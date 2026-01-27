跳羚、鴕鳥都回來了！勞力士贊助納米比亞開啟非洲最大野放計畫

快訊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
「橘河卡魯保護區」團隊持續收購公開出售土地並與當地農場合作，打造出連續的生態廊道。圖／ROLEX提供
繼日前宣布成為高雄衛武營官方時計與合作計畫後，勞力士近日又有新動作。透過「保護地球．恒動不息」（Perpetual Planet Initiative）計畫，勞力士資助了非洲「橘河卡魯保護區」（Orange River-Karoo Conservation Area簡稱ORKCA）團隊最近甫完成第一階段的野生動物遷移，除了讓生態找回野性的生命力，更可視為非洲近期大規模的野放計畫。

曾有此一說，非洲是孕育人類文明的重要大陸。以納米比亞最南端的橘河流域為例，該處每逢雨季便有大量跳羚（Antidorcas marsupialis）自喀拉哈里（Kalahari）沙漠遷徙至此；也因為伴隨著動物大遷徙，土壤將被有機地鬆動並促進植被再生，然而橘河流域因為長年受到人為開發，加上圍欄阻隔導致了破碎零散的生態領地，據信納米比亞南部的野生動物至今數量已銳減為過去的90%。

不過數年前成立的橘河卡魯保護區由聯合創辦人Andreia Pawel、執行長Nabot Mbeeli與團隊一同負責，他們持續收購公開出售土地並與當地農場合作，打造出連續的生態廊道，目前區域面積已超過16萬公頃，目標是在未來15至20年擴大到超過100萬公頃，打造大型且完整的生態網路！

日前甫完成的首次野放光前置作業變歷時兩年，最終包含10隻跳羚、10隻羚羊與10隻鴕鳥都「加入」了這次遷徙「旅程」，「當第一隻跳羚躍下卡車的那一刻，你能真切感受到那種激動和喜悅。這對ORKCA而言是一個里程碑時刻，直到隔天我們追蹤那些戴項圈的動物時，仍能在團隊成員眼中看到那種興奮之情。」 Nabot Mbeeli如是表示。

由於人類建立的商業農場，曾乘載繁盛物種的納米比亞南部在過去一世紀逐漸失去了大象、河馬、獅子和鬣狗的身影，壯觀的跳羚大遷徙也不復相見，而這正是ORKCA計畫計畫的念想：嘗試「重新野化」（rewilding）喀拉哈里的生態系統，並透過陸地環境復育與社區管理，建立在地整體生態系統（也包含在地經濟）的良性循環，讓人類與野生共存、對原始保持敬畏，也如勞力士身為專業時計與精品品牌的風格號召：保護地球、恒動不息。

本次野放的三種動物中每一組都有2隻配戴上可發送GPS訊號的裝置，讓ORKCA團隊可進行後續評估。圖／ROLEX提供
ORKCA聯合創辦人Andreia Pawel。圖／ROLEX提供
日前完成的ORKCA野放計畫中，合計共有10隻羚羊回返納米比亞南部，該處也曾孕育出大規模動物遷徙的壯闊景觀。圖／ROLEX提供
ORKCA保護區野生動物護衛Cienna Babiep在苗圃中照顧在地樹苗。圖／ROLEX提供
日前在完成野生動物野放後，非洲傳統納馬族（Nama）合唱團「橘河女王」（Orange River Queens）與ORKCA團隊一同在夜（星）空下慶祝。圖／ROLEX提供
羚羊從運輸箱中躍出的一瞬，最終重返原始。圖／ROLEX提供
