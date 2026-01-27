喝咖啡不提神反而「咖啡醉」 中醫師曝與「這原因」有關

快訊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
中醫師周宗翰說，臨床上常有民眾反映，喝完咖啡後，不僅沒有精神，反而出現心悸、頭暈、手抖、胃部不適、噁心想吐、暈眩感加重的情況，近年被不少醫師與患者形容為「咖啡醉」。圖／123RF
近年來，咖啡已成為現代人生活中，不可或缺的提神飲品，無論是上班族、醫護人員，甚至孕產婦，都習慣喝咖啡。中醫師周宗翰說，但臨床上常有民眾反映，喝完咖啡後，不僅沒有精神，反而出現心悸、頭暈、手抖、胃部不適、坐立難安，甚至噁心想吐、暈眩感加重的情況。這類現象，近年被不少醫師與患者形容為「咖啡醉」。

周宗翰說，「咖啡醉」並非真正的中毒反應，而是身體對咖啡因高度敏感，引發的一連串生理反應。咖啡因屬於中樞神經刺激物，可促進腎上腺素分泌，使心跳加快、血壓上升，並刺激交感神經活化。但若是咖啡因代謝速度較慢、空腹飲用，或自律神經功能不穩定的人，刺激反應容易被放大，引發不適。

西醫觀點來看，咖啡因主要由肝臟的CYP1A2酵素代謝，不同族群的代謝速度差異極大。有些人半衰期僅2至3小時，但也有人可長達8小時以上，當咖啡因在體內累積，便容易出現心悸、焦躁、手抖、腸胃蠕動異常等症狀。此外，空腹飲用咖啡會刺激胃酸分泌，對胃食道逆流、腸躁症或胃黏膜較敏感者，更容易出現噁心、胃痛與不適感。

若從中醫分析，周宗翰指出，咖啡性味偏苦、溫燥，具有提神醒腦、行氣活血作用，適量飲用對氣滯、痰濕體質者或短暫疲勞確實有幫助。然而「苦燥之品，易傷陰耗氣」，對於體質偏虛、氣血不足、陰虛火旺，或長期熬夜、精神壓力過大的人而言，咖啡反而容易擾動心神，造成心悸、煩躁、失眠、腸胃不適等「不耐咖啡」的表現。

臨床觀察，女性族群對咖啡因的敏感度普遍較高，尤其在經前期、孕期與產後階段，荷爾蒙波動影響自律神經與情緒穩定度，此時若攝取咖啡因，較容易誘發心悸、焦慮與睡眠品質下降。此外，焦慮、甲狀腺功能亢進、自律神經失調或腸胃功能敏感者，也屬於「咖啡醉」的高風險族群。

周宗翰提醒，若喝咖啡後有明顯不適經驗，建議留意幾個關鍵原則。首先，避免空腹飲用咖啡，可於餐後或搭配食物降低刺激；其次，減少下午以後攝取咖啡因，以免影響夜間睡眠與自律神經修復；第三，觀察身體反應，若出現心悸、頭暈、手抖等症狀，不必勉強跟風或硬撐精神。

中醫調理上，依個人體質著重於養心安神、調整氣血與穩定自律神經功能，而非單純「戒咖啡」。透過改善作息、減少熬夜、搭配適合的茶飲或溫和提神方式，往往能讓精神狀態自然恢復平衡。

周宗翰強調，真正的提神並非依賴外在刺激，而是來自規律作息、充足睡眠與身體內在的平衡。當身體已經發出「不舒服」的訊號時，適度傾聽與調整，比多喝一杯咖啡更重要。

