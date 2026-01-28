快訊

撞擊瞬間曝光！台13線2大學生撞電桿噴飛 1人躺水溝1人掛鐵絲網皆不治

獨／遭爆大量死雞埋花園…豐原「豐康牧場」爆禽流感 老闆拒訪：我很忙

獨／沈玉琳結束4個療程！醫判不必骨髓移植 確定可以返家過年

環球購物中心新春攻略 中和店滿額送、福袋、家電換新3大加碼優惠

聯合報／ 記者江佩君／台北即時報導
Global Mall「馬吉福袋」各店獨家加碼多重抽，有機會抽到智慧家電、iPhone 17 Pro等大獎。圖／Global Mall提供
Global Mall「馬吉福袋」各店獨家加碼多重抽，有機會抽到智慧家電、iPhone 17 Pro等大獎。圖／Global Mall提供

今年農曆春節迎來長達9天的假期，Global Mall環球購物中心即日起至2月25日展開新春優惠，還有新北中和店三大「馬年走春攻略」吸客，包含春節必買福袋、汰舊換新優惠以及會員滿額享最高9%回饋，讓大家盡情採購迎新年。

環球購物中心春節檔期特別加強回饋力道，即起至2月25日全台8店、環球Online，會員刷指定銀行信用卡，單卡消費滿1萬享5%回饋，消費滿2萬即享6%回饋，持Global Mall聯名卡於服飾配件、化妝品指定專門店單筆消費滿2,000元，再加碼享3%回饋（1%刷卡金＋2%環球點數），總計最高可享9%回饋。

新北中和店加碼獨家好康，1月29日起至小年夜，會員至指定櫃位單日單筆消費滿5,500元即贈500元電子商品禮券，且期間至指定家電、珠寶、健康器專門店單筆消費滿1萬元送1,000元電子商品禮券。大年初一到初六，環球三星會員於指定櫃位單日單筆消費滿3,000元即贈100元電子商品禮券。

今年新春福袋內容有多澎湃？「馬吉福袋」串聯全台8店與環球Online線上線下購買，2月5日起至2月12日開放線上限量搶先訂，預購再加贈刮刮卡一張，讓中獎機率再提升；2月17日大年初一上午11點現場正式販售，最大獎可抽BMW百萬名車、黃金富貴馬、愛馬仕精品包、馬爾地

夫豪華行及北投老爺酒店住宿券，讓民眾試手氣迎好運。

此外，新北中和店大年初一到大年初三「馬吉福袋」開袋享驚喜，初一限量500份，加碼贈湯姆熊歡樂世界150元代幣、HIGH5親子套票以及威秀影城電影票4張，讓新春開運與娛樂雙享受；初二限量200份，加碼贈LOPIA瑪格麗特披薩兌換券一張、餐飲300元商品禮券及1,200元主題餐廳餐券，把美味帶回家；初三限量100份，加贈kolin輕巧水潤負離子吹風機及簡單沐浴露，享受居家呵護。

不只如此，購買福袋還能參加好禮三重抽，除了抽全台加碼BMW百萬汽車外，再加碼獨家「好運繪馬摸彩」，每抽價值500元以上、每袋皆有獎，第三重獨家抽OSIM V手天王3智能按摩椅、tokuyo小美玩美椅及tokuyo健健美3 in 1全能健身車，在家享受深度按摩與健身的雙重紓壓。

新年同樣迎來汰舊換新商機，新北中和店精選5款家電讓居家生活更舒適，Beutii「追覓AQUA 10 PRO TRACK履帶式活熱水洗地旗艦機皇」原價69,960元，優惠價36,780元；MI「Xiaomi掃拖機器人5 Pro」原價18,999元，優惠價16,999元；培芝家電「三星75型Neo QLED 4K Vision AI智慧顯示器」原價81,900元，優惠價69,900元、「LG 15公斤WiFi蒸洗拖變頻滾筒洗衣機」原價45,900，優惠價42,900元、「三菱472L日本原裝六門變頻電冰箱」推薦價66,900元。

