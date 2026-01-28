全家「草莓優格」霜淇淋期間限定2支55元 周末Fami奶昔再享買一送一

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家Fami!ce霜淇淋推出限時加碼，即日起至2月1日推出「2支55元」限時優惠。全家／提供
全家Fami!ce霜淇淋推出限時加碼，即日起至2月1日推出「2支55元」限時優惠。全家／提供

月底小確幸報到！全家本週端出兩大優惠檔攻占甜點與零食胃，即日起至2月1日推出Fami!ce霜淇淋限時「2支55元」，搭配期間限定「草莓優格」口味，以酸甜果香融合優格的清爽乳酸感，入口滑順、香氣清新，在全台逾2,200間門市輕鬆就能享受一支療癒甜點，成為周末最甜的小確幸。

除了霜淇淋之外，全家同步祭出多項買一送一組合，滿足外出、追劇到居家小酌各式需求。1月30日至2月1日連續三天，包括Fami!ce米香脆奶昔、FamiCollection芒果百香雪酪冰棒、FamiCollection天然水（1000ml）、農心爽口海鮮味烏龍麵及好麗友巧克力派等五款商品通通「買一送一」；麒麟一番搾啤酒（350ml）則推出3件95元優惠，是週末聚會高CP值首選。（未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康）

