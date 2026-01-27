超夯戀愛兔來了！7-ELEVEN 攜手「西村優志」推出逾20款獨家商品

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
7-ELEVEN全店精品集點首度攜手日本人氣創作者「西村優志」「開心熊貓、小鼠、戀愛兔」三大招牌角色設計，全新逾20款獨家開發商品。7-ELEVEN／提供
統一超（2912）7-ELEVEN持續擴展IP角色經濟多元化觸角，自2月4日起首度攜手西村優志推出全店聯名集點活動，將招牌角色「GOKIGEN PANDA -開心熊-」、「KONEZUMI -小鼠-」、「LOVE RABBIT -戀愛兔-」三大角色以質感絨毛、時尚配件兩大主題獨家開發逾20款新品。

日本的知名人氣創作者西村優志先生，憑藉親切可愛的角色設計、獨特的風格與幽默感，以及充滿人情味與共鳴性的表現，深受眾多粉絲支持。富有幽默感的角色台詞引起強烈共鳴，成為創造現代人氣IP的重要人物。

7-ELEVEN表示，看好年輕族群喜好日本文化與多方聯名形式商品，今年首度與西村優志聯名合作，首選推薦「限量幻彩/雷射貼圖胸章」總共50款隨機胸章，蒐藏有包含「GOKIGEN PANDA -開心熊貓-」、「KONEZUMI -小鼠-」、「LOVE RABBIT -戀愛兔-」、「WARUMENONEKO -壞壞貓-」、「KANEDA KON -金田狐-」等經典貼圖角色，胸章內還有不同的經典語錄，消費當筆加價購29元即可獲得隨機1款，隨著每日不同的心情更換！還有學生/上班族最愛的實用「限量絨毛筆」，消費當筆加價購169元即可獲得「GOKIGEN PANDA -開心熊貓-」、「KONEZUMI -小鼠-」、「LOVE RABBIT -戀愛兔-」、「WARUMENONEKO -壞壞貓-」、「KANEDA KON -金田狐-」5款隨機其中一款，成為最時尚的生活配件。

另外，此次也推出許多質感絨毛系列商品，包含「限量絨毛壓力球」、「限量絨毛伸縮證件套」、「限量25公分絨毛玩偶」、「限量絨毛抱枕毯」、「限量絨毛大頭手拿包」、「限量托特提袋」等，居家或外出都有可愛的角色陪伴，還可以搭配「限量絨毛玩偶飲料提袋」、「限量Blender Bottle 雙聯名不鏽鋼隨行杯」一起搭配。

實用系的商品絕對不可少，上班上課必備超實用可愛「限量保溫保冷便當袋」、「限量折傘」、「限量行李箱束帶」以及「限量21吋線條防撞行李箱」，全系列商品最便宜從299元至1,699元不等，粉絲蒐藏千萬要手刀買起來！

此次以「開心熊貓、小鼠、戀愛兔」三大招牌角色設計，全新逾20款獨家開發商品。7-ELEVEN／提供
