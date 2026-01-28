Nike真的找對人了！Lisa一出手NikeSKIMS春季系列直接洗版

Nike自從宣布全球偶像BLACKPINK的Lisa加入後，雙方合作亮點一波波曝光。在Nike與金卡戴珊創立的服飾品牌SKIMS合作的NikeSKIMS，其正式發布的2026春季系列，正是由Lisa擔綱演繹。Lisa將現代芭蕾融合K-POP舞台魅力，系列影片推出後席捲社群，可以說是Nike x SKIMS x Lisa的三強聯手，也透過Lisa的影響力，將Nike的曝光度與討論度帶到不同圈層，只能說Nike真的找對人了。

NikeSKIMS 2026春季系列，核心主題是「現代芭蕾」 (Modern Ballerina)，並由Lisa擔任官方形象大使，演繹融合優雅美學與運動機能的設計。強調「從頭到腳」的穿搭系統，設計靈感來自芭蕾舞者的優雅姿態與強韌力量。色調以粉芭蕾、黑色、灰色與棕色為主，也將健身用的機能服與日常時尚漂亮的結合。

另一項焦點單品NikeSKIMS Rift Satin緞面忍者鞋，是以Nike經典的「忍者鞋」Air Rift為原型進行重新演繹，保留標誌性的分趾設計（Tabi），並改用高級緞面材質，呼應芭蕾主題，配色有黑色與粉色，官方售價150～160美元。