無印良品攜手「林下良品」 分享阿里山農產好滋味

快訊

中央社／ 嘉義縣28日電
阿里山原住民農林業生產合作社產品「林下良品」森林蜜，充滿森林多層次甜蜜香氣，近日林保署嘉義分署協助在MUJI台灣無印良品上架。（林保署嘉義分署提供）中央社
阿里山原住民農林業生產合作社產品「林下良品」森林蜜，充滿森林多層次甜蜜香氣，近日林保署嘉義分署協助在MUJI台灣無印良品上架。（林保署嘉義分署提供）中央社

農業部林保署嘉義分署輔導生產的「林下良品」森林蜜、段木香菇及花粉金磚，即日起在MUJI台灣無印良品上架，嘉義分署說，這是阿里山地區林農依循自然節奏與森林共生的自然好滋味。

農業部林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿表示，無印良品除上架商品，更製作「林下良品」專屬網頁，透過影像與文字，介紹林下經濟友善森林、友善土地的生產理念與生產者背後的故事。

此次上架3種商品，嘉義分署說「森林蜜」為阿里山原住民農林業生產合作社生產，「段木香菇」是嘉義縣阿里山鄉十字社區發展協會生產，「森林米語－花粉金磚」是跨界聯名打造的米餅，產品皆來自林下經濟經營成果，在不影響森林生態前提下生產，適合全家共享。

嘉義分署強調，林下經濟政策是在維護森林生態的原則下，開放林業用地經核准後栽植適合當地的經濟作物，為林農創造穩定且多元的收入來源。

嘉義分署表示，透過「林下良品」品牌及與台灣無印良品的協力合作，除提升林下經濟產品的市場能見度，也希望更多民眾支持友善森林、友善土地的農產品。

森林 嘉義 無印良品

