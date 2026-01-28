「全家」熟食區新蛋報到！「用撈的」日式溏心蛋限時8折嘗鮮　這兩店搶先開賣

看準餐食加菜商機，全家便利商店持續翻玩熟食區想像，首度推出「用撈的」日式溏心蛋，主打「免剝殼、免拆袋、冷藏爆汁口感」3大特色，輕鬆享受日式拉麵店等級的靈魂配角。

打破傳統熟食熱氣騰騰的印象，「全家」新品「日式溏心蛋」採用0～7度智能冷藏保鮮鍋技術，完整鎖住蛋黃的濕潤精華，將熟食區從熱食延伸至冷食，搭配專屬網狀湯勺輕輕一撈，美味隨即到手，入口更能感受蛋白Q彈滑順與蛋黃濃郁的爆汁口感，單顆售價25元，無論上班族購買主食搭餐加顆溏心蛋，或外食族、運動後族群補充蛋白質，都能即撈即食，搭配沙拉、主食或單吃都對味。

「日式溏心蛋」即日起於全家「鑫德店」、「台北101店」限定2間店舖測試販售，歡慶新品上市，3月3日前可享單顆特價20元限時優惠；後續將陸續擴大至200店販售。

此外，「全家」Fami!ce霜淇淋即日起至2月1日推出「2支55元」限時優惠，期間限定「草莓優格」口味以酸甜草莓果香搭配優格的清爽乳酸感，入口滑順、果香清新，逛街途中、餐後甜點或周末散步，都能在全台超過2,200間「全家」店舖輕鬆享用，為假期增添甜蜜小確幸。

「全家」康康5亦推出多項指定商品優惠，1月30日至2月1日限時3天Fami!ce米香脆奶昔、FamiCollection芒果百香雪酪冰棒、FamiCollection天然水（1,000ml）、農心爽口海鮮味烏龍麵、好麗友巧克力派等5項商品推出同品項買一送一優惠。