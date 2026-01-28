環球購物中心新春攻略 中和店滿額送、福袋、家電換新3大加碼優惠

今年農曆春節迎來長達9天的假期，Global Mall環球購物中心即日起至2月25日展開新春優惠，還有新北中和店三大「馬年走春攻略」吸客，包含春節必買福袋、汰舊換新優惠以及會員滿額享最高9%回饋，讓大家盡情採購迎新年。

環球購物中心春節檔期特別加強回饋力道，即起至2月25日全台8店、環球Online，會員刷指定銀行信用卡，單卡消費滿1萬享5%回饋，消費滿2萬即享6%回饋，持Global Mall聯名卡於服飾配件、化妝品指定專門店單筆消費滿2,000元，再加碼享3%回饋（1%刷卡金＋2%環球點數），總計最高可享9%回饋。

新北中和店加碼獨家好康，1月29日起至小年夜，會員至指定櫃位單日單筆消費滿5,500元即贈500元電子商品禮券，且期間至指定家電、珠寶、健康器專門店單筆消費滿1萬元送1,000元電子商品禮券。大年初一到初六，環球三星會員於指定櫃位單日單筆消費滿3,000元即贈100元電子商品禮券。

今年新春福袋內容有多澎湃？「馬吉福袋」串聯全台8店與環球Online線上線下購買，2月5日起至2月12日開放線上限量搶先訂，預購再加贈刮刮卡一張，讓中獎機率再提升；2月17日大年初一上午11點現場正式販售，最大獎可抽BMW百萬名車、黃金富貴馬、愛馬仕精品包、馬爾地

夫豪華行及北投老爺酒店住宿券，讓民眾試手氣迎好運。

此外，新北中和店大年初一到大年初三「馬吉福袋」開袋享驚喜，初一限量500份，加碼贈湯姆熊歡樂世界150元代幣、HIGH5親子套票以及威秀影城電影票4張，讓新春開運與娛樂雙享受；初二限量200份，加碼贈LOPIA瑪格麗特披薩兌換券一張、餐飲300元商品禮券及1,200元主題餐廳餐券，把美味帶回家；初三限量100份，加贈kolin輕巧水潤負離子吹風機及簡單沐浴露，享受居家呵護。

不只如此，購買福袋還能參加好禮三重抽，除了抽全台加碼BMW百萬汽車外，再加碼獨家「好運繪馬摸彩」，每抽價值500元以上、每袋皆有獎，第三重獨家抽OSIM V手天王3智能按摩椅、tokuyo小美玩美椅及tokuyo健健美3 in 1全能健身車，在家享受深度按摩與健身的雙重紓壓。

新年同樣迎來汰舊換新商機，新北中和店精選5款家電讓居家生活更舒適，Beutii「追覓AQUA 10 PRO TRACK履帶式活熱水洗地旗艦機皇」原價69,960元，優惠價36,780元；MI「Xiaomi掃拖機器人5 Pro」原價18,999元，優惠價16,999元；培芝家電「三星75型Neo QLED 4K Vision AI智慧顯示器」原價81,900元，優惠價69,900元、「LG 15公斤WiFi蒸洗拖變頻滾筒洗衣機」原價45,900，優惠價42,900元、「三菱472L日本原裝六門變頻電冰箱」推薦價66,900元。