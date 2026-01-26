鑰匙又掉進黑洞？Apple驚喜推新版AirTag 偵測距離更遠且支援手錶定位

許多人都有透過AirTag找回心愛物品的真實經驗，從遺失的行李、鑰匙到重要隨身物件，都曾因此失而復得，Apple稍早驚喜宣布推出全新一代AirTag，功能全面升級，價格卻維持不變，帶來更遠的尋找距離、更精準的引導方式，以及更響亮的提示音，讓使用者找回重要物品變得更加快速直覺。

新版AirTag採用Apple第二代超寬頻晶片，支援更進化的「精確尋找」功能，最遠可比前一代增加50%的有效距離，並透過觸覺、視覺與音訊回饋，引導使用者一步步靠近遺失物品。同時，升級後的藍牙技術也擴大了可被偵測的範圍，即使物品距離更遠，也能更快被定位。這項體驗不再只限於iPhone，使用者將可在Apple Watch Series 9或後續機型，以及Apple Watch Ultra 2或後續機型上，直接透過手腕完成精準尋找，行動更便利。

為了提升實際使用情境的成功率，新版AirTag也重新設計內部結構，揚聲器音量比前一代提升50%，可在過去2倍距離清楚聽見提示音，搭配全新辨識度更高的音效，即使鑰匙卡在沙發縫隙或包包深處，也能更快被找到。

透過Apple遍佈全球的「尋找」網絡，使用者可輕鬆定位AirTag，當物品超出個人裝置範圍時，透過全球Apple裝置組成的群眾網絡協助回報位置，過程全程加密，確保隱私安全。新版也完整整合「分享物品位置」功能，讓使用者能暫時將遺失物位置分享給信任的第三方，目前Apple已經直接與超過50家航空公司合作，可加快延誤或遺失行李的找回速度。

根據航空公司回報，使用「分享物品位置」後，行李延誤情況減少了26%，而「真正遺失」或無法找回的行李發生率則降低了90%。只有授權人員可透過安全的「Apple帳號」或合作夥伴驗證方式取得存取權限。使用者一找回物品，分享位置的功能就會停用，擁有者也可以隨時停止分享位置，而且分享連結會在7天後自動失效。

在安全設計上，AirTag依舊以防止不必要追蹤為核心，不會在裝置上儲存位置紀錄，所有通訊皆採端對端加密，並具備跨平台提醒與定期變更的藍牙識別碼，確保只為追蹤物品而生。

新版AirTag外殼更採用85%再生塑膠，磁石與電路板金屬材料全面使用再生來源，包裝則改為100%纖維材質，延續Apple 2030的碳中和目標。外型維持不變，也可相容所有既有AirTag配件。