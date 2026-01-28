「貓頭鷹」指路、「蜂蜜金」開運！朗格推薦經典時計 穩健展開2026
迎向2026年新春馬年，德國高級製表品牌朗格（A. Lange & Söhne）以三款經典時計呈現品牌對精密工藝與永恆設計的堅持：Lange 1、Zeitwerk Date與1815。三款腕表分別選用了朗格獨家750（Honeygold®）、750玫瑰金或750白金為表殼材質，透過不同面盤結構語彙，詮釋德國製表的嚴謹典雅與優雅格調。
Lange 1 Daymatic Honey Gold腕表以品牌經典的偏心佈局與雙位數獨立大日期窗設計，演繹平衡與秩序之美。此款腕表的整體比例經精密計算，呈現工整對稱的黃金比例視覺效果。品牌獨家專利的「蜂蜜金」表殼色澤溫潤、質感細緻，在傳統的黃色中戴著淡雅的淺白，更展現朗格對金屬工藝的獨特掌握與識別度；另一焦點作品Zeitwerk Date，因其跳字顯時系統而被收藏家暱稱為「貓頭鷹」；表款將以數字瞬跳顯示小時與分鐘，搭配環形外圈的日期顯示，整體結構清晰且具機械節奏感；面盤上半部的動力儲存顯示更形似馬蹄鐵狀，下方則配置以大型秒針，兼具動感與平衡的設計，讓人一見傾心。
結合阿拉伯數字與軌道式分鐘刻度的1815系列則散發鮮明的古典氣息，並以小秒針強調精準讀時。品牌並推薦了玫瑰金搭配藍色面盤（型號220.037）以及白金藍面款（型號220.028），呈現出低調典雅風貌。三款時計除體現朗格對細節的執著，更象徵在多變不可預測的時代中，以手上的精密時計相伴，穩健邁向全新一年。
