藝博會引進AI 和COMPUTEX合作 畫廊協會：今年是台灣科技島藝術元年

在藝術與科技交會的時代，觀展方式與收藏行為正悄然改變。飯店型藝博會ONE ART TAIPEI (藝術台北)日前推出台灣首個AI藝博會導覽員，參展民眾透過手機就能免費聘請專屬AI導覽員，透過跟AI的對話了解展品與藝術家。中華民國畫廊協會理事長陳菁螢昨表示，10月底開幕的台北國際藝術博覽會(台北藝博會)也跟工研院合作引進AI，不僅提供參展民眾藝術顧問般的專業建議，也能精準推播藏家喜愛的媒材與風格。

中華民國畫廊協會昨發表年度策略，陳菁螢表示，協會將2026年定義為「台灣科技島藝術元年」，希望將台灣半導體的優勢發揮於藝術之上，打造「藝術與科技共生」的環境。她透露，日前跟工研院開會時，談到台灣傳統產業景氣不如半導體的現象，而政府採取「用科技AI救傳產」的策略，透過AI優化傳產的競爭力、轉換傳統的商業模式，台北藝博會與畫廊協會亦是往此一方向邁進。

畫廊與藝博會如何運用AI?陳菁螢表示，畫廊協會與台北藝博會的官方網站與線上展廳將導入 AI 搜尋與「視覺偏好分析」系統，讓使用者能夠以直覺進行作品的搜索；下一步則是將畫作資料輸給AI，只要明白網站用戶的美學偏好、擺畫空間，AI就能推薦適合畫作，讓藏家迅速找到心儀作品。台北藝博會也規劃在展場導入 Beacon 技術進行即時流量觀測。此一技術可分析觀眾的停留時長與動線軌跡，再將數據視覺化找到展場「熱點」，作為展商在策展策略與展位布局上的科學依據。