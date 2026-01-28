聽新聞
0:00 / 0:00
Nike真的找對人了！Lisa一出手NikeSKIMS春季系列直接洗版
Nike自從宣布全球偶像BLACKPINK的Lisa加入後，雙方合作亮點一波波曝光。在Nike與金卡戴珊創立的服飾品牌SKIMS合作的NikeSKIMS，其正式發布的2026春季系列，正是由Lisa擔綱演繹。Lisa將現代芭蕾融合K-POP舞台魅力，系列影片推出後席捲社群，可以說是Nike x SKIMS x Lisa的三強聯手，也透過Lisa的影響力，將Nike的曝光度與討論度帶到不同圈層，只能說Nike真的找對人了。
NikeSKIMS 2026春季系列，核心主題是「現代芭蕾」 (Modern Ballerina)，並由Lisa擔任官方形象大使，演繹融合優雅美學與運動機能的設計。強調「從頭到腳」的穿搭系統，設計靈感來自芭蕾舞者的優雅姿態與強韌力量。色調以粉芭蕾、黑色、灰色與棕色為主，也將健身用的機能服與日常時尚漂亮的結合。
另一項焦點單品NikeSKIMS Rift Satin緞面忍者鞋，是以Nike經典的「忍者鞋」Air Rift為原型進行重新演繹，保留標誌性的分趾設計（Tabi），並改用高級緞面材質，呼應芭蕾主題，配色有黑色與粉色，官方售價150～160美元。
全球首發日期為2026年2月5日，購買管道在Nike與SKIMS的官方網站，以及指定Nike零售店與SKIMS合作零售點。北美、歐洲、中東首發；澳洲2月6日發售；韓國與亞洲其他地區預計2月底跟進。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言