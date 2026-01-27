聽新聞
捕捉揚起的羽翼與各種層次豐富的藍！Chaumet絕美Envol珠寶可變化配戴
自然主義是尚美巴黎（Chaumet）最廣為人知的設計風格之一。2026年初，品牌推出全新頂級珠寶膠囊系列Envol，共9件作品以羽翼為主角，均採用可轉換多重配戴方式的設計，透過當代工藝與美學延續品牌近兩個半世紀以來對大自然的讚頌，同時回溯19世紀美好年代（Belle Époque）對羽翼意象的迷戀。
自19世紀初起，羽翼便頻繁出現在尚美巴黎的典藏設計中，並在帝政時期成為雄鷹與王權的象徵。新作承襲將翅膀視為力量與優雅化身的手法，採用品牌標誌性藍色為主要色調，透過大明火琺瑯（Grand feu enamel）與濃郁深邃的午夜藍藍寶石呼應蒼穹意象。
最受矚目的羽翼冠冕共耗時約850小時製作，可變換四種配戴方式，轉換為頭飾、面具或兩枚胸針；展開時以鑽石羽翼鋪陳華麗氣勢，收斂後則聚焦於一顆3.92克拉梨形馬達加斯加藍寶石，呈現截然不同的風格。另一件多重配戴項鍊中央鑲嵌10.96克拉馬達加斯加枕形藍寶石，羽翼結構可自由拆卸轉換為項鍊或胸針。可配珍珠長鏈掛於頸間的迷你時鐘，也可擺放於床頭桌上觀賞；另有兩組可拆卸重組的雞尾酒戒，以及多款變化豐富的耳環，展現高難度結構設計與工藝實力。
