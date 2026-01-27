三商巧福×北港武德宮「吃四喜牛肉麵送開運錢母」 套餐現省51元

「三商巧福」今年春節首次與雲林北港武德宮合作，推出限定新品「紅燒四喜牛肉麵」及「黑虎開運錢母」。「紅燒四喜牛肉麵」以象徵好運齊聚的「四喜」為概念，匯集牛肋條、雪花牛、牛筋與牛肚四種牛肉部位；紅燒湯頭加入特調蔥醬，為新春增添暖意與福氣。單點原價240元，特價220元；套餐搭配芝麻牛蒡絲與中杯飲料，原價320元，特價269元。

1月27日至3月3日期間，於全台三商巧福門市點購「紅燒四喜牛肉麵」，即可獲得「黑虎開運錢母」1個。黑虎開運錢母以武德宮陪祀神祇「黑虎將軍」為主題，呼應「一元復始，萬象更新」為設計概念，共推出「福輪」與「福袋」兩款，經三商餐飲管理團隊親自赴武德宮舉行祈福團拜儀式，為錢母過爐加持，隨機贈送，數量有限，送完為止。

連鎖日式豬排丼「吉豚屋」則與開放世界動作遊戲「鳴潮」合作，自1月23日至2月23日限時聯名，以「星炬一堂 鳴潮啟丼」為主題，推出「深空聯合能量包（雞豬雙拼丼）」與「星炬一堂學食餐（雞豬雙拼定食）」，售價各為329、349元。點購聯名餐點，即可獲得「角色紙插卡」、「單片濕紙巾」、「杯墊」、「紙餐墊」、「虛寶卡」、「角色透卡盲包」及「指定飲品」1杯；此外，完成拍照打卡任務，即可再獲贈「角色紙立牌」。