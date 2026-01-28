26春夏巴黎高訂周／史上最輕盈的香奈兒！Blazy首秀遊走真實與虛構間

香奈兒（CHANEL）於日前在巴黎大皇宮（Grand Palais）揭曉了由藝術總監 Matthieu Blazy創作的 2026 春夏高級訂製服系列。這場備受矚目的首秀以一首無名俳句「飛鳥棲蕈頂，拈來美景入畫卷，轉瞬逝無蹤」為發想，在大皇宮的玻璃穹頂下，模特兒輕輕鬆地穿梭在各色巨型蕈菇佇立的秀場中，彷彿踏入一座充滿詩意與超現實色彩的自然秘境。

秀場設計源自詩歌的浪漫想像，泡泡糖粉、桃紅與暖黃色狗成的迷幻場景跨越虛構與現實，隨著迪士尼經典動畫「睡美人」的歌曲踏入「愛麗絲夢遊仙境」；身著香奈兒高級訂服的女子，彷彿在大自然中短暫駐足的飛鳥，隨時即將輕盈起飛：服裝的設計多半輕盈飄逸，斜紋軟呢變成透視的雪紡套裝，各種隨真身體輕盈律動的羽飾流蘇，在幾乎不使用真實羽毛的情況下，營造出栩栩如生的羽毛質感與繽紛色彩。

「高級訂製服是香奈兒的靈魂所在，它是品牌的根基和極致表現。這些華服不僅是設計師的作品，更展現了穿著者的風格。服裝一旦穿上，就會產生屬於自己的真實故事並引發情感共鳴，如同一張畫布，供女性揮灑創意，訴說自己的故事。」Matthieu Blazy說；換言之，香奈兒高訂不僅是設計師的創作，更是穿著者情感與故事的載體。這種「共同創作」的理念貫穿全系列，頌揚每個女性獨立自主的靈魂。

大秀首先登場的一系列粉彩色調的真絲透視雪紡（silk mousseline），以顛覆性的手法重新詮釋了香奈兒經典的斜紋軟呢套裝，連皮穿鍊的翻蓋包都變得輕透飄逸。層層透明材質可見精工刺繡的情書、N°5香水、紅色唇膏… 這些香奈兒標誌的象徵符號和感情信物，或藏於口袋、或縫於襯裡、或掛在標誌性的金屬鍊帶下，甚至化為珠寶，彷彿將女性的內在情感轉化為外在的服裝表現，把豐富的內心世界對外揭露。

Blazy大秀的核心主題之一是女性轉化為飛鳥的過程：形態各異、造型獨特的造型，由香奈兒高級訂製服Flou（洋裝）工作坊與Tailleur（套裝）工作坊以傳統工藝打造，並由Le 19M 工坊的織造師、刺繡師、褶飾師攜手完成。最複雜的剪裁結合精巧的刺繡、層疊、褶飾與編織技術，營造出色彩斑斕、栩栩如生的羽毛效果，從從沉穩洗鍊、體現極致剪裁功力的黑烏鴉、樸素的灰斑鳩、豔麗的粉紅琵鷺、身材修長的蒼鷺，到擁有醒目羽冠的葵花鳳頭鸚鵡，這場「變形記」透過象徵自由的鳥，刻畫解放的過程。

蘑菇的意象也以各種形式貫穿了系列不同的設計：例如，雙色鞋的鞋跟被雕琢成蘑菇造型，而褶飾上衣則模仿了蘑菇傘蓋下的菌褶構造。在香奈兒紐約Métiers d'Art工坊系列大秀大秀開秀的印度名模Bhavitha Mandava，則壓軸演繹了全新風格的香奈兒新娘，以一套飾有亮片的兩件式襯衫裙裝，搭配輕盈的羽毛頭飾登場；行走間流動的律動完美詮釋了俳句詩意：令人驚嘆的美如飛鳥，轉瞬逝無蹤。