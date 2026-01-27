金華火腿、佛跳牆、粽子…台北南門市場必買十大類經典

如果說，台北這座城市有一顆仍在跳動的「老靈魂」，那它一定藏在南門市場的某個角落：或許是阿姨大叔們圍坐包粽的指尖，也或許是那籠剛出爐、還冒著騰騰熱氣的鬆糕裡；不只是食物的溫度，更是時間留下的痕跡。

歷經搬遷與中繼，直到2023年10月份華麗轉身、重新開幕的「新南門市場」正式營運。玻璃帷幕包裹的是現代化建築，裡頭盛裝的，依然是百年不散的煙火氣。走進這裡，你不僅是在備齊三餐，更是在翻閱一部關於眷村記憶、關於大江南北、關於「家」的味道編年史。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀察近兩年（2024/1/1～2026/1/23）關於「南門市場」的網路聲量累積了逾5.5萬筆，為了不讓《網路溫度計》的讀者在琳瑯滿目的攤位中迷路，本篇歸納10大類必吃必買清單。這不只是一份購物指南，更是一封寫給老味道的情書。當你接過老闆遞來那袋仍溫熱的包子，或聽阿姨細細教你怎麼燉一鍋火腿干貝雞湯，你會發現，這些食物裡藏著台北這座城市最柔軟的人情味。

南門市場的百年歷史

西元1906年，台北南門城外出現市集；1945年正式定名為「南門市場」。

1949年政府遷臺後，各省人口湧進台北，也將大陸各地的家鄉思念揉進了食材裡，讓南門市場成為台北最早、也最完整的「味道交會點」。

No.10 金華火腿、臘肉、香腸

時間的琥珀｜代表店：萬有全、上海火腿、大連食品

抬頭望向攤位，火腿與臘肉高高懸掛，深紅油亮，像是歲月頒發的勳章，亦是南門市場最具儀式感的風景。

170年老字號「萬有全」，堅持選用台灣溫體豬後腿，歷經修整、反覆上鹽、曝曬，再經九個月青黴菌自然發酵。這漫長的等待，將蛋白質轉化為濃縮的胺基酸，只需切幾片入湯，平凡湯頭瞬間醇厚深邃，是當之無愧的「料理靈魂」；不同部位適合煲湯、燉菜或滷豬腳，為湯底添上一種難以言喻的厚度。

老饕必買的還有「富貴雙方」，金華火腿淋上蜜汁蒸透，夾入酥脆烤方與麵餅，鹹甜交織、酥軟並陳，每一口都是豐腴的滿足。

另一波討論來自2024年下旬，「桂冠窩廚房」聯名推出功夫菜系列，部落客們推薦、分享，讓這份費工的傳承美味，能更輕盈便利地端上現代人的團圓桌。

臘腸（紅色）、廣式肝腸（黑色），或是混合的鴛鴦肝臘腸，亦或是遵循古法煙燻的湖南香腸，更是年節餐桌的必備。蒸一鍋臘味飯，油脂滲入米粒的香氣，總能喚醒「家」的記憶，「啊，要過年了」。

＃萬有全 官網

地點：33攤（1F）

電話：02-2321-9202

營業時間：07:30～18:30（週一公休）

＃上海火腿 官網

地點：27～29、53攤（1F）

電話：02-2351-2617

營業時間：08:00～18:00（週一公休）

＃大連食品

地點：35～38攤（1F）

電話：02-3393-6913

營業時間：08:00～17:00（週一公休）

No.9 包子、饅頭、麵、潤餅皮

手工麵香的日常儀式｜代表店：合興糕糰店、南園鍾記老店、新多食品

南門市場的蒸氣香，很多人都是從「上海合興糕糰店」開始記住的，因為一進市場便能看到。這家傳承三代、超過七十年的老店，近年意外成了IG洗版流量密碼。千層饅頭一剝開，紅豆、綠豆、奶黃層層分明，是視覺系也是實力派；而巨型「大壽桃」更是話題王，可客製字樣、分尺寸販售，最大顆裡頭還藏著36顆小壽桃，喜氣滿到溢出來。只需提前兩天預訂，便能客製題字與挑選內餡。那切開瞬間的驚呼聲，網友笑說，用合興大壽桃「整壽星」已成固定儀式，「奶黃口味小壽桃蠻好吃的，內餡綿密又不太甜」。

