超商「香菜宇宙」再擴增！7-ELEVEN逾30款香菜美食等你來「開香」

香菜控快衝一波！7-ELEVEN繼去年4月領先超商通路獨家推出香菜系列零食引爆市場話題，2月4日起將再擴大超商「香菜宇宙」，全台門市首度開賣「香菜風味辣醬雞肉堡」、「香菜風味嘎香腸ㄟ捲餅」，線上「i預購」平台更網羅超過30款香菜系商品，持續為超商鮮食與零食市場帶來創意話題。

7-ELEVEN指出，近年來零食具有衝擊性想像的口味受到年輕族群喜愛，像是日前推出榴槤洋芋片、香菜多力多滋等更引發嘗鮮購買、社群打卡熱潮。7-ELEVEN也持續擴大香菜零食版圖，將特殊口味中最受到不少人喜愛的「香菜」零食擴大選品，新品「多力多滋迷你脆香菜口味洋芋片」、「星太郎點心條餅－香菜花生米血糕」、「越南HIS&HERS香菜腰果」，推薦可挑戰創意吃法，捏碎後加入豆腐、米血糕等經典小吃，創造更爽脆的口感。

2月4日將全新登場的「香菜風味辣醬雞肉堡」，咬一口就充滿衝擊的香菜味，嚴選在地雞肉簡單調味後製成嫩雞絲，搭配生菜與香菜蒜香辣醬，微辣開胃；「香菜風味嘎香腸ㄟ捲餅」靈感取材自花生捲冰淇淋和大腸包小腸，選用香菜籽磨製成淡綠色捲餅皮，包裹蒜味香腸與辣炒酸菜，撒上花生粉後帶來鹹甜層次口感。兩款商品自2月4日至3月3日同步加入85元超值組合餐活動

7-ELEVEN近期也打造兩款話題漢堡，其中大台北地區限定約1,300間門市販售的「甜甜圈炸雞堡（售價119元）」，以Mister Donut招牌波堤圈取代漢堡麵包，夾入大塊肯瓊風味雞胸排，再搭配蒜味美乃滋淋最後淋上蜂蜜風味醬，外酥內嫩多汁。

隨著香菜控熱情持續延燒，推升香菜從料理配角一路升級為風味主角，吸引消費者聞「香」而來，7-ELEVEN「i預購」蒐羅超過30款香菜系美食，涮嘴零食新品首推採用彰化北斗香菜製作的「米波波爆米花-香菜風味」、跟在地花生強強結合的「葉師傅香菜花生夾心酥」、「搖搖香菜花生－鹽酥味」，、春節年貨不可少的創新口味「良澔香菜沙琪瑪」。

此外，「i預購」更推出超商通路獨家販售的多款調理食品，包括農曆春節必吃的「香腸世家香菜香腸」及團購美食「小麵館香菜餛飩」、「蔥阿伯香菜豬肉包」、「披薩工廠香菜雞肉義大利麵」，即日起至3月10日「i預購」全站回饋單筆消費滿1,200元贈3% OPENPOINT點數。