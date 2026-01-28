奇美博物館「埃及之王：法老」開幕 99%文物首在台亮相

奇美博物館重磅特展「埃及之王：法老」今天開幕，本次展覽打破傳統編年敘事、以「王權視角」為主軸，展出280件大英博物館文物，且99%首度在台亮相，由於相當難得，預料將吸引大批遊客入場。

奇美博物館與大英博物館今辦開幕預覽活動，展區首度曝光，內容打破傳統編年敘事的方式，以「王權視角」為主軸，引領民眾進入古文明世界。更有總重達28噸石雕分布於各展區中。展品從珠寶、陪葬品、石雕、棺木到文書信件等，豐富多元，帶領觀眾深入拉美西斯二世、圖坦卡門等56位法老的傳奇時代。

展區規劃「埃及：法老的國度」、「從神而來」、「身為大祭司的王」、「王室」、「統治埃及」、「埃及與世界」等單元；旅程終點是全場光線最沉靜的「永生」。

奇美博物館長許家彰感謝大英博物館協助，讓活動順利舉行，讓經典藝術文化被更多人看見。他指出，團隊的努力，就是希望台灣人能看到世界一流的收藏，民眾對藝術文化的熱情，也讓奇美博物館成為國際大展的重要舞台。

大英博物館埃及與蘇丹部主管丹尼爾·安托萬，以及大英博物館專案策展人凱莉·阿切塔·克勞等也都出席開幕儀式。

丹尼爾．安托萬說，大英博物館是全球首座為公眾開放的公共博物館，1753年創立以來，始終秉持服務世人初衷。

館方也在展場規畫「互動體驗區」，強化與觀眾互動了；包含法老專屬名牌「王名框」，觀眾只需在平板螢幕輸入英文名字，即可擁有與法老同款、獨一無二的古埃及聖書體姓名框。，民眾還可以參加7種不同造型的古埃及「好運護身符」集章遊戲，將跨越千年的祝福帶回家。

同時也推出「法老探險隊」親子導覽主題活動，讓小朋友在趣味中掌握展區重點知識，也提供專人定時導覽，自備具行動上網的手機及耳機，即可享免費語音導覽服務。

館方也獨家設計的文創禮品，如導覽手冊、展覽專書、悠遊卡及鳳梨酥等，類別涵蓋書籍、文具、生活用品及質感伴手禮等周邊產品。