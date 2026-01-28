快訊

獨家套票將開賣！大勢韓團SEVENTEEN小分隊CxM高雄巨蛋開唱

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
《CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG》易遊網獨家演唱會雙人套票2月1日下午2點開賣。圖/易遊網提供
《CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG》易遊網獨家演唱會雙人套票2月1日下午2點開賣。圖/易遊網提供

隸屬全球現象級男團SEVENTEEN的超人氣小分隊CxM，首場登台演唱會《CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG》即將在高雄巨蛋開唱，日前消息一曝光便在粉絲圈掀起高度討論，社群熱度持續飆升。易遊網首度跨足韓團演唱會合作，推出限量的獨家演唱會雙人套票，透過「一站式追星旅行」模式，將演唱會門票、來回交通與當地住宿一次整合，此次獨家演唱會雙人套票，將於2月1日下午2點於易遊網官網與APP限量開搶。

據易遊網銷售數據顯示，去年韓國機票銷售量年增成長超過一倍，而這股哈韓熱潮也帶動K-POP演唱會與大型粉絲活動頻繁落地台灣，成為引領年輕世代旅遊與娛樂消費的重要引擎。易遊網此次推出《CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG》獨家演唱會套票，也正是品牌將旅遊服務延伸至娛樂生活場景的策略布局。

SEVENTEEN為近年K-POP最具代表性的男子團體之一，創造了K-POP單張專輯歷史最高銷量記錄，具備高度國際影響力。本次挾帶高人氣來台演出的CxM小分隊，是由SEVENTEEN隊長S.COUPS與成員MINGYU組成，去年9月發行的迷你專輯《HYPE VIBES》也創下了K-POP小分隊專輯初動銷量的最高紀錄。

《CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG》易遊網獨家演唱會套票包含雙人門票、雙人來回交通與雙人含早住宿一晚，搭配4月26日場次的最高票區6,880元與次高票區6,280元兩種方案選擇，每人13,200元起。欲購買演唱會雙人套票的粉絲，若為易遊網APP首購用戶，輸入專屬折扣碼「app8off」不限金額還可再現折8%。易遊網官網：https://hotel.eztravel.com.tw/

易遊網獨家演唱會雙人套票，安排入住五星級文創酒店「高雄承億酒店」。圖/易遊網提供
易遊網獨家演唱會雙人套票，安排入住五星級文創酒店「高雄承億酒店」。圖/易遊網提供

演唱會 易遊網 粉絲

