建築大師操刀設計 LVMH集團老總訂製Chaumet佩劍上面科鐫刻什麼名言？

LVMH集團董事會主席暨執行長Bernard Arnault日前於巴黎正式就任法蘭西道德與政治科學學術院（Académie des sciences morales et politiques）院士，典禮中最具象徵意義的佩劍，正是由美國建築師Frank Gehry設計、旗下集團珠寶品牌Chaumet工坊的大師級工匠特別量身打造。

在法國學術院體系中，新任院士所配戴的禮儀佩劍並非官方頒發，而是由親友組成的佩劍委員會籌資訂製，藉由造型與細節，表達個人價值。Arnault的佩劍在劍刃上鐫刻德國物理學家愛因斯坦的名言：「想像力比知識更重要」，劍身細節亦融入其人生軌跡與事業象徵，包括代表母校巴黎綜合理工學院的字母「X」、象徵LVMH全球版圖的地球儀圖案、Christian Dior品牌的幸運星標誌，以及五名子女名字的首字母。