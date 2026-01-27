方寸間再現大師巧手！PIAGET發表全新Métiers d’Art馬年琺瑯限量表

快訊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
伯爵經典的「宮廷式雕刻」，共有多重技法,可展現手工藝的溫度與繁複纖細。圖／PIAGET提供
伯爵經典的「宮廷式雕刻」，共有多重技法，可展現手工藝的溫度與繁複纖細。圖／PIAGET提供

2026農曆新年再過不到三周就要來臨，為迎接丙午馬年瑞士高級珠寶暨鐘表品牌伯爵（PIAGET）發表了新款Altiplano系列大師工藝Métiers d'Art丙午馬年限量表，品牌再度與知名的瑞士琺瑯工藝大師Anita Porchet合作，透過後者精湛的琺瑯技法重現駿馬奔騰的典雅、自由，同時譜寫PIAGET在美與藝術的最新篇章。

創立於1874年的PIAGET是瑞士經典精品，原本源自瑞士侏羅山谷的仙子坡（La Côte-aux-Fées），並以超薄機芯、1970年代的貴金屬和華美珠寶知名；Anita Porchet則是瑞士知名的獨立琺瑯工匠，自1990年代起便與多個高級製表品牌合作，除了以嫻熟多元的掐絲、微繪與內填琺瑯技法，Anita Porchet並以精細筆觸與纖細的色彩配置知名，令其琺瑯圖像兼具工藝、美感價值，受到品牌製造端與收藏家的喜愛。

PIAGET新款的Altiplano系列大師工藝Métiers d'Art丙午馬年限量表同時展現了超薄機芯與珠寶裝飾工藝的結晶，18白金表殼大量鑲嵌長形切割與圓形切割鑽石，並搭載品牌自製830P手動上鍊機芯，動力儲存約60小時，更由於面盤的藍色調，選配以藍色鱷魚皮表帶、另搭配珍貴的18K白金表扣。

為還原細膩古典的馬年琺瑯主題，工匠先以鑿刀在18K白金底盤以手工雕刻出背景紋飾，再依照不同區域施以不同亮度、色彩的琺瑯釉彩，同時面盤中浮雕區域再疊加以Decor Palace宮廷式雕刻飾紋，因此創造出多變層次。Anita Porchet精湛的琺瑯技巧在此細膩展現，無論是藍、白漸變多層次的釉彩色彩，駿馬帶有健美、但不顯剛烈生硬的肌肉線條與光澤，更以恰到好處的工筆勾勒出頸部紋理，亦是收藏、賞玩的樂趣所在。

Altiplano系列大師工藝Métiers d'Art丙午馬年限量表將採限量生產，型號為PGG0A50545，全球18只，訂價790萬元，已可親洽或電洽PIAGET台北101專門店詢問。

PIAGET Altiplano系列大師工藝Métiers d'Art丙午馬年限量表，白金、51毫米、手上鍊超薄830P機芯、時間顯示，全球限量18只，790萬元。圖／PIAGET提供
PIAGET Altiplano系列大師工藝Métiers d'Art丙午馬年限量表，白金、51毫米、手上鍊超薄830P機芯、時間顯示，全球限量18只，790萬元。圖／PIAGET提供
伯爵再度與知名琺瑯工匠Anita Porchet合作，發表馬年主題琺瑯工藝限量表款，並結合宮廷式雕刻、寶石鑲嵌等多重技法。圖／PIAGET提供
伯爵再度與知名琺瑯工匠Anita Porchet合作，發表馬年主題琺瑯工藝限量表款，並結合宮廷式雕刻、寶石鑲嵌等多重技法。圖／PIAGET提供
有別於一般傳遞力量感的馬年主題，伯爵的Altiplano限量表透過多重技法，展現了詩意、動靜自若的駿馬意象。圖／PIAGET提供
有別於一般傳遞力量感的馬年主題，伯爵的Altiplano限量表透過多重技法，展現了詩意、動靜自若的駿馬意象。圖／PIAGET提供
除了精湛細膩的手工技藝，伯爵對於彩色寶石的嚴選，則為珠寶、珠寶表注入了奢華閃耀能量。圖／PIAGET提供
除了精湛細膩的手工技藝，伯爵對於彩色寶石的嚴選，則為珠寶、珠寶表注入了奢華閃耀能量。圖／PIAGET提供

丙午馬年 工藝 瑞士

