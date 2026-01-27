26春夏巴黎高訂周／Anderson首秀從一束花展開 Dior花樣女子華麗盛放

Dior創意總監Jonathan Anderson日前假巴黎羅丹美術館（Rodin Museum）發表了他入主品牌後的首個高級訂製服系列，大秀猶如一座華麗盛放的花園。熠熠星光包括品牌大使安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）、珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）、陳庭妮、巨星蕾哈娜（Rihanna）、劉嘉玲等。不過最特別的嘉賓，則是啟發這場大秀的品牌前創意總監John Galliano。

首度創作高級訂製服的Anderson認為，高訂「是一座創意、思想與工藝的實驗室… 也是一種觀看世界的方式。」他從不斷演變的大自然中汲取靈感，歷經千萬年形成的隕石與化石、18世紀的古老布料與肖像微型畫等，這些承載記憶與時間痕跡的物件也成為他的創作催化劑，巧妙地融入這被他視為一座「奇趣收藏室」（Wunderkammer）的系列中，透過創作活化過往、意使高級訂製服的傳承能在時間的長河中得以前行不止。

大秀的起點是Anderson從接下前創意總監John Galliano贈與的仙客來花束。在他為Dior打造首個系列時他就想邀請Galliano來分享成果；Galliano隨後帶著兩束仙客來花到訪；這場大秀彷彿Anderson對前輩的回禮；也使得這束花成為接棒創意的詩意符號，象徵著品牌歷史的交接、工藝傳承的生命力。事實上，出於創辦人迪奧先生對園藝的熱愛，花卉一直是Dior的靈魂，這個系列也可視為Anderson對迪奧先生經典「花樣女性」（femme fleur）形象的回應。

也就是說，在這個系列中，花卉所代表的自然與工藝所代表的人文緊密交會，古舊的文物與技術與新的時代美學相互碰撞。大秀的場景設計精準地傳達了這樣的概念：在美術館花園中，銀色的帳篷內部被改造成鏡面世界，天花板懸掛著由繁茂苔蘚與絲製花朵構成的頂棚，倒映在鏡面伸展台上，營造出一種既真實又虛幻的氛圍；模特兒彷彿走在一個巨大的顯微鏡下行走，女性的曲線被賦予輕盈的律動感。

開場的三套球狀褶皺洋裝，流動的線條不僅如花苞般江女子幻化為花，不僅讓人想起迪奧先生在1947年創造的New Look沙漏輪廓，更融入陶藝家Magdalene Odundo的擬人化陶瓷器皿的曲線，將之轉化為環繞身體的布料藝術。如人等身大的花裙和精緻珠繡的小花交錯盛放，輕盈絲料剪裁構成具象的大型花卉，有的花束則以密集的刺繡微型化呈現。鈴鐺狀的洋裝看起來像是迪奧先生最愛的鈴蘭花（Lily of the Valley）被放大，Raf Simons的精準剪裁和John Galliano擅長的斜裁垂墜感，都能在此系列中被看到。

Anderson大膽地將針織服納入訂製服，並首次推出手工塑型的包款。部分刺繡與拼貼包款與鞋履採用了18世紀的法國布料製作，包款材料涵蓋裝飾石材至彩色漆面，上翹方頭的鞋履靈感來自資料庫中的Roger Vivier設計，裝飾擬真鱗片效果、絲質花瓣、橢圓牌飾及蓬鬆紗線。胸針上有18世紀微型肖像畫，多款厚手鐲與戒指由裝飾石與隕石碎片打造，仙客來花在秀上以絲製花瓣的形式出現在模特兒的耳飾、鞋履及涼鞋上，各種形式的自然界素材被巧妙熔冶於一。