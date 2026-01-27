聽新聞
建築大師操刀設計 LVMH集團老總訂製Chaumet佩劍上面科鐫刻什麼名言？
LVMH集團董事會主席暨執行長Bernard Arnault日前於巴黎正式就任法蘭西道德與政治科學學術院（Académie des sciences morales et politiques）院士，典禮中最具象徵意義的佩劍，正是由美國建築師Frank Gehry設計、旗下集團珠寶品牌Chaumet工坊的大師級工匠特別量身打造。
在法國學術院體系中，新任院士所配戴的禮儀佩劍並非官方頒發，而是由親友組成的佩劍委員會籌資訂製，藉由造型與細節，表達個人價值。Arnault的佩劍在劍刃上鐫刻德國物理學家愛因斯坦的名言：「想像力比知識更重要」，劍身細節亦融入其人生軌跡與事業象徵，包括代表母校巴黎綜合理工學院的字母「X」、象徵LVMH全球版圖的地球儀圖案、Christian Dior品牌的幸運星標誌，以及五名子女名字的首字母。
高級珠寶之外，訂製佩劍也是百年品牌Chaumet鮮少對外公開、卻極具歷史分量的傳統之一。此次佩劍的製作，也體現了品牌「工藝savoir-faire」的重視，將奢華昇華為一種綿延不絕的傳承。