Global Mall「馬吉福袋」2月5日起開放線上限量搶先訂，預購加贈刮刮卡一張，讓中獎機率再提升。圖／Global Mall提供
Global Mall「馬吉福袋」2月5日起開放線上限量搶先訂，預購加贈刮刮卡一張，讓中獎機率再提升。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和店推出獨家好康，1月29日起至小年夜，會員至指定櫃位消費滿5,500元贈500元。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和店推出獨家好康，1月29日起至小年夜，會員至指定櫃位消費滿5,500元贈500元。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和Beutii「追覓AQUA 10 PRO TRACK履帶式活熱水洗地旗艦機皇」原價69,960元，優惠價36,780元。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和Beutii「追覓AQUA 10 PRO TRACK履帶式活熱水洗地旗艦機皇」原價69,960元，優惠價36,780元。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和培芝家電「LG 15公斤WiFi蒸洗拖變頻滾筒洗衣機」原價45,900，優惠價42,900元。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和培芝家電「LG 15公斤WiFi蒸洗拖變頻滾筒洗衣機」原價45,900，優惠價42,900元。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和MI「掃拖機器人5 Prp」原價18,999元，優惠價16,999元。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和MI「掃拖機器人5 Prp」原價18,999元，優惠價16,999元。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和培芝家電「三星75型Neo QLED 4K Vision AI智慧顯示器」原價81,900元，優惠價69,900元。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和培芝家電「三星75型Neo QLED 4K Vision AI智慧顯示器」原價81,900元，優惠價69,900元。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和培芝家電「三菱472L日本原裝六門變頻電冰箱」推薦價66,900元。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和培芝家電「三菱472L日本原裝六門變頻電冰箱」推薦價66,900元。圖／Global Mall提供

愛馬仕 福袋 新北

延伸閱讀

中和錦昌全智慧停車場2月啟用 增82格小型車格

中和莒光獅子會寒冬送暖 深入雙溪牡丹關懷弱勢與獨居長者

迎接馬年 新北發布「馬祥厚運」春聯、福袋送祝福

陳佩琪陪同陳怡君中和市場掃街 民眾黨新北布局暖身

相關新聞

奇美埃及特展正夯！全台金色三麥憑票券內用 蜂蜜啤酒「買一送一」

隨著台南奇美博物館重量級特展「埃及之王：法老」即將登場，全台掀起埃及展熱潮，這股對古文明的想像不只停留在博物館展廳，也延...

環球購物中心新春攻略 中和店滿額送、福袋、家電換新3大加碼優惠

今年農曆春節迎來長達9天的假期，Global Mall環球購物中心即日起至2月25日展開新春優惠，還有新北中和店三大「馬...

「平衡」一種最恰到好處的微妙 一種專屬卡地亞的極致之美

「平衡的藝術，是我們創作的核心，展現卡地亞的和諧美學。」卡地亞（Cartier）頂級珠寶創意總監雅克琳卡拉奇（Jacqu...

超商「香菜宇宙」再擴增！7-ELEVEN逾30款香菜美食等你來「開香」

香菜控快衝一波！7-ELEVEN繼去年4月領先超商通路獨家推出香菜系列零食引爆市場話題，2月4日起將再擴大超商「香菜宇宙...

世界第一餐廳Noma洛杉磯訂位4分鐘售罄 主廚親揭一餐4.8萬天價苦衷

全球傳奇餐廳「Noma」的美國洛杉磯駐點計畫「Noma LA 2026」，再度展現驚人號召力。台北時間1月27日凌晨1點...

獨家套票將開賣！大勢韓團SEVENTEEN小分隊CxM高雄巨蛋開唱

隸屬全球現象級男團SEVENTEEN的超人氣小分隊CxM，首場登台演唱會《CxM [DOUBLE UP] LIVE PA...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。