫暖的異國氛圍。

「太陽神蜂蜜啤酒冰沙」則以蜂蜜啤酒與蘭姆酒為基底，金黃色澤呼應古埃及對太陽神的崇敬。啤酒花香與蜂蜜甜韻層層堆疊，冰沙口感清爽細緻，在寒涼中仍保有成熟風味，成為本次企劃中最具話題性的飲品之一。

金色三麥表示，埃及被視為世界上啤酒起源地之一，早在數千年前，啤酒便是古埃及人日常飲食的重要能量來源，不僅與勞動、社會結構緊密相連，也深植於文化之中；而蜂蜜在古埃及則象徵富饒與神聖，是王族與祭祀階層才能享用的珍貴滋味。此次「法老的盛宴」正是以這段歷史為靈感，透過當代料理語言，向古文明致敬。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「日落埃及花果調酒」（250元）以象徵埃及的木槿花為靈感，融合芒果果香，杯中法老造型芒果冰塊隨著融化，映照出如尼羅河畔日落般的溫暖色澤。圖／金色三麥提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「日落埃及花果調酒」（250元）以象徵埃及的木槿花為靈感，融合芒果果香，杯中法老造型芒果冰塊隨著融化，映照出如尼羅河畔日落般的溫暖色澤。圖／金色三麥提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「法老王海鮮棺材板」(320元)以台南經典小吃棺材板為創作靈感，厚切吐司盛裝香料海鮮濃湯，搭配法老王造型黃金餅乾，將古埃及意象轉化為吸睛又趣味十足的餐桌亮點。圖／金色三麥提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「法老王海鮮棺材板」(320元)以台南經典小吃棺材板為創作靈感，厚切吐司盛裝香料海鮮濃湯，搭配法老王造型黃金餅乾，將古埃及意象轉化為吸睛又趣味十足的餐桌亮點。圖／金色三麥提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「太陽神蜂蜜啤酒冰沙」（180元）以蜂蜜啤酒與蘭姆酒為基底製成，金黃色澤宛如太陽神光芒，口感冰爽細緻、風味成熟清新。圖／金色三麥提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「太陽神蜂蜜啤酒冰沙」（180元）以蜂蜜啤酒與蘭姆酒為基底製成，金黃色澤宛如太陽神光芒，口感冰爽細緻、風味成熟清新。圖／金色三麥提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

埃及 金色三麥 蜂蜜

延伸閱讀

奇美「埃及之王：法老」開幕 280件珍寶亮相

奇美博物館「埃及之王：法老」開幕 99%文物首在台亮相

「埃及之王 : 法老」特展免排隊攻略！入夜飲一杯「微醺尼羅河」

奇美博物館埃及展將登場 親子主題導覽體驗解密

相關新聞

奇美埃及特展正夯！全台金色三麥憑票券內用 蜂蜜啤酒「買一送一」

隨著台南奇美博物館重量級特展「埃及之王：法老」即將登場，全台掀起埃及展熱潮，這股對古文明的想像不只停留在博物館展廳，也延...

環球購物中心新春攻略 中和店滿額送、福袋、家電換新3大加碼優惠

今年農曆春節迎來長達9天的假期，Global Mall環球購物中心即日起至2月25日展開新春優惠，還有新北中和店三大「馬...

「平衡」一種最恰到好處的微妙 一種專屬卡地亞的極致之美

「平衡的藝術，是我們創作的核心，展現卡地亞的和諧美學。」卡地亞（Cartier）頂級珠寶創意總監雅克琳卡拉奇（Jacqu...

超商「香菜宇宙」再擴增！7-ELEVEN逾30款香菜美食等你來「開香」

香菜控快衝一波！7-ELEVEN繼去年4月領先超商通路獨家推出香菜系列零食引爆市場話題，2月4日起將再擴大超商「香菜宇宙...

世界第一餐廳Noma洛杉磯訂位4分鐘售罄 主廚親揭一餐4.8萬天價苦衷

全球傳奇餐廳「Noma」的美國洛杉磯駐點計畫「Noma LA 2026」，再度展現驚人號召力。台北時間1月27日凌晨1點...

獨家套票將開賣！大勢韓團SEVENTEEN小分隊CxM高雄巨蛋開唱

隸屬全球現象級男團SEVENTEEN的超人氣小分隊CxM，首場登台演唱會《CxM [DOUBLE UP] LIVE PA...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。