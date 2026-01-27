迪化年貨大街開跑...日本干貝漲3成 商家：其餘持平

台北年貨大街將於1月31日至2月15日開跑，今年結合IP佈景之外，也擴大無菸區域，並且搭配「台北有購嗨」買200就抽獎活動。迪化街商圈評估，買氣會與去年差不多，相關南北貨價格持平，僅有日本干貝稍微漲3成，但都有可以替代的貨品。

林奕華表示，今年以「奔年貨」為主題，首度與「白爛貓」IP於迪化街商圈設置特色迎賓牌樓與IP主題巨偶，包含「年年有魚白爛貓」及「搖搖馬白爛貓家族」，而永樂市場外牆及屋頂還有家族成員「麻糬」及「臭跩貓」氣偶。

她說，除了結合我IP元素之外，還有包含年藝體驗，像是「馬套成功」套圈圈遊戲、經典童玩「釣瓶子」、「馬吉同樂」的白爛貓套色集章祈福小卡及傳統手寫斗方，讓參與的民眾彷彿置身遊樂場，

另外，今年也延續4輛專車及3條路線規畫提供免費接駁專車服務，更結合白爛貓IP塗裝車體，方便民眾辨認能夠往返年貨大街。

同時，為了響應無菸年貨大街，林奕華也說，今年從主要年貨大街向外擴張，未來也會持續和商圈攜手，維持禁菸之外，也有適當的吸菸區。

台北迪化商圈發展促進會理事長鄭文和說，迪化街是國內外旅客常來的觀光景點，期盼能打造常態無菸環境，去年年貨大街已有推出無菸措施，今年則是擴大，讓旅客都能舒服逛街。

至於今年的買氣，他預估和去年差不多，值得注意的是，今年香菇本土的有微漲，但進口的則是有微降2成，現在觀察有漲價的是日本干貝，因為產量關係，所以上漲3成，小珠貝則是沒有漲價，另外，車輪牌鮑魚則是香港市場萎縮，所以也有調降。