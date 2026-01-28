好療癒！台中「啡墨」老宅咖啡飄香+正向語錄書法 打造「慢活」綠洲
書法家林榮森之子林格釩，結合傳承其父的筆墨底蘊，與對咖啡的熱愛，創立「啡墨coffeeink」。店內不僅處處可見傳遞「正能量」的正向語錄書法語錄，更特別設置了「書法體驗區」，邀顧客在喝咖啡的同時，提起毛筆隨性揮毫，在繁瑣的數位生活中靜下心來，找回「慢活」心境與力量。
林格釩說，非常喜歡喝咖啡，新冠疫情期間不能出門買，只好自己沖咖啡，但感覺少了人與人互動的溫馨感；他想到研究所學到「藝術永續」，回想他因父親是書法家、中興大學中文系助理教授林榮森，從小耳濡目染練就一手好字，也想推廣讓年輕人也能感受書法之美，因此大膽結合咖啡與書法，「啡墨」因此誕生。
「啡墨」咖啡早在兩年前就以「雲端廚房」運營，透過雲端平台接單，沖煮精品咖啡，並在咖啡杯上隨性揮毫，用溫暖的字句，和消費者心神交會；去年在五權西六街靜謐巷弄內的日老屋內開起實體店面。
「啡墨」保留日式老屋空間格局，架上咖啡豆包裝袋、外帶杯都有「正向語錄」書法題字，還有多幅林榮森的墨寶；一樓往二樓玄關處更設置「書法體驗區」，布置桌椅、毛筆、宣紙和硯台。林格釩說，他在這裡書寫，也提供有興趣的消費者可以隨性揮毫。
林格釩指出，店內書法內容，多為創新詞句、字體的情感正向語錄，例如「保持善良」、「歲月靜好」、「活在當下」等字句，想讓顧客感受這家咖啡館是溫馨、溫暖，讓人心情平靜的地方，也就是數位發達時代很難體會的「慢活」心境。
值得一提的是，「啡墨」店內椅子、桌子、羅漢床出自林格釩手筆，他以回收國小的原木舊書桌椅親手打磨出來，非常有特色；店內除了咖啡外，也提供餐食，其中網友推薦必點菜色是「剝皮辣椒雞湯、蕎麥麵套餐」。
