星粉注意！風靡美國「星巴克小熊玻璃冷水杯」、「可頌熊寶寶」今登場

星粉注意了！風靡美國市場、深受粉絲喜愛的「星巴克小熊玻璃TOGO冷水杯」，今（1月28日）起於全門市和線上門市正式推出。

這款造成搶購風潮的經典杯款，以清透玻璃杯身搭配可愛小熊造型細節，結合便利的吸管設計，盛裝咖啡或冷飲時最能凸顯星巴克小熊的可愛輪廓，且能隨著盛裝不同風味飲品，展現繽紛百變的多彩視覺魅力。

此外，星巴克超人氣 Bearista化身「可頌裝扮MINI熊寶寶」同步回歸！以經典可頌為靈感出發，人氣Bearista熊寶寶換上可頌造型裝扮，將咖啡搭配食物的日常美味時刻，轉化為療癒可收藏的設計。