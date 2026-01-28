「平衡」一種最恰到好處的微妙 一種專屬卡地亞的極致之美

快訊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Cafayat項鍊以兩顆蛋白石為視覺中心。圖／卡地亞提供
Cafayat項鍊以兩顆蛋白石為視覺中心。圖／卡地亞提供

「平衡的藝術，是我們創作的核心，展現卡地亞的和諧美學。」卡地亞（Cartier）頂級珠寶創意總監雅克琳卡拉奇（Jacqueline Karachi）說。這樣的美學原則，在卡地亞頂級珠寶系列「EN ÉQUILIBRE」中被推向極致——以平衡為名，將看似矛盾的元素調和為令人一眼難忘的視覺力量。

在高級珠寶世界中，卡地亞始終以一種恰到好處的美學姿態獨樹一幟：醒目的造型、精準的比例、強烈卻不失克制的色彩對比，是品牌百餘年來反覆探索的核心理念。從對稱與不對稱的拿捏，到虛與實、剛與柔之間的平衡，卡地亞所追求的並非單一形式上的華麗，而是一種經過深思熟慮後所呈現的和諧。

這種平衡美學完美體現於系列中的頂尖之作Cafayate。項鍊以兩顆綻放流轉遊彩的蛋白石為視覺中心，寶石的彩虹般的光澤，被三顆彩色剛玉環繞襯托，更彰顯出紅色、橙色和黃色的華麗流光溢彩。整條Y字型的項鍊結構柔軟而流暢，以黃K金與玫瑰金交織成細緻織網，錯落鑲嵌著來自坦尚尼亞的Umba鋼玉，溫潤色澤彷彿層層波浪向外延展，在視覺上創造出律動感。

Cafayate項鍊真正考驗工藝的並不僅是寶石本身，而是如何讓多重色彩與材質共存卻依然保持清晰秩序。卡地亞工匠透過曲線鑲座與精準配石，讓寶石彼此之間形成自然的節奏，鏤空結構則在視覺上減輕份量，使層次繁複的項鍊配戴起來仍顯輕盈。這種將繁複化為從容的能力，正是卡地亞頂級珠寶最迷人的地方——所有細節皆服務於整體的和諧。

Byzas與Vetrata兩款瀑布式項鍊同樣展現卡地亞對於運用色彩營造對比張力的深厚底蘊。Byzas項鍊大膽以八顆尚比亞祖母綠襯托一顆11.70克拉的錫蘭梨形藍寶石，重現卡地亞經典的藍與綠配色，並在曲線與反曲線交織的結構之中，透過鏤空設計營造虛實交錯的節奏感。Vetrata則回歸更純粹的幾何語彙，中央8.15克拉鑽石被20顆鑽石構成的放射狀結構簇擁，縞瑪瑙點綴細節，黑白對比的色彩與精準的方長造型向裝飾藝術時期的建築美學致敬。

Haliade與Nemorosa的設計則更近一步體現了卡地亞的平衡美學。Haliade項鍊以鑲鑽波浪線條層層環繞圍繞一顆重達41.85克拉的深藍色馬達加斯加藍寶石，透過調整織網結構與鑲嵌角度，使豐富曲線仍能保持柔軟靈動，輕盈又豐沛的份量感使得大克拉的寶石完全不顯沈重；裝飾藝術風格的長項鍊Nemorosa，以幾何構型與植物意象彰顯兩顆哥倫比亞祖母綠，其中一顆祖母綠更採用特殊的隱形鑲嵌手法，營造出彷彿懸浮於鑽石、 縞瑪瑙和天然水晶組成的玫瑰窗圖案之中，奇幻視覺效果讓寶石成為視覺焦點的同時，亦輕巧維持整體的微妙平衡。

「EN ÉQUILIBRE」不僅是一個頂級珠寶系列，更是一場關於平衡的美學辯證。卡地亞以精準設計回應情感，以工藝支撐想像，讓珠寶在華麗之外，仍保有理性與秩序，這正是品牌歷經世代仍令人著迷的關鍵所在。「藝術的本質在於以不同的眼光發現美， 並從視覺上營造恰到好處的平衡。」雅克琳卡拉奇補充道。

卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列Nemorosa項鍊。圖／卡地亞提供
卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列Nemorosa項鍊。圖／卡地亞提供
寶石的拋光打磨。圖／卡地亞提供
寶石的拋光打磨。圖／卡地亞提供
卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列VETRATA項鍊。圖／卡地亞提供
卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列VETRATA項鍊。圖／卡地亞提供
卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列Cafayate項鍊。圖／卡地亞提供
卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列Cafayate項鍊。圖／卡地亞提供
卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶製作過程。圖／卡地亞提供
卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶製作過程。圖／卡地亞提供
卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列HALIADE項鍊。圖／卡地亞提供
卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列HALIADE項鍊。圖／卡地亞提供
Cafayate項鍊製作過程。圖／卡地亞提供
Cafayate項鍊製作過程。圖／卡地亞提供
卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列Cafayate項鍊。圖／卡地亞提供
卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列Cafayate項鍊。圖／卡地亞提供
Cafayate項鍊的兩顆蛋白石被三顆彩色剛玉襯托。圖／卡地亞提供
Cafayate項鍊的兩顆蛋白石被三顆彩色剛玉襯托。圖／卡地亞提供
蠟雕。圖／卡地亞提供
蠟雕。圖／卡地亞提供
鑲嵌寶石。圖／卡地亞提供
鑲嵌寶石。圖／卡地亞提供
卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列Cafayate項鍊。圖／卡地亞提供
卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列Cafayate項鍊。圖／卡地亞提供
Cafayate項鍊的兩顆蛋白石被三顆彩色剛玉襯托。圖／卡地亞提供
Cafayate項鍊的兩顆蛋白石被三顆彩色剛玉襯托。圖／卡地亞提供
挑選寶石。圖／卡地亞提供
挑選寶石。圖／卡地亞提供
Cafayate項鍊製作過程。圖／卡地亞提供
Cafayate項鍊製作過程。圖／卡地亞提供
卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列BYZAS項鍊。圖／卡地亞提供
卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列BYZAS項鍊。圖／卡地亞提供

