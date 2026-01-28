「寶可樂園：關都」開幕懶人包 買票規則、遊玩動線、抽選規則全公開

寶可夢全球首座戶外常設型設施「寶可樂園：關都」（PokéPark KANTO），將於2月5日於東京讀賣樂園內盛大開幕。園區佔地約2.6公頃，以高度沉浸式設計打造，讓訓練家能真正踏入寶可夢的世界，展開一場現實版冒險旅程。

園區規劃為兩大核心區域，包括長達500公尺的「寶可夢森林」，完整保留多摩丘陵的原始地貌，訓練家需穿越高低起伏的山徑、草叢與隧道，在自然環境中尋找野生寶可夢的蹤影，沒有體力與腿力可別輕易挑戰。

另一區「草紗鎮」入口由氣勢十足的西獅海壬噴水池迎賓。鎮內亮點包含由吉利蛋駐守的「寶可夢中心」，可體驗透過「全復機」恢復活力的樂趣；「友好商店」則販售以妙蛙種子、小火龍與傑尼龜招式為靈感的特色飲品。

必玩設施首推由30隻以上電屬性寶可夢驅動的「皮卡皮卡大派對」，以及伊布主題旋轉木馬「布伊布伊布步遊」，遊客可搭乘小火馬馬車或飛椅，悠遊園區世界。

此外，「寶可夢訓練家市集」與離園前絕不能錯過的「寶可夢發燒友商店」，販售各式讓人失心瘋的周邊商品，從可穿戴飾品、服裝，到送禮自用兩相宜的玩偶、扭蛋、紀念品，甚至還有捨不得吃的糖果餅乾。

目前已開放外國旅客透過指定網站購票，全票種皆包含讀賣樂園入場資格，依可享設施與福利分為3種通行證，並依平日、假日與旺日訂價。「訓練家通行證」7,900日圓起，「精英訓練家通行證」14,000日圓起，另有4,700日圓起的「小鎮通行證」，預計2026年夏季起發售。門票採提前2個月預售制，於每月最後一日開放購買下下個月底前的門票。

其中「精英訓練家通行證」提供頂級禮遇，包括「寶可夢森林」再入場權限、2項遊樂設施各1次優先搭乘，以及「草紗道館表演」預約席位。持有者更可進入專屬的「草紗公館」，參加皮卡丘與伊布迎賓會並合影留念，並獲得限定專屬商品，體驗最完整的沉浸式冒險。

為提升遊園效率，入園後務必立即開啟「PokéPark KANTO官方應用程式」完成免費登記。超人氣的「寶可夢發燒友商店」與可互動的「親親寶可夢小屋」皆採先到先得制，每日僅能申請1次號碼牌，數量有限，建議入園即刻搶號。「草紗道館表演」則採抽籤方式，每人每日限申請1次。