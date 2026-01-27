金饗獎揭曉桃園機場最受歡迎品牌 共84家餐廳及伴手禮品牌參加

機場公司26日舉行「2025桃園國際機場美食嘉年華頒獎典禮」，揭曉最受旅客青睞的機場餐飲與伴手禮品牌，並頒發象徵桃園機場美食最高榮耀的「金饗獎」。本屆活動共有84家餐廳及伴手禮品牌參與，透過Google Maps公開透明的評價機制，活動期間累積旅客評論數突破2萬則，讓旅客以實際行動支持心目中的美味首選，選出「金好吃」餐廳及「金好帶」伴手禮，展現桃園機場餐飲與服務的整體實力。

機場公司董事長楊偉甫於頒獎時表示，桃園機場2025年客運量約達4,780萬人次，較2024年成長6.4%，已恢復至2019年客運量的98%。隨著國際旅運市場快速回溫，商務、觀光及轉機需求持續成長，機場公司亦同步優化服務品質，提升餐飲內容與消費體驗，並導入智慧點餐、自助服務及多語導引等系統，讓旅客在出入境或轉機期間，都能享有更便捷、多元的機場美食服務。

「2025桃園國際機場美食嘉年華」活動自2025年9月起至12月中旬舉辦，為近年桃園機場規模最大、參與度最高的美食評選活動之一，多家品牌單店評論數超過千則。「金好吃」類別冠軍由Bistro:D畢卓樂地餐廳奪得，旅客表示其餐點表現「可能是我在桃機吃過最美味的一餐」。「金好吃」類別另選出亞軍、季軍，並有11家餐飲品牌獲得優勝肯定，顯示旅客對桃園機場餐飲服務的正面回饋。

「金好帶」冠軍則由昇恆昌免稅伴手禮店，以專業且貼心的服務獲旅客一致好評，旅客分享「店員主動介紹台灣特色品牌，讓人感受到熱情與專業」、「文創與在地商品豐富，適合送給外國朋友」，加上臨近登機、動線順暢的設計，提升旅客購物便利性。本屆「金好帶」類別亦選出亞軍、季軍，並有3家品牌獲得優勝。

頒獎典禮由機場公司董事長楊偉甫主持，出席貴賓包括總經理范孝倫、副總經理余崇立、助理副總經理楊秀蓉、桃園市國際機場產業發展協會理事長古素琴、昇恆昌股份有限公司總經理江建廷、新東陽股份有限公司經理陳素慧、采盟股份有限公司協理張佳齡、誠盟股份有限公司副總經理黃正安及義美吉盛股份有限公司經理劉祐崧等，一同見證桃園機場美食品牌升級與服務品質再創高峰。