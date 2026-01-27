好市多要篩人了！2026年四大新制上路 熟食區「非會員禁入」

提到好市多（Costco），多數台灣民眾第一時間想到的，不只是量販賣場，而是一整套「繳年費才進得去」的會員生活圈。從1.5美元（約新台幣47元）、40多年沒漲價的熱狗套餐，到低於市價的加油站與大包裝商品，好市多早已把「會員專屬」玩成一門生意。

美國投資媒體《The Motley Fool》指出，在全球零售市場競爭激烈、利潤空間越來越薄的情況下，好市多反而靠著會員制建立出難以複製的護城河。繼2025年推出僅限高階Executive會員的提早進場購物時段、成功帶動消費後，好市多再度調整會員體驗，2026年即將實施的4項變革，從熟食區、加油站到結帳流程全面調整，將影響超過8,100萬名付費會員。

外部熟食區全面掃會員卡 熱狗不再給路人買

未來想吃好市多熱狗，會員卡一定要帶。從2026年起，不論是在賣場內或外部熟食區，點餐前都必須先掃描會員卡，無論使用現金、信用卡或其他支付方式都一樣。這項措施等於全面封堵非會員「偷吃福利」的空間，確保這些超佛心價格只留給真正繳年費的會員。

首座「獨立式加油站」登場 只給會員加

好市多過去靠著低毛利油價，成功吸引會員加油順便進賣場消費。2026年將首度打破慣例，在美國加州洛杉磯郊區的米申維耶霍（Mission Viejo）設立不附設賣場的獨立加油站，同樣僅限會員使用。這是否會成為新商業模式仍有待觀察，但已被視為好市多的一次關鍵測試。

結帳前「預掃描」擴大上路 排隊時間有感縮短

結帳慢一直是好市多的痛點之一。執行長Ron Vachris表示，未來將擴大導入結帳前預掃描技術，讓員工在排隊時就先掃描購物車內商品，最多可縮短約20%的結帳時間。搭配入場即掃會員卡制度，人潮尖峰時段的流動性可望明顯改善。

處方藥價格透明化 藥局也走「佛心路線」

在醫療面向，好市多與藥品福利管理公司Navitus合作，導入「成本加成（Cost-Plus）」藥價制度，讓會員清楚看到藥品實際成本、固定加價與服務費。這種高度透明的藥價機制，在現行藥局體系中相當罕見，也進一步強化會員制度的整體吸引力。

好市多新制，台灣是否、何時跟進，還有待官方公布。