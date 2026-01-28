超商雙雄孵「小金蛋」年賣上億顆！爆汁溏心蛋、滷蛋、溫泉蛋成新戰場

茶葉蛋是便利商店最重要的「小金蛋」，7-ELEVEN與全家一年各可賣出上億顆，長年穩居熱食區銷量榜首。看準蛋白質補充潮與「加蛋」商機爆發，超商雙雄正把蛋品視為拉高熟食品質、並進一步提升客單價的關鍵。全家首次推出「用撈的」日式溏心蛋，切入冷藏即食市場；7-ELEVEN則以半熟蛋、動福滷蛋、水煮蛋等產品構築「蛋蛋的商品宇宙」，讓蛋從10元茶葉蛋進化為20～30元的多品類高值化商品，成為2026年熟食競爭的重要戰場。

全家28日宣布在熟食區推出全新「日式溏心蛋」，主打免剝殼、免拆袋及冷藏爆汁口感，採0～7度智慧冷藏保鮮鍋技術保留蛋黃濕潤度，以專屬網狀湯勺即可「用撈的」輕鬆取食，單顆25元，即日起於台北101與鑫德店測試，3月3日前加碼推出單顆20元優惠，後續將擴大至200店販售。全家指出，現代消費者有越來越明顯的「加菜」需求，將蛋與沙拉、便當、義大利麵搭配已成習慣，因此持續加碼蛋類商品以拉升熟食區客單價與購買頻率。

7-ELEVEN亦持續強化「蛋白質即食化」策略，去年開始導入多樣蛋商品，包括半熟蛋、水煮蛋、溏心蛋、滷蛋白丁與動福滷蛋，每年蛋商品銷售量可達上億顆，為熱食區最重要的「小金蛋」。其中「半熟蛋」話題度最高，7-ELEVEN導入日本技術推出可微波的半熟蛋，並延伸至飯糰、義大利麵等獨家商品；另以生食級雞蛋製作的半熟溫泉蛋亦受到高接受度。

為搶攻懶人經濟與健康飲食需求，7-ELEVEN自2025年起導入免剝殼蛋品，推出「動福滷蛋」及「黃金水煮蛋」等新商品。動福滷蛋於2025年4月正式上市，前期在少數門市試賣，目前已擴大至約600家門市販售，採用動福鮮蛋，並以七種中藥材低溫慢滷，再經自動設備去殼、高溫滅菌及真空包裝，以專利設備加熱販售，每顆售價18元，主打即夾即吃、方便補充蛋白質。黃金水煮蛋則自2025年底起於特定門市限店販售，強調減少調味、適合銀髮與兒童族群，今年首季持續擴大販賣門市，未來將視市場反應擴大鋪貨。

7-ELEVEN指出，原型食物與高蛋白商品需求持續成長，四大熱食明星品項（滷味、關東煮、茶葉蛋、大燒包）年業績已突破50億元，其中茶葉蛋單品更維持雙位數成長。除了經典商品，7-ELEVEN也靠創新帶動第二成長曲線，像2021年推出的「所長經典茶葉蛋」以中藥比例滷製、均勻入味，累積大量忠實消費者。