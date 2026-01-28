快訊

苗縣遭棄235隻死雞確診高病原性禽流感 疑來自台中地區養禽場

2周前早有警訊？川普突喊提高對韓關稅又鬆口 韓外長：問題不在韓方

聽新聞
0:00 / 0:00

超商「香菜宇宙」再擴增！7-ELEVEN逾30款香菜美食等你來「開香」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN推出逾30款香菜美食，等你來「開香」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出逾30款香菜美食，等你來「開香」。圖／7-ELEVEN提供

香菜控快衝一波！7-ELEVEN繼去年4月領先超商通路獨家推出香菜系列零食引爆市場話題，2月4日起將再擴大超商「香菜宇宙」，全台門市首度開賣「香菜風味辣醬雞肉堡」、「香菜風味嘎香腸ㄟ捲餅」，線上「i預購」平台更網羅超過30款香菜系商品，持續為超商鮮食與零食市場帶來創意話題。

7-ELEVEN指出，近年來零食具有衝擊性想像的口味受到年輕族群喜愛，像是日前推出榴槤洋芋片、香菜多力多滋等更引發嘗鮮購買、社群打卡熱潮。7-ELEVEN也持續擴大香菜零食版圖，將特殊口味中最受到不少人喜愛的「香菜」零食擴大選品，新品「多力多滋迷你脆香菜口味洋芋片」、「星太郎點心條餅－香菜花生米血糕」、「越南HIS&HERS香菜腰果」，推薦可挑戰創意吃法，捏碎後加入豆腐、米血糕等經典小吃，創造更爽脆的口感。

2月4日將全新登場的「香菜風味辣醬雞肉堡」，咬一口就充滿衝擊的香菜味，嚴選在地雞肉簡單調味後製成嫩雞絲，搭配生菜與香菜蒜香辣醬，微辣開胃；「香菜風味嘎香腸ㄟ捲餅」靈感取材自花生捲冰淇淋和大腸包小腸，選用香菜籽磨製成淡綠色捲餅皮，包裹蒜味香腸與辣炒酸菜，撒上花生粉後帶來鹹甜層次口感。兩款商品自2月4日至3月3日同步加入85元超值組合餐活動

7-ELEVEN近期也打造兩款話題漢堡，其中大台北地區限定約1,300間門市販售的「甜甜圈炸雞堡（售價119元）」，以Mister Donut招牌波堤圈取代漢堡麵包，夾入大塊肯瓊風味雞胸排，再搭配蒜味美乃滋淋最後淋上蜂蜜風味醬，外酥內嫩多汁。

隨著香菜控熱情持續延燒，推升香菜從料理配角一路升級為風味主角，吸引消費者聞「香」而來，7-ELEVEN「i預購」蒐羅超過30款香菜系美食，涮嘴零食新品首推採用彰化北斗香菜製作的「米波波爆米花-香菜風味」、跟在地花生強強結合的「葉師傅香菜花生夾心酥」、「搖搖香菜花生－鹽酥味」，、春節年貨不可少的創新口味「良澔香菜沙琪瑪」。

此外，「i預購」更推出超商通路獨家販售的多款調理食品，包括農曆春節必吃的「香腸世家香菜香腸」及團購美食「小麵館香菜餛飩」、「蔥阿伯香菜豬肉包」、「披薩工廠香菜雞肉義大利麵」，即日起至3月10日「i預購」全站回饋單筆消費滿1,200元贈3% OPENPOINT點數。

●附註：詳細活動內容以門市、官網、APP公告為準。

7-ELEVEN「i預購」蒐羅超過30款香菜系美食。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「i預購」蒐羅超過30款香菜系美食。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN指出，近年來零食具有衝擊性想像的口味受到年輕族群喜愛，像是日前推出榴槤洋芋片、香菜多力多滋等更是引發嘗鮮購買、社群打卡熱潮。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN指出，近年來零食具有衝擊性想像的口味受到年輕族群喜愛，像是日前推出榴槤洋芋片、香菜多力多滋等更是引發嘗鮮購買、社群打卡熱潮。圖／7-ELEVEN提供
「米波波爆米花－香菜風味」。圖／7-ELEVEN提供
「米波波爆米花－香菜風味」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將全新推出「香菜風味辣醬雞肉堡」、「香菜風味嘎香腸ㄟ捲餅」，兩款商品自2月4日上市至3月3日同步加入85元超值組合餐活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將全新推出「香菜風味辣醬雞肉堡」、「香菜風味嘎香腸ㄟ捲餅」，兩款商品自2月4日上市至3月3日同步加入85元超值組合餐活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自2月4日起全新推出「香菜風味辣醬雞肉堡」、「香菜風味嘎香腸ㄟ捲餅」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自2月4日起全新推出「香菜風味辣醬雞肉堡」、「香菜風味嘎香腸ㄟ捲餅」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「香菜風味嘎香腸ㄟ捲餅」靈感取材自花生捲冰淇淋和大腸包小腸，選用香菜籽磨製成淡綠色捲餅皮，包裹蒜味香腸與辣炒酸菜，撒上花生粉後帶來鹹甜層次口感。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「香菜風味嘎香腸ㄟ捲餅」靈感取材自花生捲冰淇淋和大腸包小腸，選用香菜籽磨製成淡綠色捲餅皮，包裹蒜味香腸與辣炒酸菜，撒上花生粉後帶來鹹甜層次口感。圖／7-ELEVEN提供

香菜 零食 花生

延伸閱讀

「最強烘焙咖啡店」來了！ 「DUM DUM × Phase Coffee」插旗台中水湳綠美圖商圈 爽吃台式感性歐包、拍爆異國風空間

香菜控衝了！ 台中新商場推「爆量香菜嘉年華」 5大名店聯手「滷肉飯、炸雞排、香菜咖哩」期間限定吃到3月

香菜控贏了！2026屏東餃子王冠軍香菜水餃 是父對女兒的愛

常熬夜到2點、晚上愛嗑零食 101歲奶奶不健康作息卻長壽秘訣是什麼？

相關新聞

奇美博物館「埃及之王：法老」開幕 99%文物首在台亮相

奇美博物館重磅特展「埃及之王：法老」今天開幕，本次展覽打破傳統編年敘事、以「王權視角」為主軸，展出280件大英博物館文物...

「平衡」一種最恰到好處的微妙 一種專屬卡地亞的極致之美

「平衡的藝術，是我們創作的核心，展現卡地亞的和諧美學。」卡地亞（Cartier）頂級珠寶創意總監雅克琳卡拉奇（Jacqu...

超商「香菜宇宙」再擴增！7-ELEVEN逾30款香菜美食等你來「開香」

香菜控快衝一波！7-ELEVEN繼去年4月領先超商通路獨家推出香菜系列零食引爆市場話題，2月4日起將再擴大超商「香菜宇宙...

世界第一餐廳Noma洛杉磯訂位4分鐘售罄 主廚親揭一餐4.8萬天價苦衷

全球傳奇餐廳「Noma」的美國洛杉磯駐點計畫「Noma LA 2026」，再度展現驚人號召力。台北時間1月27日凌晨1點...

獨家套票將開賣！大勢韓團SEVENTEEN小分隊CxM高雄巨蛋開唱

隸屬全球現象級男團SEVENTEEN的超人氣小分隊CxM，首場登台演唱會《CxM [DOUBLE UP] LIVE PA...

6大關鍵省電技術！Panasonic全新VX系列家用空調「AI節能全面升級」

享受健康舒適的空氣、又能兼顧節能永續，是每一個現代家庭的夢想，Panasonic今天（1月28日）舉辦空調新品發表會，推...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。