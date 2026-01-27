捕捉揚起的羽翼與各種層次豐富的藍！Chaumet絕美Envol珠寶可變化配戴

自然主義是尚美巴黎（Chaumet）最廣為人知的設計風格之一。2026年初，品牌推出全新頂級珠寶膠囊系列Envol，共9件作品以羽翼為主角，均採用可轉換多重配戴方式的設計，透過當代工藝與美學延續品牌近兩個半世紀以來對大自然的讚頌，同時回溯19世紀美好年代（Belle Époque）對羽翼意象的迷戀。

自19世紀初起，羽翼便頻繁出現在尚美巴黎的典藏設計中，並在帝政時期成為雄鷹與王權的象徵。新作承襲將翅膀視為力量與優雅化身的手法，採用品牌標誌性藍色為主要色調，透過大明火琺瑯（Grand feu enamel）與濃郁深邃的午夜藍藍寶石呼應蒼穹意象。