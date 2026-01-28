新春消費火力全開 新光三越「金馬卡利High」首周業績成長近2成

快訊

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
農曆春節即將到來、寒流接連來襲，加上股市表現亮眼等多重利多帶動下，新光三越「金馬卡利High」活動開跑首周整體業績逼近2成成長，化妝品、名品、黃金、家電、服飾等各業種買氣持續沸騰，成功點燃年節買氣。

新光三越表示，受惠不限日、不限店、不限線上線下、不限大額小額，全台刷skm pay搭配11大指定銀行信用卡皆享有最高7%回饋，加上導入超過50個新櫃／快閃店、新品及備貨量最足等助攻，都是成長主因。

新光三越表示，隨著「犒賞型經濟」持續升溫，「今年一定要好好寵愛自己」成為消費者購物的關鍵字，在商品表現上，消費者購物仍聚焦在化妝品，其中以頂級保養護膚品最為熱銷，

此外，春節檔期向來是高端消費市場的重點檔期，新光三越指出，今年在多家精品在新任設計師首季作品上市帶動下，表現持續亮眼，帶動整體業績雙位數成長，而隨著國際金價波動加劇，主打保值、重量實在的黃金商品詢問度大幅提升，帶動相關業績成長近4成5。