合興真正厲害的是包子、饅頭不走添加物路線，無論是充滿肉汁的大鮮肉包、翠綠爽口的青江菜包，還是鹹香誘人的蔥花捲，那堅持純手作的溫度，撐起的是每天都要好好吃飯的生活儀式。

想吃口感Q彈的拉麵或細麵，就走進「正順麵店」，媒體人「裴社長的南門市場熟食巡禮」加碼推薦潤餅皮必選「新多食品」。

合興糕糰店 官網

地點：41～43攤（1F）

電話：08:00～18：00（週一公休）

營業時間：02-2321-4702

No.8 堅果、蜜餞果乾、零嘴

閒話家常的最佳配角｜代表店：上海火腿、大連食品、萬有全、快車肉乾、唐旺手信、南門醬園

市場裡色彩最飽和的角落，也是年節氣氛的濃縮，也最容易失守理智的。大連食品的櫃位像一張世界地圖，從南瓜子仁、核桃、杏仁，到蔓越莓、無花果、愛文芒果乾，一字排開，生的、烘焙的、蜜糖的，讓人忍不住反覆比較；上海火腿則走精選路線，生核桃、紅棗核桃仁與黃金檸檬片，安靜卻耐吃。

零嘴界霸主「快車」除了肉乾，特級紅心芭樂乾、雪Q餅與懷舊的卡哩卡哩，更是追劇神器。想來點微奢華？「萬有全」的一口吃烏魚子，鹹香黏牙，拆袋即食。

無論是酸甜的蜜餞，還是鹹香的瓜子，這些不起眼的小食，其實是年節團圓時，那壺熱茶旁最不可或缺的「話匣子」，也是「等等再吃一口」的生活餘裕。

＃快車肉乾 官網

地點：13～18攤、21～26攤（1F）

No.7 肉乾、肉紙

炭火邊的年節信號｜代表店：金龍肉乾創始店、萬有全、快車肉乾

還沒走到攤位，那股炭火與蜜汁交織的焦甜香氣，早已勾住過路人的魂魄。這是南門市場裡，最早響起的年節信號。

認明黑底金字招牌的五十年老店「金龍肉乾創始店」，堅持選用當日溫體豬後腿，老闆娘白玉嬌每天站在攤前守著火候，把肉片一張張烤成紅寶石般的光澤。象徵圓滿招財的金錢肉乾，圓幣造型討喜、軟嫩多汁；紅酒與麻辣厚切口味，則替老派工藝添了幾分新火花。

萬有全補上了海味與烏魚子的成熟韻味；人氣指標「快車肉乾」結合線上線下行銷，快車肉乾以超薄杏仁肉紙與CHOYA梅酒跨界聯名，拉近年輕世代的距離。在這一戰局，從品牌故事、試吃到包裝，每一口都是傳統與創新交織的美味體驗。

＃金龍肉乾創始店 官網、FB專頁

地點：39～40攤（1F）

電話：02-2396-9037

營業時間：08:00～18:00（週一公休）

No.6 丸、餃、漿類、火鍋煮物

鍋裡翻滾的團圓感｜代表店：南門魚丸店、盧記魚丸、南園鍾記老店、福泰和福州商店

透過櫥窗，看著師傅熟練地用湯匙在鐵盤抹上金黃蛋液，轉瞬間化為飽滿的「金元寶」，那股手工的溫度，是南門市場最暖心的風景。

傳承四代的「南門魚丸店」是這裡的靈魂，最早進駐市場的魚丸老店之一，至今仍回歸手工製作。鎮店之寶是現場製作的手工蛋餃，堅持蛋皮「不加一滴水與粉」，蛋皮煎到微焦，包成金元寶般的福氣模樣，純蛋液煎出的焦香與厚實感，是機器無法複製的美味；口味多達11種，招牌「香菇冬筍」爽脆鮮甜，「雪菜」與「牛肉」蛋餃更是老饕必搶。以海鰻魚漿包裹豬肉內餡的福州丸，入口爆漿；獲得「食尚玩家」大推，燕餃、虱目魚丸、手工魚冊是老饕回購的熱門品項。

南園鍾記老店的香菇貢丸、福州燕丸，盧記的蛋餃，以及福泰和福州商店的自製魚丸，各有擁護者。現做食材丟入火鍋，吸飽湯汁後一口咬下，爆漿的口感與濃郁蛋香，絕對能讓你的團圓鍋底，瞬間升級為五星級饗宴。

