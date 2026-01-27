7-ELEVEN首度攜手西村優志！推「開心熊貓、小鼠、戀愛兔」聯名集點

日本人氣創作者西村優志憑藉親切可愛的角色設計、獨特的風格與幽默感，以及充滿人情味與共鳴性的表現，深受眾多粉絲支持，成為創造現代人氣IP的重要人物。7-ELEVEN自2月4日下午3點起首度攜手西村優志推出全店聯名集點活動，將招牌角色「GOKIGEN PANDA開心熊貓」、「KONEZUMI小鼠」、「LOVE RABBIT戀愛兔」三大角色以質感絨毛、時尚配件兩大主題獨家開發逾20款新品，從設計到細節都充滿活力。

7-ELEVEN表示，看好年輕族群喜好日本文化與多方聯名形式商品，今年首度與西村優志聯名合作，首選推薦「限量幻彩／雷射貼圖胸章」總共50款隨機胸章，包含「GOKIGEN PANDA開心熊貓」、「KONEZUMI小鼠」、「LOVE RABBIT戀愛兔」、「WARUMENONEKO壞壞貓」、「KANEDA KON金田狐」等經典貼圖角色，胸章內還有不同的經典語錄，消費當筆加價購29元即可獲得隨機1款。還有學生、上班族最愛的「限量絨毛筆」，消費當筆加價購169元即可獲得「GOKIGEN PANDA開心熊貓」、「KONEZUMI小鼠」、「LOVE RABBIT戀愛兔」、「WARUMENONEKO壞壞貓」、「KANEDA KON金田狐」5款隨機其中一款，成為最時尚的生活配件。

另外，此次也推出許多質感絨毛系列商品，包含「限量絨毛壓力球」、「限量絨毛伸縮證件套」、「限量25公分絨毛玩偶」、「限量絨毛抱枕毯」、「限量絨毛大頭手拿包」、「限量托特提袋」等，居家或外出都有可愛的角色陪伴，還可搭配「限量絨毛玩偶飲料提袋」、「限量Blender Bottle雙聯名不鏽鋼隨行杯」。

實用系商品絕對不可少，上班上課必備超實用可愛「限量保溫保冷便當袋」、「限量折傘」、「限量行李箱束帶」以及「限量21吋線條防撞行李箱」，全系列商品從299元至1,699元不等。

7-ELEVEN自2月4日下午3點起至3月1日推出門市快閃購，單筆消費不限金額報會員手機直接買，限量售完為止；3月2日下午3點起至4月30日集點活動開跑，集6點即可加價購，但只販售門市快閃購之後的剩餘數量，若已售完將無此活動。