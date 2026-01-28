快訊

不只1萬6！小S缺席漢典、Lulu婚宴 超厚紅包真實數字曝光

影／豐原爆禽流感！逾千雞隻暴斃 盧秀燕令「全場撲殺」禁出入

帥兒遭周刊爆餵毒騙砲…伍思凱傳退休！趙傳親曝內幕

聽新聞
0:00 / 0:00

奇美博物館「埃及之王：法老」開幕 99%文物首在台亮相

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
奇美博物館大型重磅特展「埃及之王：法老」今天開幕，展期至明年1月10日。記者謝進盛／攝影
奇美博物館大型重磅特展「埃及之王：法老」今天開幕，展期至明年1月10日。記者謝進盛／攝影

奇美博物館重磅特展「埃及之王：法老」今天開幕，本次展覽打破傳統編年敘事、以「王權視角」為主軸，展出280件大英博物館文物，且99%首度在台亮相，由於相當難得，預料將吸引大批遊客入場。

奇美博物館與大英博物館今辦開幕預覽活動，展區首度曝光，內容打破傳統編年敘事的方式，以「王權視角」為主軸，引領民眾進入古文明世界。更有總重達28噸石雕分布於各展區中。展品從珠寶、陪葬品、石雕、棺木到文書信件等，豐富多元，帶領觀眾深入拉美西斯二世、圖坦卡門等56位法老的傳奇時代。

展區規劃「埃及：法老的國度」、「從神而來」、「身為大祭司的王」、「王室」、「統治埃及」、「埃及與世界」等單元；旅程終點是全場光線最沉靜的「永生」。

奇美博物館長許家彰感謝大英博物館協助，讓活動順利舉行，讓經典藝術文化被更多人看見。他指出，團隊的努力，就是希望台灣人能看到世界一流的收藏，民眾對藝術文化的熱情，也讓奇美博物館成為國際大展的重要舞台。

大英博物館埃及與蘇丹部主管丹尼爾·安托萬，以及大英博物館專案策展人凱莉·阿切塔·克勞等也都出席開幕儀式。

丹尼爾．安托萬說，大英博物館是全球首座為公眾開放的公共博物館，1753年創立以來，始終秉持服務世人初衷。

館方也在展場規畫「互動體驗區」，強化與觀眾互動了；包含法老專屬名牌「王名框」，觀眾只需在平板螢幕輸入英文名字，即可擁有與法老同款、獨一無二的古埃及聖書體姓名框。，民眾還可以參加7種不同造型的古埃及「好運護身符」集章遊戲，將跨越千年的祝福帶回家。

同時也推出「法老探險隊」親子導覽主題活動，讓小朋友在趣味中掌握展區重點知識，也提供專人定時導覽，自備具行動上網的手機及耳機，即可享免費語音導覽服務。

館方也獨家設計的文創禮品，如導覽手冊、展覽專書、悠遊卡及鳳梨酥等，類別涵蓋書籍、文具、生活用品及質感伴手禮等周邊產品。

「埃及之王：法老」展期自明（29）日起至明年1月10日止，民眾可於現場或官網購票，全票580元、優惠票480元、周三藝享票2千元（每月一場）。館方建議已購票民眾（全票、優惠票、早鳥票等）可在參觀前多加利用博物館官網www.chimeimuseum.org，「快速入場預約」免費服務。

奇美博物館「埃及之王：法老」特展開幕，圖為「可能是阿蒙涅姆赫特三世的巨像頭部」文物。記者謝進盛／攝影
奇美博物館「埃及之王：法老」特展開幕，圖為「可能是阿蒙涅姆赫特三世的巨像頭部」文物。記者謝進盛／攝影
奇美博物館長許家彰感謝大英博物館協助，團隊的努力，就是希望台灣人能看到世界一流的收藏。記者謝進盛／攝影
奇美博物館長許家彰感謝大英博物館協助，團隊的努力，就是希望台灣人能看到世界一流的收藏。記者謝進盛／攝影
奇美博物館大型重磅特展「埃及之王：法老」今天開幕，今安排媒體預覽活動，由專業人員解說文物特色。記者謝進盛／攝影
奇美博物館大型重磅特展「埃及之王：法老」今天開幕，今安排媒體預覽活動，由專業人員解說文物特色。記者謝進盛／攝影
展區安排有授權相關文創商品販售。記者謝進盛／攝影
展區安排有授權相關文創商品販售。記者謝進盛／攝影
展區安排有授權相關文創商品販售。記者謝進盛／攝影
展區安排有授權相關文創商品販售。記者謝進盛／攝影
奇美博物館「埃及之王：法老」特展開幕，圖為「刻有阿蒙霍特普三世名號的狒狒蹲像」文物。記者謝進盛／攝影
奇美博物館「埃及之王：法老」特展開幕，圖為「刻有阿蒙霍特普三世名號的狒狒蹲像」文物。記者謝進盛／攝影
奇美博物館大型重磅特展「埃及之王：法老」今天開幕，展期至明年1月10日。記者謝進盛／攝影
奇美博物館大型重磅特展「埃及之王：法老」今天開幕，展期至明年1月10日。記者謝進盛／攝影

奇美博物館 埃及

延伸閱讀

春節連假何處去 苗栗賽夏、泰雅文物館規畫88場樂舞表演

台北全新XR展演空間亮相 體驗一秒穿梭古埃及

奇美「埃及法老展」來了！ 「台南飯店住房」懶人包 入住這2間「門票免預約」、CP值首選「每人1250元起」

非洲之角局勢升溫 沙烏地埃及索馬利亞組軍事聯盟

相關新聞

奇美博物館「埃及之王：法老」開幕 99%文物首在台亮相

奇美博物館重磅特展「埃及之王：法老」今天開幕，本次展覽打破傳統編年敘事、以「王權視角」為主軸，展出280件大英博物館文物...

「全家」熟食區新蛋報到！「用撈的」日式溏心蛋限時8折嘗鮮　這兩店搶先開賣

看準餐食加菜商機，全家便利商店持續翻玩熟食區想像，首度推出「用撈的」日式溏心蛋，主打「免剝殼、免拆袋、冷藏爆汁口感」...

26春夏巴黎高訂周／史上最輕盈的香奈兒！Blazy首秀遊走真實與虛構間

香奈兒（CHANEL）於日前在巴黎大皇宮（Grand Palais）揭曉了由藝術總監 Matthieu Blazy創作的...

星粉注意！風靡美國「星巴克小熊玻璃冷水杯」、「可頌熊寶寶」今登場

星粉注意了！風靡美國市場、深受粉絲喜愛的「星巴克小熊玻璃TOGO冷水杯」，今（1月28日）起於全門市和線上門市正式推出。

文藝復興式的神聖與高彩 Buccellati Ghirlanda Color珠寶 芬芳傳情

情人節將至，義大利高級珠寶品牌Buccellati以經典的花環語彙發表新款Ghirlanda Color系列，以花環姿態...

全家「草莓優格」霜淇淋期間限定2支55元 周末Fami奶昔再享買一送一

月底小確幸報到！全家本週端出兩大優惠檔攻占甜點與零食胃，即日起至2月1日推出Fami!ce霜淇淋限時「2支55元」，搭配...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。