文藝復興式的神聖與高彩 Buccellati Ghirlanda Color珠寶 芬芳傳情
情人節將至，義大利高級珠寶品牌Buccellati以經典的花環語彙發表新款Ghirlanda Color系列，以花環姿態詮釋愛與傳承。此系列延續Buccellati高辨識度的蕾絲金工與雕刻工藝，讓珠寶化作充滿藝術語言，細緻刻畫品牌自文藝復興時期承襲而來的人文能量。
靈感源自15世紀佛羅倫斯藝術家Della Robbia，其以亮釉陶土塑造花卉、葉片與果實花環聞名，作品流露純粹的自然與神聖之美。這種華麗而典雅的創作風格啟發了日後Buccellati創辦人Mario Buccellati，進而創作出Ghirlanda系列的雋永。新作Ghirlanda Color將包含Eternelle戒指、墜飾、鈕扣式耳環與手鍊，個別鑲嵌藍寶石、粉紅藍寶石與沙弗萊石，三者分別象徵智慧、幸運與生命力，更在繁花盛放之際、令有情人怦然心動。
創意總監Andrea Buccellati表示：「Ghirlanda Color是一座連結我父親與祖父豐厚傳承的橋樑，同時也是對未來的嶄新展望。」他強調彩色寶石的運用突顯了色彩之美，也讓Ghirlanda的經典造型語彙在時代變化中持續綻放，成為百年工藝與創作生命力的象徵。
除Ghirlanda Color外，Buccellati亦同步呈現多款代表系列作——Hawaii系列以交錯圈環構築輕盈光澤的立體造型，律動中呈現閃爍之姿；Romanza系列戒指則以細膩鏤雕與蕾絲邊飾詮釋浪漫詩意，此外全新Mosaico系列更透過幾何構圖與色彩寶石排列，展現如馬賽克窗花玻璃的光影層次，也似情人間的相處，當每一道光線灑落、成就難忘的奇蹟美景。
