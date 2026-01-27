26春夏巴黎高訂周／Anderson首秀從一束花展開 Dior花樣女子華麗盛放

快訊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
品牌大使安雅泰勒喬伊出席Dior 2026春夏高訂系列大秀。圖／Dior提供
品牌大使安雅泰勒喬伊出席Dior 2026春夏高訂系列大秀。圖／Dior提供

Dior創意總監Jonathan Anderson日前假巴黎羅丹美術館（Rodin Museum）發表了他入主品牌後的首個高級訂製服系列，大秀猶如一座華麗盛放的花園。熠熠星光包括品牌大使安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）、珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）、陳庭妮、巨星蕾哈娜（Rihanna）、劉嘉玲等。不過最特別的嘉賓，則是啟發這場大秀的品牌前創意總監John Galliano。

首度創作高級訂製服的Anderson認為，高訂「是一座創意、思想與工藝的實驗室… 也是一種觀看世界的方式。」他從不斷演變的大自然中汲取靈感，歷經千萬年形成的隕石與化石、18世紀的古老布料與肖像微型畫等，這些承載記憶與時間痕跡的物件也成為他的創作催化劑，巧妙地融入這被他視為一座「奇趣收藏室」（Wunderkammer）的系列中，透過創作活化過往、意使高級訂製服的傳承能在時間的長河中得以前行不止。

大秀的起點是Anderson從接下前創意總監John Galliano贈與的仙客來花束。在他為Dior打造首個系列時他就想邀請Galliano來分享成果；Galliano隨後帶著兩束仙客來花到訪；這場大秀彷彿Anderson對前輩的回禮；也使得這束花成為接棒創意的詩意符號，象徵著品牌歷史的交接、工藝傳承的生命力。事實上，出於創辦人迪奧先生對園藝的熱愛，花卉一直是Dior的靈魂，這個系列也可視為Anderson對迪奧先生經典「花樣女性」（femme fleur）形象的回應。

也就是說，在這個系列中，花卉所代表的自然與工藝所代表的人文緊密交會，古舊的文物與技術與新的時代美學相互碰撞。大秀的場景設計精準地傳達了這樣的概念：在美術館花園中，銀色的帳篷內部被改造成鏡面世界，天花板懸掛著由繁茂苔蘚與絲製花朵構成的頂棚，倒映在鏡面伸展台上，營造出一種既真實又虛幻的氛圍；模特兒彷彿走在一個巨大的顯微鏡下行走，女性的曲線被賦予輕盈的律動感。

開場的三套球狀褶皺洋裝，流動的線條不僅如花苞般江女子幻化為花，不僅讓人想起迪奧先生在1947年創造的New Look沙漏輪廓，更融入陶藝家Magdalene Odundo的擬人化陶瓷器皿的曲線，將之轉化為環繞身體的布料藝術。如人等身大的花裙和精緻珠繡的小花交錯盛放，輕盈絲料剪裁構成具象的大型花卉，有的花束則以密集的刺繡微型化呈現。鈴鐺狀的洋裝看起來像是迪奧先生最愛的鈴蘭花（Lily of the Valley）被放大，Raf Simons的精準剪裁和John Galliano擅長的斜裁垂墜感，都能在此系列中被看到。

Anderson大膽地將針織服納入訂製服，並首次推出手工塑型的包款。部分刺繡與拼貼包款與鞋履採用了18世紀的法國布料製作，包款材料涵蓋裝飾石材至彩色漆面，上翹方頭的鞋履靈感來自資料庫中的Roger Vivier設計，裝飾擬真鱗片效果、絲質花瓣、橢圓牌飾及蓬鬆紗線。胸針上有18世紀微型肖像畫，多款厚手鐲與戒指由裝飾石與隕石碎片打造，仙客來花在秀上以絲製花瓣的形式出現在模特兒的耳飾、鞋履及涼鞋上，各種形式的自然界素材被巧妙熔冶於一。

為了讓更多人認識高級訂製服，Dior在秀後自1月27日起於羅丹美術館舉行「Grammar of Forms」公眾展覽。除了Anderson的首個訂製系列、Christian Dior的經典檔案作品，還有啟發本次設計的陶藝家Magdalene Odundo之雕塑作品。

壓軸的白色花瓣裙擺不對稱禮服。圖／Dior提供
壓軸的白色花瓣裙擺不對稱禮服。圖／Dior提供
半透明旋渦狀的不對稱立體洋裝配動物造型手拿包。圖／Dior提供
半透明旋渦狀的不對稱立體洋裝配動物造型手拿包。圖／Dior提供
Grammar of Forms展覽自1月27日起於羅丹美術館展出。圖／Dior提供
Grammar of Forms展覽自1月27日起於羅丹美術館展出。圖／Dior提供
如花苞般的球狀褶皺洋裝搭配單邊仙客來耳環與超長流蘇手拿包。圖／Dior提供
如花苞般的球狀褶皺洋裝搭配單邊仙客來耳環與超長流蘇手拿包。圖／Dior提供
立體罌粟花洋裝與荷葉傘。圖／Dior提供
立體罌粟花洋裝與荷葉傘。圖／Dior提供
羽飾刺繡花朵褲裝。圖／Dior提供
羽飾刺繡花朵褲裝。圖／Dior提供
Dior發表Jonathan Anderson的首個高訂2026春夏系列。圖／Dior提供
Dior發表Jonathan Anderson的首個高訂2026春夏系列。圖／Dior提供
蕾哈娜出席Dior 2026春夏高訂系列大秀。圖／Dior提供
蕾哈娜出席Dior 2026春夏高訂系列大秀。圖／Dior提供
白色刺繡小花洋裝如放大版鈴蘭花朵與球狀仙客來耳飾。圖／Dior提供
白色刺繡小花洋裝如放大版鈴蘭花朵與球狀仙客來耳飾。圖／Dior提供
立體花朵刺繡洋裝。圖／Dior提供
立體花朵刺繡洋裝。圖／Dior提供
劉嘉玲出席Dior 2026春夏高訂系列大秀。圖／Dior提供
劉嘉玲出席Dior 2026春夏高訂系列大秀。圖／Dior提供
經重新詮釋的New Look西上裝配花苞裙擺不對稱裙裝。圖／Dior提供
經重新詮釋的New Look西上裝配花苞裙擺不對稱裙裝。圖／Dior提供
垂墜荷葉邊花朵造型不收邊短洋裝。圖／Dior提供
垂墜荷葉邊花朵造型不收邊短洋裝。圖／Dior提供
不對稱漸層彩色羽飾花朵刺繡垂墜長洋裝。圖／Dior提供
不對稱漸層彩色羽飾花朵刺繡垂墜長洋裝。圖／Dior提供
Anderson大膽地將針織服納入訂製服。圖／Dior提供
Anderson大膽地將針織服納入訂製服。圖／Dior提供
品牌大使珍妮佛勞倫斯出席Dior 2026春夏高訂系列大秀。圖／Dior提供
品牌大使珍妮佛勞倫斯出席Dior 2026春夏高訂系列大秀。圖／Dior提供

