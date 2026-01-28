快訊

慘！陸製摺疊手機到東北變「極光色碎碎冰」？專家喊話：零下低溫勿打開

台灣虎航「日本入境事先確認」作業明天起實施 這些航班適用

黃仁勳吃完火鍋 路透：中國大陸批准進口首批輝達H200晶片

聽新聞
0:00 / 0:00

星粉注意！風靡美國「星巴克小熊玻璃冷水杯」、「可頌熊寶寶」今登場

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
風靡美國市場、深受粉絲喜愛的「星巴克小熊玻璃 TOGO冷水杯」，今起上市。圖/星巴克提供
風靡美國市場、深受粉絲喜愛的「星巴克小熊玻璃 TOGO冷水杯」，今起上市。圖/星巴克提供

星粉注意了！風靡美國市場、深受粉絲喜愛的「星巴克小熊玻璃TOGO冷水杯」，今（1月28日）起於全門市和線上門市正式推出。

這款造成搶購風潮的經典杯款，以清透玻璃杯身搭配可愛小熊造型細節，結合便利的吸管設計，盛裝咖啡或冷飲時最能凸顯星巴克小熊的可愛輪廓，且能隨著盛裝不同風味飲品，展現繽紛百變的多彩視覺魅力。

此外，星巴克超人氣 Bearista化身「可頌裝扮MINI熊寶寶」同步回歸！以經典可頌為靈感出發，人氣Bearista熊寶寶換上可頌造型裝扮，將咖啡搭配食物的日常美味時刻，轉化為療癒可收藏的設計。

身穿溫潤針織上衣，搭配可頌造型斜背包，呈現輕鬆自在的生活氛圍。小巧尺寸適合隨身吊掛，陪伴每一段咖啡時光，為日常收藏一份剛剛好的美味與療癒。

星巴克超人氣 Bearista化身「可頌裝扮MINI熊寶寶」即起回歸。圖/星巴克提供
星巴克超人氣 Bearista化身「可頌裝扮MINI熊寶寶」即起回歸。圖/星巴克提供
「星巴克小熊玻璃TOGO冷水杯」以清透玻璃杯身搭配可愛小熊造型細節，風靡一時。圖/星巴克提供
「星巴克小熊玻璃TOGO冷水杯」以清透玻璃杯身搭配可愛小熊造型細節，風靡一時。圖/星巴克提供

咖啡 星巴克

延伸閱讀

赴國會作證前 盧比歐對委內瑞拉領導人發出強硬警告

好療癒！台中「啡墨」老宅咖啡飄香+正向語錄書法 打造「慢活」綠洲

美國星巴克搶爆！「小熊玻璃水杯」台灣1/28開賣 售價、販售地點一次看

星巴克「買一送一」又來了！連續3天、星禮程會員獨享

相關新聞

26春夏巴黎高訂周／史上最輕盈的香奈兒！Blazy首秀遊走真實與虛構間

香奈兒（CHANEL）於日前在巴黎大皇宮（Grand Palais）揭曉了由藝術總監 Matthieu Blazy創作的...

星粉注意！風靡美國「星巴克小熊玻璃冷水杯」、「可頌熊寶寶」今登場

星粉注意了！風靡美國市場、深受粉絲喜愛的「星巴克小熊玻璃TOGO冷水杯」，今（1月28日）起於全門市和線上門市正式推出。

文藝復興式的神聖與高彩 Buccellati Ghirlanda Color珠寶 芬芳傳情

情人節將至，義大利高級珠寶品牌Buccellati以經典的花環語彙發表新款Ghirlanda Color系列，以花環姿態...

全家「草莓優格」霜淇淋期間限定2支55元 周末Fami奶昔再享買一送一

月底小確幸報到！全家本週端出兩大優惠檔攻占甜點與零食胃，即日起至2月1日推出Fami!ce霜淇淋限時「2支55元」，搭配...

超商雙雄孵「小金蛋」年賣上億顆！爆汁溏心蛋、滷蛋、溫泉蛋成新戰場

茶葉蛋是便利商店最重要的「小金蛋」，7-ELEVEN與全家一年各可賣出上億顆，長年穩居熱食區銷量榜首。看準蛋白質補充潮與...

「貓頭鷹」指路、「蜂蜜金」開運！朗格推薦經典時計 穩健展開2026

迎向2026年新春馬年，德國高級製表品牌朗格（A. Lange & Söhne）以三款經典時計呈現品牌對精密工藝與永恆設...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。