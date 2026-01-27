米其林一星「巴黎廳1930x高山英紀」攜手巴賽麗廳 獻上情人週饗宴

2026年情人節適逢農曆春節，台北亞都麗緻大飯店特別將浪漫戰線提前，自2月6日至2月14日推出「摯愛情人週」。約會首選的米其林一星「巴黎廳 1930 x 高山英紀」，今年以「布列塔尼潮湧星火．摯愛無畏」為題，獻上每位 6,800 元起的頂級饗宴。偏好法式老派浪漫的伴侶，則可選擇充滿美好年代氣息的「La Brasserie巴賽麗廳」。餐廳以古典的波爾多風格為靈感，推出 3,600 元起的情人節套餐。

「巴黎廳 1930 x 高山英紀」廚藝總監高山英紀發揮巧思，將經典蔬果千層壽司首度融入淺漬白帶魚，更推出極具儀式感的「漢方魚湯」，利用虹吸壺現場萃取蟹殼與漢方精華，將暖心鮮味注入鮮嫩蟹肉中。主菜則提供日本 A5 和牛、法國藍龍蝦等極致山海選擇。2026年2月6日至2月14日摯愛情人週期間，用餐即贈玫瑰花禮與酒心BonBon 3入禮盒，搭配選購戀人專屬的麗緻熊與法國Rosé香檳組5,200元，頂級貝魯迦魚子醬Caviar 15克/盒5,000元加贈香檳2杯，消費滿兩萬元再獲La Saison套餐兌換券（價值3,600元+10%）。

「La Brasserie巴賽麗廳」主廚則精選「波爾多式和牛嫩角尖沙朗」及堅果香氣濃郁的「格勒諾布爾式智利海鱸」，將傳統法菜經典端上桌。套餐首盤「戀人千層」，將煙燻牛舌與鴨肝慕斯堆疊出深邃層次，招牌甜點諾曼地蘋果塔，也特別染上粉紅玫瑰氣息。2026年2月6日至2月14日摯愛情人週期間，凡點選套餐，即贈玫瑰花禮與布列塔尼酥餅；另可搭配選購「醇愛之戀」情人專屬麗緻小熊及法國Rose香檳，每組4,520元，與摯愛共享甜蜜；消費滿一萬元贈雙人法式薄餅下午茶套餐兌換券（價值1,600元+10%）。

針對緻友會員，飯店更提供最高 8 折的餐飲優惠。無論是在擁有數十年歷史的求婚聖地「巴黎廳」，還是在洋溢歐洲古典氣氛的「巴賽麗廳」，都能在體貼入微的細膩服務中，將節日轉化為永恆的珍藏記憶。

【La Brasserie巴賽麗廳】 ．2026情人節套餐：2026年2月6日至2月14日，每位3,600元起+10% （2月14日晚間僅供應套餐） ．每週二、三休廳 【巴黎廳1930 x高山英紀】 ．2026情人節菜單：2026年2月6日至2月14日，每位6,800起元+10% ．每週一、二休廳