世界第一餐廳Noma洛杉磯訂位4分鐘售罄 主廚親揭一餐4.8萬天價苦衷

全球傳奇餐廳「Noma」的美國洛杉磯駐點計畫「Noma LA 2026」，再度展現驚人號召力。台北時間1月27日凌晨1點，訂位平台Tock一開放預約，短短4分鐘內即顯示全數售罄。即便每人套餐定價高達1,500美金（約新台幣4.8萬元），仍無法阻擋全球饕客湧入搶訂。

主廚René Redzepi隨後也證實訂位全滿。根據規劃，「Noma LA」 將自3月11日至6月26日，於洛杉磯銀湖區（Silver Lake）一處未對外公開的地點，展開為期16週的駐點計畫。餐費每人1,500美金，已包含服務費、稅金與佐餐飲品，預約方式以「兩人」為一單位。

事實上，René Redzepi主廚早在2025年7月，便首度對外公布這項長期駐點計畫。除了以晚宴形式呈現的高端餐飲體驗，「Noma」也將同步在銀湖區經營「Noma Projects」快閃空間，並舉辦由其創辦的非營利組織MAD主導、聚焦永續與餐飲未來的相關活動，試圖將這次駐點延伸為更完整的餐飲實驗。

然而，每人1,500美金的高餐價，仍在社群平台上引發兩極討論。René Redzepi主廚接受《洛杉磯時報》訪問時直言，這並非單純的定價策略，而是源於龐大的實際成本。他指出，「Noma」 必須將約130名員工，從丹麥哥本哈根整體移動至洛杉磯，並同時負擔食宿、生活開銷，甚至部分員工子女的教育費用，「這不是一次輕鬆的搬遷，而是一整個團隊的集體移動。」