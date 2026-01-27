快訊

川普威脅課關稅25%！南韓喊「沒公告不算數」韓媒曝美2周前曾警告

越南籍成大博士攜幼兒德國返台竟成欠稅2千萬大戶 隻身困台無奈發聲

曹西平長眠地曝光 三哥缺席告別式悄然返回澳洲

聽新聞
0:00 / 0:00

捕捉揚起的羽翼與各種層次豐富的藍！Chaumet絕美Envol珠寶可變化配戴

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Envol多重配戴設計耳環與胸針。圖／Chaumet提供
Envol多重配戴設計耳環與胸針。圖／Chaumet提供

自然主義是尚美巴黎（Chaumet）最廣為人知的設計風格之一。2026年初，品牌推出全新頂級珠寶膠囊系列Envol，共9件作品以羽翼為主角，均採用可轉換多重配戴方式的設計，透過當代工藝與美學延續品牌近兩個半世紀以來對大自然的讚頌，同時回溯19世紀美好年代（Belle Époque）對羽翼意象的迷戀。

自19世紀初起，羽翼便頻繁出現在尚美巴黎的典藏設計中，並在帝政時期成為雄鷹與王權的象徵。新作承襲將翅膀視為力量與優雅化身的手法，採用品牌標誌性藍色為主要色調，透過大明火琺瑯（Grand feu enamel）與濃郁深邃的午夜藍藍寶石呼應蒼穹意象。

最受矚目的羽翼冠冕共耗時約850小時製作，可變換四種配戴方式，轉換為頭飾、面具或兩枚胸針；展開時以鑽石羽翼鋪陳華麗氣勢，收斂後則聚焦於一顆3.92克拉梨形達加斯加藍寶石，呈現截然不同的風格。另一件多重配戴項鍊中央鑲嵌10.96克拉馬達加斯加枕形藍寶石，羽翼結構可自由拆卸轉換為項鍊或胸針。可配珍珠長鏈掛於頸間的迷你時鐘，也可擺放於床頭桌上觀賞；另有兩組可拆卸重組的雞尾酒戒，以及多款變化豐富的耳環，展現高難度結構設計與工藝實力。

Envol胸針。圖／Chaumet提供
Envol胸針。圖／Chaumet提供
Envol多重配戴設計冠冕。圖／Chaumet提供
Envol多重配戴設計冠冕。圖／Chaumet提供
Envol多重配戴設計時計。圖／Chaumet提供
Envol多重配戴設計時計。圖／Chaumet提供
Envol多重配戴設計項鍊與耳環。圖／Chaumet提供
Envol多重配戴設計項鍊與耳環。圖／Chaumet提供
Envol多重配戴設計雙圈戒指。圖／Chaumet提供
Envol多重配戴設計雙圈戒指。圖／Chaumet提供
Envol多重配戴設計項鍊。圖／Chaumet提供
Envol多重配戴設計項鍊。圖／Chaumet提供
Envol多重配戴設計冠冕。圖／Chaumet提供
Envol多重配戴設計冠冕。圖／Chaumet提供
Envol多重配戴設計胸針。圖／Chaumet提供
Envol多重配戴設計胸針。圖／Chaumet提供
Envol多重配戴設計時計。圖／Chaumet提供
Envol多重配戴設計時計。圖／Chaumet提供
Envol多重配戴設計胸針。圖／Chaumet提供
Envol多重配戴設計胸針。圖／Chaumet提供
Envol多重配戴設計耳骨夾及耳環。圖／Chaumet提供
Envol多重配戴設計耳骨夾及耳環。圖／Chaumet提供

設計 品牌

延伸閱讀

建築大師操刀設計 LVMH集團老總訂製Chaumet佩劍上面科鐫刻什麼名言？

羅浮宮驚世竊案 法國電視台首度播出監視錄影畫面

迎西洋情人節…經典心型珠寶再進化 小白也能無痛客製化鑽戒表心意

人生最值得紀念的閃耀時刻 Harry Winston絢漪錦簇系列 浪漫相伴

相關新聞

捕捉揚起的羽翼與各種層次豐富的藍！Chaumet絕美Envol珠寶可變化配戴

自然主義是尚美巴黎（Chaumet）最廣為人知的設計風格之一。2026年初，品牌推出全新頂級珠寶膠囊系列Envol，共9...

7-ELEVEN首度攜手西村優志！推「開心熊貓、小鼠、戀愛兔」聯名集點

日本人氣創作者西村優志憑藉親切可愛的角色設計、獨特的風格與幽默感，以及充滿人情味與共鳴性的表現，深受眾多粉絲支持，...

26春夏巴黎高訂周／Anderson首秀從一束花展開 Dior花樣女子華麗盛放

Dior創意總監Jonathan Anderson日前假巴黎羅丹美術館（Rodin Museum）發表了他入主品牌後的首...

三商巧福×北港武德宮「吃四喜牛肉麵送開運錢母」 套餐現省51元

「三商巧福」今年春節首次與雲林北港武德宮合作，推出限定新品「紅燒四喜牛肉麵」及「黑虎開運錢母」。「紅燒四喜牛肉麵」以象徵...

建築大師操刀設計 LVMH集團老總訂製Chaumet佩劍上面科鐫刻什麼名言？

LVMH集團董事會主席暨執行長Bernard Arnault日前於巴黎正式就任法蘭西道德與政治科學學術院（Académi...

跳羚、鴕鳥都回來了！勞力士贊助納米比亞開啟非洲最大野放計畫

繼日前宣布成為高雄衛武營官方時計與合作計畫後，勞力士近日又有新動作。透過「保護地球．恒動不息」（Perpetual Pl...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。