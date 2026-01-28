聽新聞
0:00 / 0:00

藝博會引進AI 和COMPUTEX合作 畫廊協會：今年是台灣科技島藝術元年

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
飯店型藝博會ONE ART Taipei (藝術台北)推出首個AI藝術導覽員，讓參展民眾只要一鍵就能免費聘請專屬AI導覽員，透過跟AI的對話了解展品與藝術家，中華民國畫廊協會舉辦的台北藝博會也將跟進。記者陳宛茜／攝影
飯店型藝博會ONE ART Taipei (藝術台北)推出首個AI藝術導覽員，讓參展民眾只要一鍵就能免費聘請專屬AI導覽員，透過跟AI的對話了解展品與藝術家，中華民國畫廊協會舉辦的台北藝博會也將跟進。記者陳宛茜／攝影

在藝術與科技交會的時代，觀展方式與收藏行為正悄然改變。飯店型藝博會ONE ART TAIPEI (藝術台北)日前推出台灣首個AI藝博會導覽員，參展民眾透過手機就能免費聘請專屬AI導覽員，透過跟AI的對話了解展品與藝術家。中華民國畫廊協會理事長陳菁螢昨表示，10月底開幕的台北國際藝術博覽會(台北藝博會)也跟工研院合作引進AI，不僅提供參展民眾藝術顧問般的專業建議，也能精準推播藏家喜愛的媒材與風格。

中華民國畫廊協會昨發表年度策略，陳菁螢表示，協會將2026年定義為「台灣科技島藝術元年」，希望將台灣半導體的優勢發揮於藝術之上，打造「藝術與科技共生」的環境。她透露，日前跟工研院開會時，談到台灣傳統產業景氣不如半導體的現象，而政府採取「用科技AI救傳產」的策略，透過AI優化傳產的競爭力、轉換傳統的商業模式，台北藝博會與畫廊協會亦是往此一方向邁進。

畫廊與藝博會如何運用AI?陳菁螢表示，畫廊協會與台北藝博會的官方網站與線上展廳將導入 AI 搜尋與「視覺偏好分析」系統，讓使用者能夠以直覺進行作品的搜索；下一步則是將畫作資料輸給AI，只要明白網站用戶的美學偏好、擺畫空間，AI就能推薦適合畫作，讓藏家迅速找到心儀作品。台北藝博會也規劃在展場導入 Beacon 技術進行即時流量觀測。此一技術可分析觀眾的停留時長與動線軌跡，再將數據視覺化找到展場「熱點」，作為展商在策展策略與展位布局上的科學依據。

陳菁螢也宣布，台北藝博會也將首度與COMPUTEX （台北國際電腦展）攜手合作，初步規劃於國際電腦展會場呈現數位藝術創作，希望透過科技硬體實力和藝術與感性思維的共振，開啟台灣藝術跨領域的新篇章。

中華民國畫廊協會發表年度策略，理事長陳菁螢(左二)表示，協會將2026年定義為「台灣科技島藝術元年」。記者陳宛茜／攝影
中華民國畫廊協會發表年度策略，理事長陳菁螢(左二)表示，協會將2026年定義為「台灣科技島藝術元年」。記者陳宛茜／攝影

半導體 畫作 中華民國

延伸閱讀

南美館重量級「神桌辦桌」特展登場！大型虎爺裝置超好拍，還有專屬主題套餐「邊吃邊感受台南」

南美館「恁兜攏按怎拜？」延續府城信仰與美食羈絆 超喜氣藝術陪你新春

周家三代跨媒展 87歲不識字周阿梅阿嬤翻轉素人藝術界限

臺中藝文新地標！綠美圖攜手朋丁、Pharos Coffee 打開藝術新日常

相關新聞

藝博會引進AI 和COMPUTEX合作 畫廊協會：今年是台灣科技島藝術元年

在藝術與科技交會的時代，觀展方式與收藏行為正悄然改變。飯店型藝博會ONE ART TAIPEI (藝術台北)日前推出台灣...

限時4天！燦坤「Apple Day」全系列限量8.8折起 電玩展優惠同步開跑

搶攻農曆年前購物熱潮，燦坤3C家電今年火力全開，推出年度最強檔期優惠「雙展齊發」，同時鎖定果粉與電玩族群目光。其中最受矚...

新春送海苔、人蔘飲、酸菜魚！5間年節禮盒　還有維尼、三眼怪相伴

新年將至，年節賀禮準備好了嗎？除了糕餅、餅乾類型的產品之外，養生系、鹹食系的禮盒，也是不少民眾的送禮選擇。「正官庄」今年...

有行旅／南投宋居 體驗東方美學

南投宋居，為一代茶王私人招待所，低調不供參訪，有行旅獨家安排的曲水流觴和文人四藝，旅人將完整體驗宋代東方美學，並安排造訪...

冬蔭功海陸鍋、黑麻油蒜拉麵！冬季暖心料理 還有「人中之龍豬排餐」

豆府餐飲集團旗下「帕泰家」與「樂麵屋」，自即日起同步推出全新季節限定新品。其中帕泰家將泰國街頭的滋味搬上桌，推出「冬蔭功...

米其林一星「巴黎廳1930x高山英紀」攜手巴賽麗廳 獻上情人週饗宴

2026年情人節適逢農曆春節，台北亞都麗緻大飯店特別將浪漫戰線提前，自2月6日至2月14日推出「摯愛情...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。