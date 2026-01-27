聽新聞
0:00 / 0:00

有行旅／南投宋居 體驗東方美學

聯合報／ 本報訊

南投宋居，為一代茶王私人招待所，低調不供參訪，有行旅獨家安排的曲水流觴和文人四藝，旅人將完整體驗宋代東方美學，並安排造訪獲選過台灣建築首獎，也是世界首座當代寫實藝術的毓繡美術館以及陶藝莊園東光陶莊，同時拜訪新豐農場百大青農揭密冷泉米與見學真柏園藝。

企業家山居歲月系列「南投山澗園林 宋居」三天兩夜旅程，三月十七日至十九日。一對一旅程說明會，報名請洽02-8643-3543、8643-3905，或瀏覽有行旅官網

延伸閱讀

單月賣破1個億！南投草屯鎮長談施政 曝納骨塔變「黃金屋」

寒流來襲中風風險增 南投縮短救命路拚急重症不再等

南投九九峰氦氣球樂園試營運 縣民預約免費入園

影／一盅就要4888元！南投年菜狂銷賣破5萬套 業者樂做公益

相關新聞

藝博會引進AI 和COMPUTEX合作 畫廊協會：今年是台灣科技島藝術元年

在藝術與科技交會的時代，觀展方式與收藏行為正悄然改變。飯店型藝博會ONE ART TAIPEI (藝術台北)日前推出台灣...

限時4天！燦坤「Apple Day」全系列限量8.8折起 電玩展優惠同步開跑

搶攻農曆年前購物熱潮，燦坤3C家電今年火力全開，推出年度最強檔期優惠「雙展齊發」，同時鎖定果粉與電玩族群目光。其中最受矚...

新春送海苔、人蔘飲、酸菜魚！5間年節禮盒　還有維尼、三眼怪相伴

新年將至，年節賀禮準備好了嗎？除了糕餅、餅乾類型的產品之外，養生系、鹹食系的禮盒，也是不少民眾的送禮選擇。「正官庄」今年...

有行旅／南投宋居 體驗東方美學

南投宋居，為一代茶王私人招待所，低調不供參訪，有行旅獨家安排的曲水流觴和文人四藝，旅人將完整體驗宋代東方美學，並安排造訪...

冬蔭功海陸鍋、黑麻油蒜拉麵！冬季暖心料理 還有「人中之龍豬排餐」

豆府餐飲集團旗下「帕泰家」與「樂麵屋」，自即日起同步推出全新季節限定新品。其中帕泰家將泰國街頭的滋味搬上桌，推出「冬蔭功...

米其林一星「巴黎廳1930x高山英紀」攜手巴賽麗廳 獻上情人週饗宴

2026年情人節適逢農曆春節，台北亞都麗緻大飯店特別將浪漫戰線提前，自2月6日至2月14日推出「摯愛情...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。