＃南門魚丸店 官網

地點：73～75攤（B1）

電話：02-2321-4040

營業時間：08:00～17:00（週一公休）

No.5 生鮮蔬食

地下樓層的真實日常｜相關店：盧記水產、南門鮮魚號、阿榮海鮮號；恆發肉店、新味牛羊肉店、多益肉莊、泉發肉店、廷本肉店、鳳冠號肉鋪、麟群、南門牛羊肉店；古早雞肉店、正興雞鴨店、光揚生鮮家禽；阿萬青菜百匯、農林蔬果、永順青菜號、東東精緻蔬菜店、碧成蔬菜店

想把食材一次備齊，熟門熟路的人都知道，直衝南門市場地下一樓。第一次走進來，多半會被這裡的整潔與陳列嚇一跳，像是生鮮界的精品選物空間。蔬菜區是廚藝愛好者的「尋寶」聖地，一般市場難尋的蒜苔、包餃子靈魂薺菜，美食主持人傅培梅的大女兒程安琪更是小豌豆的忠實顧客。攤商阿姨不僅懂選品，更樂於分享大廚級的料理密技。

肉品攤位更是各有擁護者，從恆發、多益、廷本到南門牛羊肉店，火鍋肉片、燒肉片、肋排與溫體豬牛羊一字排開；古早雞肉店、正興雞鴨店、光揚生鮮家禽，主打當日配送的土雞、烏骨雞與現剝雞腿，是煲湯與白斬雞的安心選擇。

海鮮則首推「盧記水產」，以貼體真空包裝鎖鮮，顛覆了傳統魚攤的腥濕印象；B1攤商從台灣現撈到進口品項一應俱全。但，這裡的「貴氣」也常引發熱議，網友討論「第一次去南門市場買了乾煸四季豆，一秤竟然要340元」、「很克制地挑了一顆山東大白菜、一把大蘆筍、一把芹菜管、2支冬筍、2小把青花筍、2節蓮藕，總計2000元！」「過年的食材只要有個好名字，都會漲價」。

加上2024年台北市衛生局曾公布生鮮肉品與水產品抽驗不合格案例，也提醒消費者多留意來源與標示。地下樓層不只賣新鮮，也考驗你對「好好吃一頓飯」的取捨與判斷。

No.4 南北乾貨、醬料、醃漬物

封存光陰的味覺魔法｜相關店：常興南北貨、南園鍾記老店、逸湘齋、協盛福州商店、同寅號、阿萬青菜百匯、勝宏號、南門醬園

最不像主角、卻最不能缺席的！金黃的北海道干貝、墨黑的香菇、艷紅的辣椒醬、紅糟、油蔥、豆腐乳、蝦油、辣椒醬與各式醃漬物，靜靜排在櫃上，卻決定了一道菜的靈魂走向。

「萬有全」與「大連」不只火腿出名，自製的XO干貝醬更是白飯殺手；干貝、香菇、櫻花蝦與各式魚乾，把海味與時間一起風乾收藏。「常興」與「南門醬園」則像一座醬菜博物館，從甜米釀、桂花醬到各式醬菜，封存了老一輩配稀飯的日常記憶。

行家更不會錯過「阿滿豆腐店」的手工臭豆腐與烤麩，那種吸飽湯汁後的孔隙感，是江浙菜的靈魂；「逸湘齋」與「同寅號」的東北酸白菜，冬天煮一鍋酸菜白肉鍋，酸爽回甘的滋味，正是歲月慢慢釀出的溫柔。這一區的味道很老派，卻很值得。

＃常興南北貨

地點：21～25攤（B1）

電話：02-2321-1349

營業時間：08:00～17:00（週一公休，特殊節日依市場公告）

＃阿滿豆腐店

地點：81攤（B1）

電話：02-2351-7054

No.3 中式點心

甜味裡的節氣記憶｜相關店：合興糕糰店、億長御坊、逸湘齋、南園鍾記老店、南園食品店、萬有全、良梁糕點小舖、德慶港點、新多食品

南門市場的甜，是慢慢來的。它保留了最正統的江浙點心工藝，不追求第一口的張揚，而是在反覆咀嚼中，慢慢把人帶回記憶深處的某個時刻。湯圓、年糕、八寶飯、心太軟、冰糖蓮藕，這一區盛裝的，是節氣，也是人情。

