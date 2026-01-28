跨界聯名、分眾行銷！百年「丸莊醬油」 打造傳統與創新兼具的新滋味

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
丸莊醬油將記憶中的豬油拌飯，變成一組打開就能享用的「豬油拌飯組」。圖／丸莊醬油提供
丸莊醬油將記憶中的豬油拌飯，變成一組打開就能享用的「豬油拌飯組」。圖／丸莊醬油提供

走過百年歲月的「丸莊醬油」，不只是一道菜的靈魂滋味，背後更有時間、土地與生活的記憶。

近年來，丸莊不只釀造醇美滋味的好醬油，也試著用更年輕、有趣的方式，和消費者對話。最具代表性的，便是與台灣經典IP「霹靂布袋戲」攜手推出的聯名系列。從2020年的「素還真醬油」、2023年的「一頁書醬油」，到今年登場的「葉小釵醬油」，橫跨五年的「正道三部曲」，不僅成為戲迷收藏焦點，也讓更多人重新認識這個來自雲林、陪伴台灣人長大的老品牌

丸莊第四代經營者莊偉中分享，布袋戲與丸莊其實有著相似的發展脈絡——都源自雲林、歷史悠久，也都在時代更迭中努力創新。透過持續性的跨界合作，不只是製造話題，更是讓傳統文化以新的形式被看見、被記住。

除深化品牌記憶，莊偉中也積極開拓分眾市場。他說市場疫情過後，消費者對「吃得好、吃得安心」的要求更高，也為丸莊帶來穩定成長的動能。相較過去醬油品牌多聚焦單一品項，丸莊近年積極投入研發，陸續推出昆布香菇醬油、柴魚和風露、壽喜燒醬油等分眾產品，甚至把記憶中的豬油拌飯，變成一組打開就能享用的「豬油拌飯組」，讓醬油不再只是調味料，而是能快速上桌的美味幫手。

莊偉中指出，功能性調醬的銷售表現持續成長，未來也將推出燒肉醬、炒醬等新品，對應不同料理與使用情境，並透過簡單清楚的引導，讓消費者更容易上手。

為了更貼近餐飲市場，莊偉中近年甚至親自「下海」開餐廳，從鰻魚飯「小倉屋」、烏龍麵專賣店，到今年在東京開設的台式熱炒店「熱炒虎打樂」，把丸莊的產品真正放進第一線廚房測試。他笑說，只有站在現場，才會知道一款醬料對廚師來說，到底好不好用。也因此，丸莊能為餐飲品牌量身打造不同風味的專用醬料，從燒鳥、燒肉到烤鰻魚，各有細節與眉角。未來，丸莊也預告將推出「完全無添加醬油」，回應消費者對健康與純粹風味的期待。

好的料理，需要靈魂；而好的醬油，講究的不只是鹹甜，而是層次與深度。走過百年，丸莊醬油仍持續在傳統與創新之間尋找平衡，讓一瓶醬油，繼續在餐桌上，寫下新的故事。

丸莊醬油第四代經營者莊偉中。圖／丸莊醬油提供
丸莊醬油第四代經營者莊偉中。圖／丸莊醬油提供
丸莊醬油攜手霹靂布袋戲，打造橫跨五年的「正道三部曲」。圖／丸莊醬油提供
丸莊醬油攜手霹靂布袋戲，打造橫跨五年的「正道三部曲」。圖／丸莊醬油提供
丸莊醬油透過多樣化的產品，成為美味料理的幕後推手。圖／丸莊醬油提供
丸莊醬油透過多樣化的產品，成為美味料理的幕後推手。圖／丸莊醬油提供
擁有百年歷史的丸莊醬油，在傳統與創新之間尋找平衡，持續書寫新的故事。圖／丸莊醬油提供
擁有百年歷史的丸莊醬油，在傳統與創新之間尋找平衡，持續書寫新的故事。圖／丸莊醬油提供

