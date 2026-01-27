快訊

曹西平長眠地曝光 三哥缺席告別式悄然返回澳洲

越南籍成大博士攜幼兒德國返台竟成欠稅2千萬大戶 隻身困台無奈發聲

川普威脅課關稅25%！南韓喊「沒公告不算數」 韓媒曝美2周前曾警告

三商巧福×北港武德宮「吃四喜牛肉麵送開運錢母」 套餐現省51元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「吉豚屋」與遊戲「鳴潮」合作，推出聯名餐點與一系列週邊。圖／吉豚屋提供
「吉豚屋」與遊戲「鳴潮」合作，推出聯名餐點與一系列週邊。圖／吉豚屋提供

「三商巧福」今年春節首次與雲林北港武德宮合作，推出限定新品「紅燒四喜牛肉麵」及「黑虎開運錢母」。「紅燒四喜牛肉麵」以象徵好運齊聚的「四喜」為概念，匯集牛肋條、雪花牛、牛筋與牛肚四種牛肉部位；紅燒湯頭加入特調蔥醬，為新春增添暖意與福氣。單點原價240元，特價220元；套餐搭配芝麻牛蒡絲與中杯飲料，原價320元，特價269元。

1月27日至3月3日期間，於全台三商巧福門市點購「紅燒四喜牛肉麵」，即可獲得「黑虎開運錢母」1個。黑虎開運錢母以武德宮陪祀神祇「黑虎將軍」為主題，呼應「一元復始，萬象更新」為設計概念，共推出「福輪」與「福袋」兩款，經三商餐飲管理團隊親自赴武德宮舉行祈福團拜儀式，為錢母過爐加持，隨機贈送，數量有限，送完為止。

連鎖日式豬排丼「吉豚屋」則與開放世界動作遊戲「鳴潮」合作，自1月23日至2月23日限時聯名，以「星炬一堂 鳴潮啟丼」為主題，推出「深空聯合能量包（雞豬雙拼丼）」與「星炬一堂學食餐（雞豬雙拼定食）」，售價各為329、349元。點購聯名餐點，即可獲得「角色紙插卡」、「單片濕紙巾」、「杯墊」、「紙餐墊」、「虛寶卡」、「角色透卡盲包」及「指定飲品」1杯；此外，完成拍照打卡任務，即可再獲贈「角色紙立牌」。

此外，購買聯名餐點即可加購聯名週邊，包括有「雙閃徽章」與「壓克力鑰匙圈」，加購價各為150、200元，每項商品最多可加購2個，售完為止。活動期間包括「吉豚屋館前店」、「吉豚屋信義旗艦店」也將化身為鳴潮主題店，讓角色陪伴玩家一同用餐。

三商巧福首次與雲林北港武德宮合作，推出「黑虎開運錢母」。圖／三商巧福提供
三商巧福首次與雲林北港武德宮合作，推出「黑虎開運錢母」。圖／三商巧福提供
吉豚屋指定門市將限時化身為「鳴潮主題店」。圖／吉豚屋提供
吉豚屋指定門市將限時化身為「鳴潮主題店」。圖／吉豚屋提供
購買吉豚屋×鳴潮聯名餐點，就可獲得系列週邊。圖／吉豚屋提供
購買吉豚屋×鳴潮聯名餐點，就可獲得系列週邊。圖／吉豚屋提供
「三商巧福」推出限定新品「紅燒四喜牛肉麵」。圖／三商巧福提供
「三商巧福」推出限定新品「紅燒四喜牛肉麵」。圖／三商巧福提供

延伸閱讀

吃牛肉麵送開運錢母！三商巧福「紅燒四喜牛肉麵」聯名開賣 財神祖廟「2款錢母」只送不賣 還有「兩種套餐」只要189元

小火鍋界最狂Buffet！六扇門「自助吧大升級」 吃得到「麻婆豆腐、古早味豆花」 新門市「鍋物買1送1」開箱必衝

「牛肉麵套餐」190元有找！三商巧福「4款套餐」最低159元起 「汕頭牛肉麵、夯款乾拌麵」都吃得到

台南「老唐牛肉麵」驚傳暫停營業 吳宗憲親上火線回應

相關新聞

7-ELEVEN首度攜手西村優志！推「開心熊貓、小鼠、戀愛兔」聯名集點

日本的知名人氣創作者西村優志憑藉親切可愛的角色設計、獨特的風格與幽默感，以及充滿人情味與共鳴性的表現，深受眾多粉絲支持，...

26春夏巴黎高訂周／Anderson首秀從一束花展開 Dior花樣女子華麗盛放

Dior創意總監Jonathan Anderson日前假巴黎羅丹美術館（Rodin Museum）發表了他入主品牌後的首...

三商巧福×北港武德宮「吃四喜牛肉麵送開運錢母」 套餐現省51元

「三商巧福」今年春節首次與雲林北港武德宮合作，推出限定新品「紅燒四喜牛肉麵」及「黑虎開運錢母」。「紅燒四喜牛肉麵」以象徵...

建築大師操刀設計 LVMH集團老總訂製Chaumet佩劍上面科鐫刻什麼名言？

LVMH集團董事會主席暨執行長Bernard Arnault日前於巴黎正式就任法蘭西道德與政治科學學術院（Académi...

跳羚、鴕鳥都回來了！勞力士贊助納米比亞開啟非洲最大野放計畫

繼日前宣布成為高雄衛武營官方時計與合作計畫後，勞力士近日又有新動作。透過「保護地球．恒動不息」（Perpetual Pl...

迪化年貨大街開跑...日本干貝漲3成 商家：其餘持平

台北年貨大街將於1月31日至2月15日開跑，今年結合IP佈景之外，也擴大無菸區域，並且搭配「台北有購嗨」買200就抽獎活...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。