七十年老店「合興糕糰店」的上海鬆糕，是許多人心中的定錨之作。以蓬萊米古法手作，剛蒸好時輕按即回彈，咬開後豆沙與芝麻餡緩緩散開，據說也是蔣宋美齡夫人念念不忘的滋味。想找圓滿意象，南園鍾記老店與南園食品店的湯圓始終穩坐榜首。芝麻、花生、鮮肉輪番上陣，皮Q餡飽，那一顆顆白胖湯圓在鍋裡翻滾，便是過節該有的模樣。

「億長御坊」與「逸湘齋」的心太軟、冰糖蓮藕晶瑩剔透，甜而不膩，是年菜餐桌最溫柔的壓軸句點。萬有全與新多食品再補上年糕、蘿蔔糕與港點，甜鹹交錯的這份老派，總能給人一種「一年走到這裡，便安心了」的歸屬感。

＃逸湘齋 官網

地點：46～48攤（1F）

電話：02-2393-0469

＃南園食品店 官網、FB粉專

地點：76～77攤位（B1）

電話：02-3343-3999

營業時間：07:00～18:00（依南門市場公告休市表公告）

No.2 熟食（葷）

一桌年菜的即戰力｜代表店：億長御坊、逸湘齋、翔記、萬有全

如果說南門市場是雙北人的大冰箱，熟食區無疑是這座城市「最強大的後廚」，也是那些「來不及煮、但不能隨便吃」的最後防線。這裡專治費工耗時的「功夫菜」，賣的不只是方便，更是替你守住那分少一秒都不行的火候。冰糖醬鴨油亮發光，東坡肉顫動卻不散，獅子頭一杓舀起，湯汁立刻回甘，這些不是配角，而是直接端上桌的主菜。

「億長御坊」與「逸湘齋」撐起整個江浙熟食宇宙，佛跳牆、酸菜白肉鍋、蔥燒鯽魚、紅燒獅子頭、青椒釀肉，一字排開就是一桌團圓宴；冰糖醬鴨、花生豬腳、富貴醬肘子，則是永遠不會出錯的安全牌。

想要雞鴨冷盤，「翔記」的果凍雞、甘蔗雞與成記道口燒雞，各有擁護者；火腿與丸子交給萬有全，湯品與調理包直接解決最後一道工序。老字號與異國熟食在這裡並存，從德國豬腳到港式燒肉，各自找到位置。在忙碌的日常裡，拎上幾樣熟食回家，重溫那份「火候已替你顧好」的人情與溫暖；這一區賣的不只是方便，而是讓你在年夜飯那一刻，真正坐下來好好吃飯。

＃億長御坊 官網

地點：6～11攤（1F）

電話：02-2393-0383

營業時間：08：00～18：00（週一公休）

＃翔記 FB專頁

地點：56～57攤（1F）

電話：02-2397-4657

營業時間：08:30～17:30（週一公休）

No.1 粽子

包進端午與團圓記憶｜相關店：南園鍾記老店、立家湖州粽、南園食品店、億長御坊、逸湘齋、萬有全

在南門市場，粽子從來不是節慶限定，而是一年四季都有人認真對待的主角。湖州粽、台灣南北粽、鹼粽、甜粽與各地特色粽在這裡並列，包進的不只是糯米與餡料，而是不同世代對「家」的想像。

「南園鍾記老店」三代同堂，店鋪從一樓延伸到地下一樓，像一張仍在運作的家族地圖。《網路溫度計》實地採訪時，第二代與第三代分工俐落，清洗粽葉、調味糯米、豪氣鋪上厚實豬肉或飽滿蛋黃，再以草繩緊緊綑綁。湖州鮮肉、蛋黃鮮肉、金華火腿與黑糯米粽，老饕一買再買；鹼粽、棗泥粽與素粽，則為餐桌留下清爽的餘地。

「立家湖州粽」以口味多元稱霸，干貝、栗子、臘味到紫米豆沙，各有擁護者；億長御坊與逸湘齋補上北部、南部粽與荷葉糯米粽，讓選擇不只停在一種答案。這裡的粽子沒有標準解法，只有你站在櫃檯前，心裡浮現的那一口。

＃南園鍾記老店 官網

地點：31～32攤（B1）、12攤（1F）

電話02-2396-3852（B1）、02-2356-4980（1F）

營業時間：07:00～19:00

＃立家湖州粽 官網

地點：2～4攤（1F）

電話：02-2393-0469

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年1月1日至2026年1月23日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

