新春送海苔、人蔘飲、酸菜魚！5間年節禮盒　還有維尼、三眼怪相伴

新年將至，年節賀禮準備好了嗎？除了糕餅、餅乾類型的產品之外，養生系、鹹食系的禮盒，也是不少民眾的送禮選擇。「正官庄」今年加入Kakao Friends元素，推出聯名款禮盒；「新東陽」則將瓷馬結合肉乾，帶來吉祥新年寓意。另外「元本山」、「萬歲牌」也以自家明星商品為主軸，設計一系列年節禮盒。「刁民酸菜魚」也以冷凍包型態，推出「秘罈酸菜魚」禮盒，為新年餐桌加菜。

【刁民酸菜魚】

適逢農曆年節即將到來，刁民酸菜魚推出「秘罈酸菜魚加料版冷凍組」，內含秘罈酸菜魚人份，並集結手工豬肉丸、完美蝦滑、雪花牛於組合內，再加贈陳皮洛神花茶，讓民眾在家也能享受刁民的滋味。原價1,085元，特價888元，數量有限，售完為止。

【正官庄】

正官庄首度跨界攜手人氣IP Kakao Friends，推出限量聯名「活氣人蔘飲禮盒」，內含有活力人蔘飲12入，封面則可看到Ryan與Choonsik化身最萌能量大使，每組828元。另外還有「18日極能重啟禮盒」、「37日EVERYTIME御養禮盒」等不同禮盒選擇。活動期間消費滿額，可獲贈不同聯名滿額好禮，會員並有機會抽中黃金1錢。

【新東陽】

延續多年傳統，新東陽今年以生系瓷器為主題，推出「御馬納財禮盒」，提供黑馬、紅馬兩款瓷器，象徵馬上有錢、馬上發財的吉祥寓意，並搭配飛魚卵厚片黑豬肉乾、金錢豬肉乾，帶來滿滿祝福。另外新東陽也攜手寒舍集團，推出「寒舍金饌禮盒」，吃得到煸椒牛肉乾、金棗豬肉乾、金雪絮餅等品項。

【元本山】

今年將小熊維尼、三眼怪等人氣角色化身立體造型罐，推出不同造型的味付海苔罐，食用後也可作為居家小物使用；另外還有「元本山玩具總動員系列 味付海苔禮盒」、「元本山×豆卡頻道禮盒」、「元本山OPEN！綜合海苔禮盒」等多種主題。同時元本山也以招牌商品為出發，推出多款味付海苔、朝鮮海苔、脆烤海苔與海苔堅果夾心禮盒。

【萬歲牌】