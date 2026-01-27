冬蔭功海陸鍋、黑麻油蒜拉麵！冬季暖心料理 還有「人中之龍豬排餐」

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「樂麵屋」推出全新冬季限定口味「究極黑麻油蒜拉麵」。圖／豆府餐飲集團提供
「樂麵屋」推出全新冬季限定口味「究極黑麻油蒜拉麵」。圖／豆府餐飲集團提供

豆府餐飲集團旗下「帕泰家」與「樂麵屋」，自即日起同步推出全新季節限定新品。其中帕泰家將泰國街頭的滋味搬上桌，推出「冬蔭功海陸鍋」，以冬蔭功為基底，加入魷魚、蛤蜊、蝦子等海鮮與肉品，開胃過癮，每份328元。「咖哩椰奶海陸鍋」則將泰式咖哩結合椰奶，溫潤順口，並帶有南洋料理特有的濃郁香氣，每份358元。至於「泰式醇香牛肉鍋」則是將多款泰式香料與蔬菜共同熬熬煮，並搭配牛肉上桌，屬於大人系的泰式滋味，每份428元。即日起至2月28日期間，豆府鐵粉卡會員，可使用30點紅利點數兌換優惠券，憑券至門市消費「咖哩椰奶海陸鍋」，原價358元，優惠價199元。

「樂麵屋」繼去年10月份推出「田園交響曲醬油拉麵」後，本次推出全新冬季限定口味「究極黑麻油蒜拉麵」。以主廚秘製黑麻油的深焙香氣為基底，結合濃厚蒜香，具有溫潤而醇厚的香氣，每碗260元。2月4日前，點購「究極黑麻油蒜拉麵」拉麵，即贈送「MOMUS活性碳雙導黑面膜」1份。2月5日至2月28日期間至樂麵屋用餐，並完成打卡任務，即可享「黃金脆薯」半價優惠。

日式排專門店「福勝亭」攜手人氣遊戲《人中之龍 極 3／人中之龍 3 外傳 Dark Ties》，即日起至3月3日期間推出聯名活動與聯名套餐。「神龍獨享餐」包括開運豬排定食、風味小菜、飲料，原價310元，優惠價285元；「羈絆雙饗餐」包括起司豬排丼定食、鮮嫩炸雞柳定食、酥炸長尾蝦、飲料2杯，原價648元，優惠價588元。

活動期間凡點購聯名套餐，即可隨機獲得「遊戲角色紙杯墊」1款。另於門市單筆結帳金額滿400元，可獲得新年優惠券，以及「福勝亭龍極豪禮」抽獎優惠券。凡持優惠券至指定遊戲店家購買《人中之龍 極3 / 人中之龍3外傳 Dark Ties》實體遊戲片，可享 100 元折扣，並有機會抽中Nintendo Switch 2遊戲主機或實體遊戲片。

「福勝亭」攜手人氣遊戲《人中之龍 極 3／人中之龍 3 外傳 Dark Ties》，推出聯名套餐與活動。圖／福勝亭提供
「福勝亭」攜手人氣遊戲《人中之龍 極 3／人中之龍 3 外傳 Dark Ties》，推出聯名套餐與活動。圖／福勝亭提供
帕泰家推出「冬蔭功海陸鍋」、「咖哩椰奶海陸鍋」、「泰式醇香牛肉鍋」等新品。圖／豆府餐飲集團提供
帕泰家推出「冬蔭功海陸鍋」、「咖哩椰奶海陸鍋」、「泰式醇香牛肉鍋」等新品。圖／豆府餐飲集團提供

拉麵 咖哩

