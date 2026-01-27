把幸運餅乾穿上身？團團TUANTUAN馬年限定系列 福氣、好運一把抓

新年添新衣，是傳統年節儀式感的一環。喜事國際旗下複合選品店團團TUANTUAN近日發表了馬年限定系列，從討喜熱鬧的大紅色、象徵美味好運與趣味的「幸運餅乾」以及馬年元素，成為創意造型周邊，以幽默感迎向嶄新2026馬年。

結合醒世金句和零食的「幸運餅乾」（fortune cookie）常見於國外的亞洲餐廳，是飯後點心、也因為餅乾中內藏難以預測的金句，成為茶餘飯後的神來一筆。本次團團TUANTUAN馬年限定系列中便有多款T恤和棒球帽使用了幸運餅乾為視覺元素，T恤並使用精選純棉棉料，兼具透氣和舒適性，共有紅、粉紅、白色三款，也像將好運隨身攜帶。

此外「馬上發」短T則在胸前口袋加以金色刺繡、口袋並似透出紙鈔，大玩錯事趣味之外，口袋也設計為可收納紅包袋尺寸，將來自家人與親戚長輩的好意瞬間收納；馬年限定襪款則在左右腳分別織以「馬上旺」與「馬上發」 字樣，象徵一馬當先、鴻運當頭，此外居家常備的紅色抱枕則以金色的「發」、「福」二字，正或反面、想要好運或福氣？自由決定。