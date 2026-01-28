6大關鍵省電技術！Panasonic全新VX系列家用空調「AI節能全面升級」
享受健康舒適的空氣、又能兼顧節能永續，是每一個現代家庭的夢想，Panasonic今天（1月28日）舉辦空調新品發表會，推出搭載新世代AI節電晶片的全新VX極致旗艦家用空調系列，主打「恆溫除濕」、「AI防霉監控」等技術，並可搭配「6恆智能控制器」智慧串聯家中電器，為消費者打造居家生活新指標。
Panasonic VX極致旗艦家用空調系列搭載新世代AI節電晶片，透過智慧科技驅動6大關鍵省電技術，CSPF值超越國家1級標準，享受舒適涼感、大幅降低電費支出，實踐節能減碳的綠色生活。
針對台灣潮濕多變的氣候，Panasonic VX極致旗艦家用空調系列推出領先業界的「恆溫除濕」技術，完美融合空調與除濕機優勢，能在精準控制濕度的同時維持室內恆溫，讓空間乾爽且不過冷；具備3段濕度自選設定，不論是夏日梅雨季或濕冷冬季，都能以效能更好、更省電的方式，讓空間環境更舒適。
Panasonic業界首創「AI防霉監控」技術，將空調機內清潔由被動轉為主動。在空調關閉待機的狀態下，系統依然能24小時自動偵測機內溫濕度，一旦達臨界值即主動釋放nanoe™ ，並啟動送風乾燥的潔淨防霉行程，落實「開機全室淨化、關機全機防霉」，從根源徹底解決機內發霉與異味困擾。「ECONAVI」智慧節能科技具備人體、日照雙感應技術，可掃描室內人體活動量、室外日光強弱，主動調整舒適省電氣流
此外，智能語音聲控功能也同步升級，擴增內建詞彙量，口語辨識度更佳、互動操作更直覺，可透過語音聲控開啟冷氣功能、調整溫度、詢問即時天氣。Panasonic「6恆智能控制器」可智慧串聯家中電器，利用7吋液晶觸控螢幕或透過Smart App操控，一鍵就能開啟不同的智慧模式，最高可連結15台設備。
響應政府節能計畫，Panasonic全系列多聯變頻商用空調皆符合國家1級省電標準，提供多元商業空間全方位解決方案，以齊全的空調設備陣容到多元的能源控制系統，滿足不同商用需求並適配各種場域。面對全球低碳轉型與永續趨勢，Panasonic持續以實際行動深化節能布局，Panasonic集團向全球承諾「Panasonic GREEN IMPACT」，期許能以自身影響力逐步實現環境永續藍圖，積極邁向2050年「耗能
