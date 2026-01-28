獨家套票將開賣！大勢韓團SEVENTEEN小分隊CxM高雄巨蛋開唱

隸屬全球現象級男團SEVENTEEN的超人氣小分隊CxM，首場登台演唱會《CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG》即將在高雄巨蛋開唱，日前消息一曝光便在粉絲圈掀起高度討論，社群熱度持續飆升。易遊網首度跨足韓團演唱會合作，推出限量的獨家演唱會雙人套票，透過「一站式追星旅行」模式，將演唱會門票、來回交通與當地住宿一次整合，此次獨家演唱會雙人套票，將於2月1日下午2點於易遊網官網與APP限量開搶。

據易遊網銷售數據顯示，去年韓國機票銷售量年增成長超過一倍，而這股哈韓熱潮也帶動K-POP演唱會與大型粉絲活動頻繁落地台灣，成為引領年輕世代旅遊與娛樂消費的重要引擎。易遊網此次推出《CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG》獨家演唱會套票，也正是品牌將旅遊服務延伸至娛樂生活場景的策略布局。

SEVENTEEN為近年K-POP最具代表性的男子團體之一，創造了K-POP單張專輯歷史最高銷量記錄，具備高度國際影響力。本次挾帶高人氣來台演出的CxM小分隊，是由SEVENTEEN隊長S.COUPS與成員MINGYU組成，去年9月發行的迷你專輯《HYPE VIBES》也創下了K-POP小分隊專輯初動銷量的最高紀錄。