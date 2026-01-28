限時4天！燦坤「Apple Day」全系列限量8.8折起 電玩展優惠同步開跑

搶攻農曆年前購物熱潮，燦坤3C家電今年火力全開，推出年度最強檔期優惠「雙展齊發」，同時鎖定果粉與電玩族群目光。其中最受矚目的燦坤獨家蘋果年度促銷盛事「Apple Day」1月29日至2月1日限時4天登場，以「神馬都有折，神馬都想要」為主題，以馬年趣味諧音梗象徵消費者在新的一年追求科技便利、生活品質與體驗升級時，不必取捨，一次到位。

燦坤表示，作為國內擁有最多Apple專櫃的3C家電通路，目前全台共有104家Apple Shop，自2015年起即年年獨家舉辦「Apple Day」，回饋長期支持Apple生態系的燦坤會員，今年活動正式邁入第12年，早已成為全台果粉農曆年前引頸期盼的年度科技購物盛事。

今年「Apple Day」不僅優惠延長、規模升級，折扣力道更堪稱歷年之最，讓消費者能在年前以最實惠價格入手心儀的Apple全系列商品。活動期間，指定款Mac與iPad現折10%，主打機種包含MacBook Air 13吋、iPad Pro M5，符合教育價資格者，再加碼MacBook Air、iPad Pro各折3,500元；iPhone 17與iPhone 17 Pro系列現折7%；Apple Watch SE3、Apple Watch Series 11現折8%；AirPods Pro 3原價7,490元，Apple Day期間限時特惠價6,590元，直接打8.8折、現省900元。相關優惠於全台燦坤門市與燦坤線上購物同步開跑，數量有限、售完為止。

除商品優惠外，燦坤也結合刷卡與舊換新方案加碼回饋。1月31日前購買Apple商品，搭配使用「台新燦坤聯名卡」，單筆刷滿額最高可享6%回饋，並可疊加舊換新加碼，最高回饋折抵金額達15%，無論自用、送禮或孝親，皆為年前採購的高CP值選擇。

門市以「實體守護」為核心，提供從尊榮交機、資料備份轉移、燦坤獨家Just care行動保險裝置，到Apple原廠認證iOS、Mac檢定專員服務的一站式體驗，並持續舉辦教學小教室與進階課程，協助消費者發揮Apple產品效能，同時延續原廠教育價制度與售後維修支援，成為果粉購買Apple商品的首選通路之一。