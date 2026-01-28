26春夏巴黎高訂周／史上最輕盈的香奈兒！Blazy首秀遊走真實與虛構間

快訊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
品牌大使Tilda Swinton出席香奈兒2026春夏高級訂製服大秀。圖／香奈兒提供
品牌大使Tilda Swinton出席香奈兒2026春夏高級訂製服大秀。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）於日前在巴黎大皇宮（Grand Palais）揭曉了由藝術總監 Matthieu Blazy創作的 2026 春夏高級訂製服系列。這場備受矚目的首秀以一首無名俳句「飛鳥棲蕈頂，拈來美景入畫卷，轉瞬逝無蹤」為發想，在大皇宮的玻璃穹頂下，模特兒輕輕鬆地穿梭在各色巨型蕈菇佇立的秀場中，彷彿踏入一座充滿詩意與超現實色彩的自然秘境。

秀場設計源自詩歌的浪漫想像，泡泡糖粉、桃紅與暖黃色狗成的迷幻場景跨越虛構與現實，隨著迪士尼經典動畫「睡美人」的歌曲踏入「愛麗絲夢遊仙境」；身著香奈兒高級訂服的女子，彷彿在大自然中短暫駐足的飛鳥，隨時即將輕盈起飛：服裝的設計多半輕盈飄逸，斜紋軟呢變成透視的雪紡套裝，各種隨真身體輕盈律動的羽飾流蘇，在幾乎不使用真實羽毛的情況下，營造出栩栩如生的羽毛質感與繽紛色彩。

「高級訂製服是香奈兒的靈魂所在，它是品牌的根基和極致表現。這些華服不僅是設計師的作品，更展現了穿著者的風格。服裝一旦穿上，就會產生屬於自己的真實故事並引發情感共鳴，如同一張畫布，供女性揮灑創意，訴說自己的故事。」Matthieu Blazy說；換言之，香奈兒高訂不僅是設計師的創作，更是穿著者情感與故事的載體。這種「共同創作」的理念貫穿全系列，頌揚每個女性獨立自主的靈魂。

大秀首先登場的一系列粉彩色調的真絲透視雪紡（silk mousseline），以顛覆性的手法重新詮釋了香奈兒經典的斜紋軟呢套裝，連皮穿鍊的翻蓋包都變得輕透飄逸。層層透明材質可見精工刺繡的情書、N°5香水、紅色唇膏… 這些香奈兒標誌的象徵符號和感情信物，或藏於口袋、或縫於襯裡、或掛在標誌性的金屬鍊帶下，甚至化為珠寶，彷彿將女性的內在情感轉化為外在的服裝表現，把豐富的內心世界對外揭露。

Blazy大秀的核心主題之一是女性轉化為飛鳥的過程：形態各異、造型獨特的造型，由香奈兒高級訂製服Flou（洋裝）工作坊與Tailleur（套裝）工作坊以傳統工藝打造，並由Le 19M 工坊的織造師、刺繡師、褶飾師攜手完成。最複雜的剪裁結合精巧的刺繡、層疊、褶飾與編織技術，營造出色彩斑斕、栩栩如生的羽毛效果，從從沉穩洗鍊、體現極致剪裁功力的黑烏鴉、樸素的灰斑鳩、豔麗的粉紅琵鷺、身材修長的蒼鷺，到擁有醒目羽冠的葵花鳳頭鸚鵡，這場「變形記」透過象徵自由的鳥，刻畫解放的過程。

蘑菇的意象也以各種形式貫穿了系列不同的設計：例如，雙色鞋的鞋跟被雕琢成蘑菇造型，而褶飾上衣則模仿了蘑菇傘蓋下的菌褶構造。在香奈兒紐約Métiers d'Art工坊系列大秀大秀開秀的印度名模Bhavitha Mandava，則壓軸演繹了全新風格的香奈兒新娘，以一套飾有亮片的兩件式襯衫裙裝，搭配輕盈的羽毛頭飾登場；行走間流動的律動完美詮釋了俳句詩意：令人驚嘆的美如飛鳥，轉瞬逝無蹤。

包括品牌大使好萊塢影后妮可基嫚（Nicole Kidman）、流行天后杜娃黎波（Dua Lipa）、饒舌歌手A$AP Rocky、葛蕾西（Gracie Abrams）、潘妮洛普克魯茲（Penélope Cruz）、周迅、金高銀等，都出席了這場別具意義的高訂首秀。

斜紋軟呢裙裝上輕盈如羽毛的流蘇絲線賦予整體輕盈感。圖／香奈兒提供
品牌大使Nicole Kidman出席香奈兒2026春夏高級訂製服大秀。圖／香奈兒提供
以大量布料褶飾營造出裙擺豐沛的份量感。圖／香奈兒提供
新任藝術總監Matthieu Blazy打造的首個香奈兒2026春夏高級訂製服大秀。圖／香奈兒提供
半透視薄紗打造的牛仔褲裝將女性從厚重服飾中解放出來。圖／香奈兒提供
既真亦假的寶石裝飾。圖／香奈兒提供
品牌大使Penélope Cruz出席香奈兒2026春夏高級訂製服大秀。圖／香奈兒提供
彷如羽毛的裙擺是由精緻的工藝打造。圖／香奈兒提供
層疊的透明薄紗套裝上裝飾塗鴉感蘑菇造型刺繡。圖／香奈兒提供
如羽毛組成的套裝。圖／香奈兒提供
如鳥羽般輕盈豐沛的份量感來自品牌精湛的工藝。圖／香奈兒提供
新任藝術總監Matthieu Blazy打造的首個香奈兒2026春夏高級訂製服大秀。圖／香奈兒提供
雪紡紗套裝下擺裝飾色彩繽紛的蘑菇刺繡。圖／香奈兒提供
層疊的透明薄紗套裝上可見粉色調的飛鳥與蘑菇刺繡。圖／香奈兒提供
漸層色珠繡洋裝裝飾如鴕鳥毛般輕盈飄逸的流蘇。圖／香奈兒提供
新任藝術總監Matthieu Blazy打造的首個香奈兒2026春夏高級訂製服大秀。圖／香奈兒提供
彷彿蘑菇傘蓋下的菌褶構造的褶飾圓裙。圖／香奈兒提供
流蘇珠繡洋裝隨步伐行走搖曳生姿。圖／香奈兒提供
以大量布料褶飾和不收邊的方式營造出裙擺豐沛的份量感。圖／香奈兒提供
印度名模Bhavitha Mandava壓軸演繹了全新風格的香奈兒新娘。圖／香奈兒提供
品牌大使周迅出席香奈兒2026春夏高級訂製服大秀。圖／香奈兒提供
以薄紗裝飾的套裝營造出如羽毛又如鱗片的輕盈視覺效果。圖／香奈兒提供
低彩度套裝內搭色彩飽和的亮片高領衫。圖／香奈兒提供
蘑菇造型鞋跟。圖／香奈兒提供
新任藝術總監Matthieu Blazy打造的首個香奈兒2026春夏高級訂製服大秀。圖／香奈兒提供
品牌大使金高銀出席香奈兒2026春夏高級訂製服大秀。圖／香奈兒提供
新任藝術總監Matthieu Blazy打造的首個香奈兒2026春夏高級訂製服大秀。圖／香奈兒提供
新任藝術總監Matthieu Blazy打造的首個香奈兒2026春夏高級訂製服大秀。圖／香奈兒提供
斜紋軟呢裙裝上輕盈如羽毛的流蘇絲線賦予整體輕盈感。圖／香奈兒提供
