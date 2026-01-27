快訊

整理包／致死率最高75%！一次看懂「立百病毒」症狀、傳染途徑及預防方法

入場的都是「醜八怪」！黃鐙輝送行曹西平笑出來：這應該是他想要的

台中男警為查逢甲商圈同志會館 犧牲色相穿內褲埋伏取信業者

聽新聞
0:00 / 0:00

把幸運餅乾穿上身？團團TUANTUAN馬年限定系列 福氣、好運一把抓

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
馬上幸運餅乾短T有著趣味的幸運餅乾圖案，並以金句自我期勉。圖／喜事國際提供
馬上幸運餅乾短T有著趣味的幸運餅乾圖案，並以金句自我期勉。圖／喜事國際提供

新年添新衣，是傳統年節儀式感的一環。喜事國際旗下複合選品店團團TUANTUAN近日發表了馬年限定系列，從討喜熱鬧的大紅色、象徵美味好運與趣味的「幸運餅乾」以及馬年元素，成為創意造型周邊，以幽默感迎向嶄新2026馬年。

結合醒世金句和零食的「幸運餅乾」（fortune cookie）常見於國外的亞洲餐廳，是飯後點心、也因為餅乾中內藏難以預測的金句，成為茶餘飯後的神來一筆。本次團團TUANTUAN馬年限定系列中便有多款T恤和棒球帽使用了幸運餅乾為視覺元素，T恤並使用精選純棉棉料，兼具透氣和舒適性，共有紅、粉紅、白色三款，也像將好運隨身攜帶。

此外「馬上發」短T則在胸前口袋加以金色刺繡、口袋並似透出紙鈔，大玩錯事趣味之外，口袋也設計為可收納紅包袋尺寸，將來自家人與親戚長輩的好意瞬間收納；馬年限定襪款則在左右腳分別織以「馬上旺」與「馬上發」 字樣，象徵一馬當先、鴻運當頭，此外居家常備的紅色抱枕則以金色的「發」、「福」二字，正或反面、想要好運或福氣？自由決定。

該系列已由即日起在團團TUANTUAN官方網站販售，數量有限，亦可親洽團團TUANTUAN台北敦南專門店、台北微風南山、SOGO忠孝館與誠品生活南西店，售完為止。

團團馬年限定系列將幸運餅乾、象徵好運的「福」與「發」融入設計，已在全台四間門市與官方網站同步銷售。圖／喜事國際提供
團團馬年限定系列將幸運餅乾、象徵好運的「福」與「發」融入設計，已在全台四間門市與官方網站同步銷售。圖／喜事國際提供
馬上幸運餅乾系列棒球帽，共有深藍、磚橘二色，各為980元。圖／喜事國際提供
馬上幸運餅乾系列棒球帽，共有深藍、磚橘二色，各為980元。圖／喜事國際提供
馬上發短Ｔ的前口袋特別設計為可收納紅包袋，同時加以趣味的鈔票印刷圖樣。圖／喜事國際提供
馬上發短Ｔ的前口袋特別設計為可收納紅包袋，同時加以趣味的鈔票印刷圖樣。圖／喜事國際提供
馬上發短Ｔ恤。1,980元。圖／喜事國際提供
馬上發短Ｔ恤。1,980元。圖／喜事國際提供
馬上發福雙面抱枕，1,280元。圖／喜事國際提供
馬上發福雙面抱枕，1,280元。圖／喜事國際提供

延伸閱讀

警政宣導兼具收藏價值 麻豆警推限量「王爺馬吊飾」

過了臘八就是年！上海豫園馬年燈會登場 打造跨時代光影走廊

基隆2026馬年春聯「馬來迎吉」亮相 1元紅包委由身心障礙朋友逐一黏貼

台中海洋館迎馬年 推海馬特展揭雄性育兒等特性

相關新聞

好市多要篩人了！2026年四大新制上路 熟食區「非會員禁入」

提到好市多（Costco），多數台灣民眾第一時間想到的，不只是量販賣場，而是一整套「繳年費才進得去」的會員生活圈。從1.5美元（約新台幣47元）、40多年沒漲價的熱狗套餐，到低於市價的加油站與大包裝商品，好市多早已把「會員專屬」玩成一門生意。

金華火腿、佛跳牆、粽子…台北南門市場必買十大類經典

懶人包｜年菜熟食、湖州粽、金華火腿、肉乾、蛋餃...快速看懂新南門市場的百年飲食脈絡。

把幸運餅乾穿上身？團團TUANTUAN馬年限定系列 福氣、好運一把抓

新年添新衣，是傳統年節儀式感的一環。喜事國際旗下複合選品店團團TUANTUAN近日發表了馬年限定系列，從討喜熱鬧的大紅色...

鑰匙又掉進黑洞？Apple驚喜推新版AirTag 偵測距離更遠且支援手錶定位

許多人都有透過AirTag找回心愛物品的真實經驗，從遺失的行李、鑰匙到重要隨身物件，都曾因此失而復得，Apple稍早驚喜...

仙鶴藏針小籠包、焗釀帝王蟹腳上桌！玖尹「六手聯彈」聯名餐會登場

主打新派粵菜與精緻港點的時尚中餐廳「玖尹」，自1月27日至1月29日期間，邀請國際名廚鄺啟明客座，攜手玖尹行政主廚李冠儀...

去年觀光逆差破7000億 出國人數逾1894萬人次創新高

國人出國旅遊熱度不減，2025年國人出國人次高達1894萬4436人次，但同期來台旅客僅857萬4547人次，等於去年觀...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。